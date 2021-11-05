Доля тяжелых форм ковида в Татарстане за год выросла вдвое, а бессимптомных — уменьшилась в 5 раз

Что сегодня знают медики о коронавирусе: вакцины, лечение, статистика, прогнозы

Фото: Илья Репин

Каковы главные особенности «осенней волны» коронавируса? Отличается ли штамм «дельта» по клинической картине вызываемого им заболевания от своих предшественников, если да, то каким образом? Каковы уровень заболеваемости ковидом и уровень смертности от него в Татарстане с точки зрения ситуации по стране в целом? Об этом и многом другом говорили на медицинской конференции «Инфекции и соматическая патология в практике терапевта и педиатра. Новые реалии в условиях пандемии». Подробности — в материале «Реального времени».

Легких и бессимптомных форм становится все меньше



На медицинской конференции «Инфекции и соматическая патология в практике терапевта и педиатра. Новые реалии в условиях пандемии» ведущие эксперты Татарстана и Российской Федерации обсудили вопросы, связанные с коронавирусом. Медики уже наработали большой опыт в его лечении, и тем не менее даже по прошествии почти двух лет пандемии COVID-19 еще таит в себе много неизвестного.

— О коронавирусной инфекции мы уже знаем очень много, но в то же время не знаем ничего, — говорит эпидемиолог, главный специалист Минздрава Татарстана по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Сравнивая ситуации в 2020-м и 2021 году, медики отмечают явные изменения в том, как протекает болезнь: налицо тенденция к более тяжелому течению.

Так, в частности, по словам Лопушова, в этом году в республике на 30% увеличилось количество среднетяжелых форм. Если в 2020 году оно составляло 40%, то в нынешнем — целых 70%. В два раза выросла и доля тяжелых форм COVID-19 — c 2 до 4%. А случаев легкого течения стало 20% (в 2020-м их было 26%). В целых 5 раз — с 32% до 6% — уменьшилась и доля бессимптомных форм.



Из-за того, что стало больше тяжелых форм, значительно повысилась нагрузка на систему здравоохранения, утверждают врачи, работающие в ковидных госпиталях.

— В полтора раза увеличилась заболеваемость COVID-19 среди людей в возрасте 40—64 лет. Продолжает оставаться напряженной и ситуация по коронавирусу среди людей старше 65 лет. А количество зараженных рабочих и служащих снизилось в полтора раза. Это мы связываем с теми противоэпидемическими мероприятиями, которые активно проводятся в организованных коллективах, — говорит Лопушов.

Коварная «дельта»

Еще с предыдущего, третьего пика заболеваемости (а сейчас, по словам эпидемиолога, мы находимся на четвертом по счету) почти вдвое выросла заболеваемость ковидом среди беременных. Новая инфекция у них может приводить к грозным осложнениям: преждевременным родам, выкидышам и даже летальным исходам.

А еще ковидом стали чаще заражаться молодые люди, говорит главный инфекционист Минздрава Татарстана, д.м.н., доцент кафедры детских инфекций КГМУ Халит Хаертынов. И они тоже могут болеть в тяжелой форме. Так, например, еще совсем недавно, в конце сентября, Хаертынов стал свидетелем крайне тяжелого течения коронавируса у пациента, которому было всего 23 года. Есть и другие коварные особенности дельта-штамма, которых раньше медики не наблюдали:

заболевание протекает агрессивно. Прогрессирование с КТ-1 до КТ-3 происходит стремительно — за два-четыре дня;

десатурация наблюдается уже при КТ-1;

порой врачи сталкиваются с тем, что лечение имеет низкую эффективность.

— COVID-19, обусловленный штаммом «дельта», характеризуется более коротким инкубационным периодом (который может составлять 4 дня), высокой вирусной нагрузкой, более длительным, по сравнению с COVID-19, вызванным альфа-вариантом, выделением вируса в мазках из носоглотки (в течение 14 дней, в то время как при альфа-варианте — 8) и высоким риском прогрессирования, — говорит Хаертынов.

А еще дельта-штамм более заразен, чем его предшественники.

Очень тревожит врачей то, что коронавирус добрался уже и до детей, которые в начале пандемии были к нему значительно менее восприимчивы по сравнению со взрослыми.

— В 2021 году мы отмечаем увеличение доли заболевших среди детского населения практически на 15%, — говорит Лопушов.



Татарстан и Россия: грустные цифры

В Татарстане заболеваемость коронавирусом растет. Как рассказывает Дмитрий Лопушов, с начала пандемии в республике уже зарегистрированы более 30 тысяч случаев лабораторно подтвержденного ковида, жертвами его стали более тысячи татарстанцев.

По данным федерального регистра по COVID-19 (сюда входят все заболевшие, независимо от лабораторного подтверждения), заболеваемость коронавирусом и пневмониями на тысячу населения в пересчете на год составляет 52,5. Абсолютное количество заболевших в республике — 156 590. И это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе.

В целом по России ситуация с коронавирусом очень тревожная.

— Если посмотреть на ситуацию, которую наблюдаем в последние 28 дней, то Россия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших COVID-19 и летальных исходов от него, — говорит Халит Хаертынов. — За последние 90 дней отмечается рост заболеваемости, особенно в течение последнего месяца, и рост смертности от коронавирусной инфекции. Ситуация в Татарстане не отличается от общей по стране. В то же время в последние дни мы констатируем некоторое снижение количества госпитализаций больных с COVID-19, что вселяет определенный оптимизм. Возможно, мы находимся в начале снижения заболеваемости, хотя о каком-то переломном моменте говорить еще, конечно, преждевременно.

Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертности населения, сообщил грустную статистику Лопушов.



К оказанию медицинской помощи пациентам с ковидом в перепрофилированных госпиталях привлечены свыше 17 тысяч медработников. Фото: Илья Репин

Как идет борьба с коронавирусом в Татарстане

Высокий рост заболеваемости в совокупности с увеличением доли среднетяжелых и тяжелых форм требует принятия самых активных мер по борьбе с коронавирусом. Именно с этим и связано введение жестких ограничений по входу в общественные места. Вот лишь некоторые цифры.

По республике развернуты 58 временных инфекционных госпиталей.

Количество коек за 2 месяца увеличено почти в 2 раза и на сегодня составляет уже свыше 7 тысяч.

К оказанию медицинской помощи пациентам с ковидом в перепрофилированных госпиталях привлечены свыше 17 тысяч медработников.

С 1 июля в 82 медицинских организациях проводится углубленная диспансеризация для перенесших ковид.

Работает программа «Виртуальный обход» — телемедицинские консультации с участием ведущих экспертов Татарстана, которые курируют практически все временные инфекционные госпитали. Благодаря этому были спасены многие сотни жизней. Реализуется программа по оснащению льготными лекарственными препаратами пациентов с ковидом, которые лечатся дома. Причем, как подчеркнул Лопушов, лечение назначают сразу же даже при подозрении на ковид, не дожидаясь лабораторного подтверждения факта заражения. Деньги на это выделены и из федерального, и из республиканского бюджетов.

Вылечить больного от ковида стоит 400 тысяч рублей, привить — 2 тысячи

Ну а главным способом борьбы с коронавирусом, как не устают повторять врачи, является вакцинация.

— Мы продолжаем доносить до населения, что на лечение одного больного COVID-19 уходит до 400 тысяч рублей. А вакцинация одного человека составляет порядка 2 тысяч, если мы говорим о двухкомпонентной вакцине, — подчеркнул Дмитрий Лопушов.

Прививка значительно снижает как риск тяжелого течения заболевания, так и риск самого заражения, говорят врачи.

— В позавчерашней публикации в New York Times сообщается, что среди невакцинированных доля и заболеваемости, и смертности существенно выше, — рассказывает главный детский инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин. — Особенно это касается смертности среди старшей возрастной группы. Использовались три вакцины — Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Мы видим схожие данные, которые говорят об их положительном влиянии как на показатели заболеваемости, так и на показатели смертности.

Кроме того, некоторые зарубежные исследования свидетельствуют о том, что эффективность защиты от новой инфекции увеличивается с введением третьей, так называемой бустерной дозы вакцины.

— Буквально две недели тому назад в журнале New England Medical Journal вышла публикация о вакцинации, — рассказал Анохин. — Ее авторы исследовали результаты более миллиона людей старше 60 лет, которые были полностью вакцинированы. Одни из них получили третью дозу вакцины. И таким образом был констатирован факт, что у тех, кто привился тремя дозами, частота тяжелой коронавирусной инфекции была почти в 20 раз ниже, чем у тех, кто вакцинировался дважды. Ну и частота развития самой болезни у первой категории отмечалась в 11 раз ниже.

Что же касается нашей отечественной вакцины «Спутник V», по мнению и Анохина, и других присутствовавших на конференции экспертов, она абсолютно безопасна и эффективна.

— Тот препарат, который используется для вакцинации в «Спутнике», — это препарат на основе вируса, который не может размножаться. И, честно говоря, даже сама местная реакция, которую вызывает вакцина, развивается всего в пределах 5—7 см на месте укола. Вакцина никуда не встраивается! Это подтверждено более чем 40 годами исследований. Потому что аденовирусы изучаются для этих целей еще с конца 70-х годов, — заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологий и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

Причем векторные (такие, к которым относится и наш «Спутник») и мРНК-вакцины от коронавируса, по словам эксперта, в научном сообществе считаются самыми сильными. У инактивированных же вакцин эффективность тоже достаточно высока — не менее 70%, но все же не такая, как у векторных и мРНК-вакцин, говорит Нетесов.



Кто виноват в низких темпах вакцинации в России?

Россия серьезно отстает по темпам вакцинации, отмечает эксперт. По данным на 14 октября 2021 года, в Испании, Португалии, ОАЭ, Сингапуре, на Кубе, в материковой части Китая и многих других странах привиты хотя бы одной дозой уже более 80% населения. В Великобритании, Италии, Японии — более 70%, и, наконец, в Германии, Израиле, Турции, США и других странах — более 60%. А в России к тому моменту первый компонент вакцины получили только около 38% жителей, а две дозы — 32,4%.

Причина такой ситуации, по мнению Нетесова, кроется в том, что была неправильно организована кампания по продвижению вакцины. Менеджеры по рекламе «Спутника V» на официальном сайте препарата не объясняют населению реальную тяжесть и продолжительность поствакцинальных реакций. Кроме того, две публикации о вакцине, которые вышли в очень авторитетных зарубежных научных журналах The Lancet и Vaccines, так и не разместили на сайте в переведенном на русский язык виде.