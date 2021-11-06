В Казанском ТЮЗе на «Ночи искусств» попытались остановить время

Полное погружение в темноту и размышления об искусстве

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского ТЮЗа

4 ноября Казанский ТЮЗ в пятый раз принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Причем ночь устроили полноценную — темнота в зале стояла полная. В ней для пятидесяти зрителей звучала «Музыка в темноте» и воспоминания-рассуждения артистов театра о времени и о себе.

Идея «приехала» из Самары

«Музыка в темноте» — это не спектакль, не концерт и не перфоманс. Педагог-организатор Казанского ТЮЗа и идейный вдохновитель акции Дарья Хуртина ассоциирует ее с «вечером при свечах», доверительным разговором со зрителем:

— Все началось с моей поездки на молодежную платформу в Самаре «Крылья возможностей», где презентовались различные кейсы инклюзивных проектов. Был там один из московских музеев, в котором работают экскурсоводами несколько инвалидов по зрению. Его сотрудники и рассказали мне о концертах в темноте с участием незрячих и слабовидящих артистов, эта идея меня очень вдохновила. Мы уже сотрудничали с ансамблем «НеЗаМи» во время работы над спектаклем «Синяя птица». Однако мне хотелось сделать не просто концерт, но и внести в него некую театральную составляющую, — рассказала Дарья Хуртина «Реальному времени».

В итоге к музыкантам присоединились артисты театра, которым было предложено вспомнить что-то из своего прошлого, связанное со временем.



Не секрет, напоминает Дарья Хуртина, что в разные моменты жизни время течет по-разному: когда нам хорошо — оно летит незаметно, а в тяжелые моменты тянется бесконечно долго:

— Есть ведь и научные обоснования этому, разные теории: например теория относительности Эйнштейна, космологическая идея стрелы времени Хокинга, гипотезы «замедления времени» или его эластичности. А мы говорили о нем в разрезе искусства — ведь время меняет свой ход и в соприкосновении с прекрасным: у кого и как это происходило, насколько это созвучно присутствующим, мы обсуждали потом с залом. Со мной, например, такое случилось в Эрмитаже, когда я увидела «Данаю» Рембрандта. Многие говорят, что от картины идет некое свечение, а я словно удар почувствовала: меня отбросило к противоположной стене, где я и замерла, любуясь картиной. Что-то похожее произошло со мной во время первого просмотра фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Стоит ли откладывать «на потом»?

За музыкальное обрамление артистических историй отвечали «НеЗаМи». Владимира Ненастина, Диляру Залялиеву и Булата Миннуллина предупредили о теме встречи, но они не знали заранее, какими именно словами артист будет описывать свое воспоминание. Так что для участников трио это стало своеобразным испытанием профессионализма. Импровизация — вот что стало лейтмотивом всей встречи в итоге.

Интересно, что каждому рассказу своим звучанием вторил определенный инструмент. Так, вступление было «окрашено» колокольным звоном. В это время артистка Казанского ТЮЗа Эльмира Рашитова подвела зрителя к мысли, что искусство призвано останавливать время, которое бежит неумолимо:

«Мы часто откладываем «на потом» важные вещи — разговор с близкими, например. Не стоит ли самим остановиться и задуматься над чем-то важным, пока жизнь насильно и властно не сделала это за нас?»



Первой о своих впечатлениях рассказала артистка Дарья Бакшеева. Она поведала о своем визите на Мамаев Курган в Волгограде, где в зале воинской славы, повторяясь, звучат «Грезы» Шумана. По ее словам, в этой музыке ей слышались стоны, плач, женские и мужские голоса, было удивительно и непонятно, что окружающие этого не слышат. Во время виртуального путешествия на Мамаев курган в темноте с импровизацией на фортепиано вступил Владимир Ненастин, гармонично и ненавязчиво угадавший, где именно начать играть, сделать паузу или прерваться, не побеспокоив рассказчицу и слушателей.

Иллюзии любви и театра

Вторым воспоминанием вечера стал рассказ Лилии Нурель о первой любви: «Время тогда остановилось для меня — мы с молодым человеком впервые танцевали». В это время артистку поддержала Диляра Залялиева прозрачным тонким звоном серебряных колокольчиков.

Заслуженный артист Татарстана Павел Густов рассказал о своих чувствах во время просмотра спектакля «Из глубины…», поставленного по картинам Ван Гога Туфаном Имамутдиновым:

— Какое-то время, мне казалось, я терял сознание от всего происходящего на сцене, и так повторялось каждый раз, когда я погружался в спектакль. Второй раз нечто подобное случилось со мной на «Продавце дождя», я вдруг услышал одну из самых любимых песен группы «Калинов мост». Удивился, оборачивался — неужели больше никто не слышит? Нет, только я… Бывает, что во время представления звучат рингтоны мобильных, но не в этот раз.

Под его слова специально для артиста музыканты сыграли эту песню. Заключительный монолог взяла на себя актриса Полина Малых, которая рассказала о своем удивительном путешествии из Москвы в Казань. Потом было предложено и зрителям рассказать свою историю.

Замедлить время у тюзовцев получилось: импровизированный спектакль шел около получаса, но за это время зал был погружен буквально в транс. Время остановилось, чтобы впитать в себя столько историй, эмоций и переживаний, что многим показалось будто уже и рассвет не за горами.