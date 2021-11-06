Резеда Ахиярова: «Особенно радует, что среди новых имен композиторов в Татарстане есть и мужские»

О современном языке татарской оперы, переживаниях за композиторов Татарстана и служении музам, которое не терпит суеты

Фото: Максим Платонов

Автор опер «Любовь поэта» и «Сююмбике», балета «Золотая орда», народная артистка Татарстана Резеда Ахиярова как-то незаметно для непосвященного взгляда вдруг стала классиком татарской музыки. Ведь широким массам она более известна как композитор-песенник: ни одна татарская свадьба не обходится без ее песен, ни один праздник. Но она еще и мастер крупной музыкальной формы — вот и сейчас работает над новой оперой. Причем делает это настолько секретно, что, когда в ее дом входят посторонние, партитура мгновенно убирается с фортепиано. О чем будет новое произведение и когда состоится премьера, как девочка из башкирской деревни превратилась в законодателя музыкальной моды и почему сегодня молодежь не рвется идти в композиторы, Резеда Ахиярова рассказала «Реальному времени».

Премьеру ждем в 2023 году

Элегантная в одежде и выдержанная в общении, Резеда Ахиярова не сразу пускает в свой мир чужаков. Но потом открывается и охотно рассуждает практически на все темы, но… кроме будущего балета. Композитор рассказывает: пишет она, не дожидаясь вдохновения. Все ее близкие и коллеги знают, что в первой половине дня Резеду Закиевну беспокоить нельзя — это время посвящено исключительно работе.

Однако завесу тайны она все же немного приоткрыла: премьера намечена на 2023 год, опера создается в содружестве с Ренатом Харисом, и в ее основу тоже положен исторический сюжет. А вот какой — большой секрет.

— Сейчас идет активная работа над музыкальным материалом. Я привыкла вникать во все подробности постановки, ведь за композитором не только музыка. Посмотрите, на афише веками пишутся название и автор музыки. Так что спрос в первую очередь будет с меня, если что, — рассказывает композитор.

Я привыкла вникать во все подробности постановки, ведь за композитором не только музыка. Посмотрите, на афише веками пишутся название и автор музыки. Так что спрос в первую очередь будет с меня, если что.

«Сочинять начала сразу, как только села за инструмент»

Будущая знаменитость родилась в башкирской деревне Верхнее Яркеево, недалеко от границы с Татарстаном. Родители — представители татарской интеллигенции. Мама была ученым-лингвистом, занималась проблемами преподавания русского языка в национальной школе. Именно она и стала инициатором переезда семьи в Казань. Маленькая Резеда, придя в детский сад, говорила только по-татарски, как это было заведено в семье, так что русский язык она быстро начала осваивать в компании сверстников, для начала переиначивая татарские слова для простоты объяснения. Однако в семье было по-прежнему строго заведено говорить на родном языке.

В первом классе ее отдали в музыкальную школу, а в доме появилось пианино:

— Я поступила в седьмую музыкальную школу, рядом с домом — выходишь из подъезда и сразу входишь в подвальчик музыкалки, все рядом. Пианино помню, как привезли. Его распаковали, и по дому разлился неповторимый запах свежего дерева, лака. Это был большой черный инструмент марки «Казань». Нотной грамоты я тогда не знала, но сразу принялась что-то сначала бренчать, а потом наигрывать незамысловатые песенки собственного сочинения.

Кстати, первые произведения, написанные в возрасте 7—8 лет, заботливо прибранные мамой, Резеда Закиевна до сих пор хранит в своем личном архиве. Как сочинила одно из них — «Я скучаю по папе» — она помнит до сих пор:

— Папа часто уезжал в командировки. Как-то я села за инструмент и начала наигрывать грустную мелодию. Мама спросила, как она называется, и я вдруг так и ответила: «Я скучаю по папе». Потом и вальсы-фантазии, и другие песенки были. Да, сочинять начала сразу, как только села за инструмент.

Родители поддержали девушку и в выборе будущей профессии. Для Резеды Закиевны даже не стоял вопрос заканчивать 10 классов — только музыкальное училище, куда она и поступила. Там и познакомилась с первым мужем в 18 лет.





«Если за тобой не стоит семья и бытовые хлопоты — пиши музыку хоть с утра до вечера!»

Обычно так случается, что за каждым великим мужчиной тенью стоит его гениальная в обустройстве быта жена. А вот у Резеды Ахияровой все сложилось иначе — и счастливо. Она была дважды замужем, но подчеркивает: именно «за мужем» в буквальном смысле. Оба супруга, музыканты, не только не ревновали коллегу-жену к успеху, но и сами старались обеспечить ей безбедную и комфортную жизнь. Но она признает: бытовые хлопоты все-таки были на ней.

