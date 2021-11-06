Видеоопрос: «Как вы думаете, надо ли материально поощрять людей, сделавших прививку от COVID-19?»
В Россию пришла новая — уже пятая по счету — волна коронавируса. Россиян призывают вакцинироваться, в регионах вводятся жесткие ограничительные меры. Но есть и примеры, так сказать, положительного стимулирования. Так, например, власти Москвы платят пенсионерам деньги за прививку, объявили о розыгрыше автомобилей среди привитых. А депутаты Госдумы предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых сограждан. По их мнению, такая льгота могла бы стать материальным стимулом для граждан и способствовала бы снижению риска распространения заболевания.
— Как вы думаете, надо ли делать людям скидки или подарки за пройденную вакцинацию? Как еще можно мотивировать людей вакцинироваться? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
60+ - каждаму по 1000, 65+ каждму по 3 тыс, 70+ - каждому по 5 тыс.