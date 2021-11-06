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Видеоопрос: «Как вы думаете, надо ли материально поощрять людей, сделавших прививку от COVID-19?»

00:00, 06.11.2021 1 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «Как вы думаете, надо ли материально поощрять людей, сделавших прививку от COVID-19?»
Фото: Максим Платонов

В Россию пришла новая — уже пятая по счету — волна коронавируса. Россиян призывают вакцинироваться, в регионах вводятся жесткие ограничительные меры. Но есть и примеры, так сказать, положительного стимулирования. Так, например, власти Москвы платят пенсионерам деньги за прививку, объявили о розыгрыше автомобилей среди привитых. А депутаты Госдумы предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых сограждан. По их мнению, такая льгота могла бы стать материальным стимулом для граждан и способствовала бы снижению риска распространения заболевания.

— Как вы думаете, надо ли делать людям скидки или подарки за пройденную вакцинацию? Как еще можно мотивировать людей вакцинироваться? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:21
    Надо поощрять пенсионеров. И только тех, кому за 60. (а то у нас половина пенсионеров льготники, силовики, которые выходят на пенсию 40,50).
    60+ - каждаму по 1000, 65+ каждму по 3 тыс, 70+ - каждому по 5 тыс.
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