— Я никогда не работала в учреждении, на службе, только дома за инструментом или позже за компьютером. Всю жизнь, как говорится, на самоокупаемости. Но, как учила меня мама, на столе всегда должен быть приготовленный обед, в доме — чистота, ребенок здоров, а муж доволен. Наверное, в этом и есть отличие женщины-композитора от мужчины такой профессии. Если за тобой не стоит семья и бытовые хлопоты — пиши в свое удовольствие музыку хоть с утра до вечера! — делится мыслями наша собеседница.

А еще рассказывает о своих кулинарных талантах:

— Я всегда очень любила готовить. Конечно, могу приготовить любое национальное блюдо, но не особенно горю желанием. В школе я изучала немецкий язык, а дома как раз было много книг и журналов на немецком. Так я переводила рецепты из них, и на столе всегда стояли необычные изысканные яства, каких не было ни в одной семье.



Если за тобой не стоит семья и бытовые хлопоты — пиши в свое удовольствие музыку хоть с утра до вечера!

«Именно благодаря мужу нам удалось безбедно прожить лихие девяностые»

Первым мужем Резеды Закиевны стал ее однокурсник Яков Ильич Туркенич (сейчас он работает директором Детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского).



— Мы учились вместе, поэтому переход наших дружеских отношений в семейные был вполне логичным. Вместе закончили теоретико-композиторский факультет Казанской консерватории. На третьем курсе и родилась у нас дочка Алина. В браке мы прожили 17 лет. Его судьба тоже очень успешно сложилась. Он замечательный пианист и педагог, — рассказывает Ахиярова.

Второй супруг, Олег Любивец, был композитором. Закончив Гнесинку, он долго работал в Москве, писал музыку для цирковых коллективов. Сотрудничал в качестве главного дирижера с цирком Юрия Никулина на Цветном бульваре. До сих пор под его произведения работают многие творческие коллективы страны. После свадьбы с Резедой Закиевной он переехал в Казань. Супруги счастливо прожили в браке 23 года, но шесть лет назад наша героиня овдовела...

— Творческая деятельность Олега Николаевича в большей степени была связана и с зарубежными контрактами. Он писал музыку для разных цирковых шоу. Именно благодаря ему нам удалось безбедно прожить лихие девяностые, когда многие люди творчества или погибали, или становились челночниками-продавцами. Он уехал тогда в Америку, где зарабатывал деньги, и мы с дочкой могли себе купить все для жизни. Потом были контракты в Японии, других странах. Да, я была в полной мере «за мужем», — говорит собеседница.



Понятный миру язык татарской оперы

Соответственно, творческой конкуренции в семье не было. Резеда Ахиярова могла полностью погрузиться в музыку. Она даже не берется перечислять всех исполнителей ее песен — так их много, но особенно отчетливо, в деталях ей помнится рубеж перехода к крупной музыкальной форме. Тяжелее всего ей далась первая опера — «Любовь поэта», потому что композитор не знала, как писать ее:

— Дело в том, что это должна быть истинно татарская опера, но важно было не перебрать с национальным колоритом, не погрязнуть в национальных интонациях. Сложность — выработать тот язык, к которому я в итоге пришла. Образцов не было. Те татарские оперы, которые я слушала до этого, мне не нравились. Во-первых, они не были востребованы и практически не ставились. Во-вторых, музыка не вдохновляла своим узким национальным мышлением. Я хотела найти такой язык, чтобы музыка нравилась всем людям в мире, не только татарскому слушателю.

Это было дальновидным решением. Сейчас произведения Ахияровой востребованы по всему миру, в том числе их часто показывают по международному телеканалу «Меццо», а на спектакли с удовольствием ходят представители разных национальностей.

Я хотела найти такой язык, чтобы музыка нравилась всем людям в мире, не только татарскому слушателю.

«В ближайшее время женщина не станет, скажем, президентом Татарстана»

Как известно, жизнь и творчество Габдуллы Тукая привлекает многих музыкантов, однако до Ахияровой дальше худсовета ни одно крупное музыкальное произведение о нем не пошло. И вдруг — «Любовь поэта».

— Я рада, что именно мне удалось показать личность этого великого человека миру, широкой мировой общественности, культурной интеллигенции. Так и с Сююмбике — это ведь самая известная татарская женщина, и единственный, пожалуй, момент в нашей истории, когда представительница слабого пола была у власти. И будет ли когда-то разрешена эта проблема — я не очень питаю иллюзии. В ближайшее время женщина не станет, скажем, президентом Татарстана — если только в очень отдаленном будущем, — размышляет композитор.

Резеда Ахиярова, рассказывая про «Сююмбике», сама подняла тему мужского и женского в творчестве и профессии: «Для меня важен не пол героя, а его личность, насколько она грандиозна в сознании народа».



