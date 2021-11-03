«Неизвестный Берлин»: фото 75 лет хранились в семейных архивах

В Национальном музее Татарстана представили ранее неопубликованные работы фотографов-фронтовиков Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга

Фото: Максим Платонов

В Национальном музее Татарстана открылась фотовыставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Работы Валерия Гинзбурга и Ильи Аронса впервые предстали перед широкой публикой — до этого они хранились в семейных архивах.

Два взгляда на одну победу

Экспозиция создана в 2020 году, именно тогда она впервые предстала перед москвичами в Еврейском музее, который создал проект совместно с Центром толерантности. Небольшая по объему, но крайне насыщенная по содержанию выставка стала передвижной. Она уже побывала в Самаре и Ярославле, а теперь предстала перед казанцами.

Однако не сами оригиналы фотографий, а их снимки можно увидеть на нескольких стендах. Все они снабжены подробной информацией — о жизни и творчестве фронтовых фотографов и кинохроникеров, военных операциях весны 1945 года, Южном и Первом Белорусском фронтах. Смотреть и читать, чтобы увидеть тесное переплетение войны и первых мирных дней, зафиксированное взглядом художника.

— Еврейский музей намеренно разместил эти кадры на одну тему, но разных фотографов. Если Илья Аронс снимал как репортер — он точно хотел запечатлеть победу, то Валерия Гинзбурга больше интересовала художественная сторона вопроса. К слову, эти фронтовые кадры потом пошли в его операторскую «копилку», ведь мы его знаем как оператора фильмов «Комиссар», «Живет такой парень», «Когда деревья были большими», — рассказала главный хранитель Национального музея РТ Лилия Саттарова.

Рокоссовский на привале

По словам заведующего Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александра Александрова, снимки Ильи Аронса интересны тем, что на них запечатлены его коллеги, фотографы и кинооператоры:

— Мы все знаем знаменитую фотографию Евгения Халдея с флагом на Рейхстаге, но узнать, как выглядел он сам, удается не всем. На выставке есть его портрет, как и многих других, в том числе знаковых личностей того времени. Мы видим не только постановочные фото, но и то, как они делались — взглядом другого фотографа, который наблюдал за происходящим. Видим маршалов в обычной жизни, а также налаживание мирной жизни в первые послевоенные дни.

Действительно, где еще можно «подглядеть» Константина Рокоссовского, расслабленно раскуривающего папироску, вглядывающегося в цветущее дерево или, возможно, в небо сквозь его листву генерала-полковника авиации Сергея Руденко или просто лицо неизвестного воина. Так, например, привлекает внимание кадр «Советский солдат» — бородатый дед, правой рукой держащий под уздцы коня, а левой поддерживающий автомат.



Родных спасти не смог

Илье Аронсу было 35 лет, когда закончилась война, но начал он ее в конце июля 1941-го, когда в числе 70 добровольцев — преподавателей ВГИКа ушел в народное ополчение. Через год был отправлен в действующую армию на Южный фронт. Однако в июле попал в окружение под Харьковом, Южный фронт был разбит, лишь некоторые его части смогли спастись, пробиваясь к своим. Выйдя из окружения, Илья Аронс узнал, что вся его семья находится совсем рядом — во взятом немцами Пятигорске. Чтобы вывезти родных, ему предоставили машину, однако путь к городу преградили немецкие танки. В это время, в сентябре 1942 года, его родители, сестра Муза с малышом и бабушка были расстреляны нацистами в Минеральных Водах вместе с тысячами евреев.

Беда не сломила фотохудожника. Он был награжден медалями и орденом Отечественной войны I степени. В мирные дни работал на Центральной студии документальных фильмов в Свердловске, а также на «Ленфильме».

Пострадал за брата Александра Галича

Весной 1945 года вместе с Советской армией в Берлин вошли фронтовые операторы и фотографы, а еще чуть позже, уже после победы, ВГИК направил в Берлин целую группу специалистов разбирать материалы берлинской киностудии. Среди них был и Валерий Гинзбург, которому на тот момент исполнилось всего 20 лет. Он уже побывал на фронте, уйдя на войну 16-летним добровольцем, но по болезни вынужден был вернуться долечиваться в Москву — в окопах отморозил ноги. Позже он стал знаменитым кинооператором, чьи работы получали множественные награды, преподавал на операторском факультете ВГИКа, но в 1976 году был уволен — его старший брат поэт-бард Александр Галич эмигрировал. К слову, о нем Валерий Гинзбург снял документальный фильм в 1989 году, а годом ранее получил «Нику» как лучший оператор.

На одном из стендов значится, что все фотографии Гинзбурга, представленные на выставке, 75 лет хранились в обычном конверте, на котором его рукой было написано «Германия, июль 1945». На снимках можно увидеть «Возвращение беженцев» (стайка женщин, съежившись под дождем, идет по мокрой дороге), чудом сохранившиеся элементы фонтана «Нептун» около Городского дворца в Берлине и уже почти разрушенную колоннаду памятника кайзеру Вильгельму I, изуродованные бомбежками Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский кафедральный собор, бульвар Курфюрстендамм. Много и просто лиц — детских, женских, мужских — людей, начинающих жизнь заново.

Выставка продлится до 1 декабря.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов