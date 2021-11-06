«Динамо» и «Краснодар» проведут лучший матч осени, а «Спартак» и «Локомотив» проверят, кто вернулся свежее

Прогноз на 14 тур российской Премьер-лиги

«Динамо» — ФК «Краснодар»: чем завершится матч самых живых и играющих команд

Самая яркая из центральных игр 14 тура РПЛ пройдет в Москве. И это — даже учитывая московское дерби, которое должно будет пройти днем позже. В отличие от «Спартака» и «Локомотива», эти команды сегодня смотрятся уверенно и стабильно. И обе любят забивать.

Если бы не крупное поражение «Динамо» от «Зенита», то можно было бы говорить, что команда Сандро Шварца идет по медальному и лигочемпионовскому графику. После перерыва на игры сборных бело-голубые сначала сыграли вничью со «Спартаком», упустив победу на последних минутах (2:2), а потом разгромили подмосковные «Химки» (4:1). Однако поединок «Динамо» с «Зенитом» в Питере показал, что притязания на золото молодой и неопытной команды пока преждевременны. Хотя эпизодами москвичи играли очень недурно.

Фото: fcdm.ru

«Краснодар», наконец, обрел уверенность и стабильность после неудачного старта. Сначала в десятом туре на своем поле он обыграл «Рубин» (2:1), потом была ничья с «Уфой» (1:1), и, наконец, победа в гостях над Нижним Новгородом (1:4). Правда, в последнем туре произошла осечка с «Крылышками», которые сумели вытерпеть в обороне и воспользоваться своим шансом, забив единственный гол.

Прогноз «Реального времени»:



На этот раз «быки» вряд ли позволят себе оставить ворота соперника не пораженными. Да и бело-голубые тоже не станут отдавать мяч и отсиживаться в обороне. Нас ждет остросюжетная открытая игра двух быстрых команд, умеющих созидать, быстро переходить из обороны в атаку и играть через фланги. Поэтому рассчитываем на обилие забитых мячей.



3:2 — победа «Динамо»

«Спартак» — «Локомотив»: «железнодорожники» свежее и предпочтительнее

В московском дерби все будет «по чесноку». Обе команды провели в середине недели свои матчи в Лиге Европы, так что все в равных условиях и одинаково устали. Даже результаты в играх с «Лестером» и «Галатасараем» одинаковы — москвичи забрали по одному очку.

«Спартак», похоже, только в Европе настроен показывать что-то более или менее похожее на достойный футбол. Обе игры с «Лестером» не казались безнадежными, а в московской игре красно-белые даже в чем-то англичан превосходили. Но что-то с командой Руя Витории происходит на внутренней арене.

В 13 туре спартаковцы принимали не самый удобный для себя «Ростов». Казалось, после унижения в Петербурге красно-белые будут рвать и метать, но они умудрились забить лишь однажды, а потом и пропустить на пятой добавленной минуте. Не показала команда ни внятного футбола, ни желания реабилитироваться.

Фото: spartak.com

У «Локомотива» после смены тренера дела пошли получше, и на фоне «Спартака», конечно, он выглядит более крепкой командой, которой есть что предложить сопернику. При немецком наставнике «железнодорожники» сначала спасли ничью в Казани (2:2), а потом одержали две победы — над «Сочи» (2:1) и «Нижним Новгородом» (2:1). Победа в Нижнем позволила «Локомотиву» вернуться на привычное второе место турнирной таблицы, а чтобы его удержать, надо выиграть у «Спартака».

Прогноз «Реального времени»:



«Локомотив» летал не так далеко — в соседнюю Турцию, и в целом будет посвежее. У «железнодорожников» и психологическое состояние получше. Но все-таки 3 очка команда Гисдоля здесь не возьмет.



2:2 — ничья

ФК «Сочи» — ЦСКА: без голов не обойдется

Еще один матч, где встретятся команды, заявляющие о претензиях на медали. А если верить представителям «Сочи» — даже на победу в чемпионате.

После неудачной игры в Казани ЦСКА лишился места в тройке и опустился на пятую строчку.

И тем не менее, это, по-прежнему, команда, пропускающая крайне мало. Шесть игр подряд армейцы пропускают не более одного мяча в РПЛ, либо не пропускают вообще. А вот над реализацией «армейцам» явно еще надо поработать, что и подтвердила игра в Казани. Хотя 17 забитых в 13 турах — довольно приличный результат.

А вот «Сочи» на коне. После 13 туров они совершенно внезапно занимают третью строчку с 24 очками. И можно смело говорить, что это абсолютно тренерская команда, которую под себя практически с нуля выстроил Владимир Федотов. Сочинцы не тушуются в играх с топ-клубами РПЛ и часто действуют с позиции хозяев положения. Еще бы, ведь тут собраны опытные игроки, которые в свое время уже становились чемпионами России в топ-клубах России, и отлично знают, что на той стороне поля такие же люди.

В последних трех турах «пантеры» выиграли у «Ростова» (3:2), немного не смогли дотерпеть в игре с «Локомотивом» (1:2), а потом вновь победили — на этот раз тульский «Арсенал» (2:1).

Прогноз «Реального времени»:



С такой атакующей командой ЦСКА точно свое забить должен. Тем более, что сочинцы пропускают практически в каждом матче — в их воротах за 13 туров побывало уже 15 мячей. А вот смогут ли они забить — большой вопрос.



1:2 — победа ЦСКА

ФК «Ростов» — «Рубин»: кто из них выбрался из кризиса?

И казанцы, и ростовчане к последним турам стали, наконец, подавать признаки исцеления после кризисных времен. «Рубин» наконец-то выиграл — и сразу у топ-команды. «Ростов» в последних двух турах набрал 4 очка, лишив «Спартак» победы на его поле (1:1) и разгромив «Арсенал» (4:0)

Во главу «Ростова» встал уже третий специалист за год — тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, хотя, по некоторым данным, Заур Тедеев продолжает иметь главенствующее положение, но не имеет лицензии PRO. Так или иначе, при этом дуэте дела южан после тренерских поисков пошли в гору.

Фото: fc-rostov.ru

«Рубин» же никак не обретет стабильной уверенности в своих силах. В матче с «Локомотивом» казалось, что вот оно, начало ренессанса — играли от себя, забили дважды. Но в концовке опять что-то пошло не так. Не говоря уже об унылой игре в Уфе. Победа над ЦСКА тоже может оказаться лишь разовой акцией, ведь мы знаем, как по-особому подходит к играм с бывшей командой Леонид Слуцкий. Вот игра в Ростове и покажет, ожил ли «Рубин» окончательно, или его проблемы никуда не делись.

Прогноз «Реального времени»:



У «Рубина» плохая реализация и неуверенная оборона. Стабильно забивающих игроков в казанской команде по-прежнему нет. На Деспота, похоже, до весны надеяться не приходится, даже если он и восстановится от своего повреждения. Тем же «армейцам» внезапно забил Михаил Костюков. А если забивает резервный полузащитник, то значит, с нападающими все совсем печально.

Дома «Ростов» играть умел всегда, если не считать ямы начала нынешнего сезона. Мы поставим на то, что казанцы свои ворота отстоят, но и сами вряд ли забьют.



0:0 — ничья