Насколько нужна самой женщине власть и большая ответственность? Наша собеседница считает, что не только в России, но и в мире жизнь часто сама ограничивает женщин тремя «К», как говорят немцы: киндер, кюхе, кирхе (дети, кухня, церковь). На большую общественную деятельность шансов больше у свободных от семейных уз дам, за которыми не стоят дети, муж, престарелые родители. Кроме того, необходимость всегда быть сильной, принимать решения, как это приходится, например, делать бизнесвумен, в итоге и на характер накладывает свой отпечаток, оттесняя женственность. Так что Резеда Закиевна признает: главными жизненными ориентирами для нее, пожалуй, стали семья и творчество.

Сююмбике — это ведь самая известная татарская женщина, и единственный, пожалуй, момент в нашей истории, когда представительница слабого пола была у власти. И будет ли когда-то разрешена эта проблема — я не очень питаю иллюзии.

«В Зайтуне сразу слышала Венеру Ганееву»

Известно, что Гузель Яхина, когда писала роман «Зулейха открывает глаза», держала в голове: если по книге будет ставиться фильм, то исполнять главную роль в нем будет только Чулпан Хаматова. Резеда Ахиярова никогда не сочиняла музыку «под кого-то». Даже «Сююмбике». Но когда она писала первую оперу о Тукае, в партии Зайтуны слышала голос своей доброй подруги и гениальной певицы Венеры Ганеевой. Именно она и стала первой исполнительницей партии возлюбленной Тукая. А вот роль самого поэта изначально досталась Ахмеду Агади: во время работы над его партией композитор просто четко знала, что это будет тенор, не конкретизируя чей. И певец так органично вписался в образ, что вот уже более 15 лет никому его не уступает. Хотя Ахиярова уверена: что если кто-то придет к ней в театр, выучив всю партию, попросится на прослушивание и устроит и композитора, и руководство театра — почему бы и нет?

— На самом деле серьезную музыку я писала всегда. Ведь, прежде чем быть принятым в Союз композиторов Татарстана, надо было пройти серьезную проверку, испытания. Я помню и композиторские «четверги» в одном из кабинетов консерватории, которые проводил Назиб Гаязович Жиганов. Помню, с каким пристрастием к нам, молодым, относились старшие коллеги, как ревностно, с неохотой пускали в свой круг. Прямо читалось иногда в их взглядах: «Ты кто вообще такой? Что умеешь, чем заслужил такую честь играть здесь для нас?» Очень были строги к нам. Мы переживали, когда исполняли впервые свои произведения. Но, скажу честно, по отношению к себе мужского шовинизма с их стороны я не чувствовала — доставалось всем. Да так порой, что некоторые уходили из профессии, так и не войдя в союз. Но ко мне отнеслись благосклонно. Я продолжала писать, а мои произведения исполнялись. У меня даже «корочка» сохранилась, подписанная Тихоном Хренниковым: я член Союза композиторов СССР, — рассказала Резеда Закиевна.

На самом деле серьезную музыку я писала всегда. Ведь, прежде чем быть принятым в Союз композиторов Татарстана, надо было пройти серьезную проверку, испытания.

«Никому не отказываю в исполнении своих песен»

Если в советский период конкуренция на вступление в Союз композиторов была высока, то сегодня, по словам Ахияровой, наоборот — «никто не хочет быть композитором». Она рассказала, как недавно к ней обратились молодые музыканты с горестным сетованием: «Опять в этом году не было гонорарной комиссии». Это значит, что произведения исполняться будут, но платить авторам никто не собирается. Единственный выход — параллельно работать в каком-то коллективе, по сути, растрачивая потенциал на зарабатывание пропитания, или писать музыку на заказ, если таковой найдется. Так же пока в республике обстоят дела и с авторским правом:

— До 90-х работа композитора хорошо оплачивалась, потом начались затруднения. Мужчины же особенно смотрят, сколько им платят: я знаю пару успешных композиторов, которые в эти годы ушли «в эстраду» по финансовым соображениям. Ситуация плачевна по России в целом, не только в Татарстане, профессия перестала быть престижной, потому что стала недоходной. В Москве, конечно, очень жестко с соблюдением авторских прав, а у нас… Есть у нас, конечно, композиторы, которые переругались со всеми исполнителями, я по такому пути идти не хочу. Звучит музыка — ну и слава Богу. Бывает, что молодые певцы сами звонят мне и спрашивают разрешения на исполнение моих песен. Я им никогда не отказываю.

Памятуя о своей молодости, Резеда Ахиярова очень трогательно относится к молодым композиторам:

— Им ведь так трудно! Наш долг — быть более добрыми и лояльными. Буквально на днях мы приняли в свои ряды пианистку и композитора Миляушу Хайруллину и Александра Кивина, который закончил аспирантуру Московской консерватории. Также среди перспективных продолжателей композиторства Татарстана я могу назвать Эльмира Низамова, Эльмиру Галимову, Гульнару Тимербулатову, еще ряд имен — они уже проявили себя. Особенно радует, что среди новых имен есть мужчины, и надеюсь, что они пойдут по нашей композиторской дороге прямо, не сворачивая!