Судьба сборной Китая на домашней Олимпиаде зависит от игр КХЛ. Странная история, где «хороши» и IIHF и китайцы

Почему Китай может лишиться мужской сборной по хоккею, и не замешана ли здесь снова политика?

Фото: пресс-служба «Куньлунь Ред Стар»

Стало известно, что Китай может лишиться своей мужской сборной по хоккею на домашней Олимпиаде в Пекине грядущей зимой. Причина, озвученная Международной федерацией хоккея (IIHF) довольно сомнительна — сборная Поднебесной якобы слишком слаба для участия с мировыми хоккейными грандами в одном турнире. Прецедентов таким «санкциям» еще не было. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в сути конфликта. Почему в этой истории хороши и IIHF и Китай? И как китайская команда в КХЛ, которая должна была стать центром подготовки сборной, оказалась провальным проектом — в материале.

IIHF ведет себя странно и непоследовательно. Смуту наводит новый президент федерации

Не успела завершиться история «противостояния» России, МОК и WADA, длящаяся вот уже пять лет, как в спортивных структурах нашли новую «жертву». На этот раз под раздачу попал Китай, который может лишиться мужской сборной по хоккею на собственной Олимпиаде. Мотивация настолько странная, что в реальность намерений Международной федерации хоккея верится с трудом. Она звучит примерно так: ваша команда слишком слаба, чтобы выступать с Канадой, США и Германии в одной группе.

«Смотреть, как команда проигрывает 15:0 будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу», — заявлял президент IIHF Люк Тардиф.

Первая мысль, которая приходит на ум — это вопрос, почему до этого всех все устраивало? Год, два и даже три назад никто об этом не задумывался, участие сборной Китая никому не мешало. Более того, это прописанный в регламенте пункт: сборная команда принимающей стороны автоматически получает квалификацию в хоккейном турнире Олимпийских игр. В конце концов, корейцы у себя в Пхенчхане в 2018 участвовали и никого это не тревожило.

Новый глава федерации Люк Тардиф начинает век своего правления с махания мечом в сторону идеологически «неправильных» стран. Фото: fr.wikipedia.org

Похоже ответ зарыт не так уж глубоко. Со своего поста ушел миролюбивый, находивший общий язык со всеми — от чиновников Западной Европы, до «последних диктаторов» Восточной Рене Фазель. При нем чемпионаты мира проходили и в Канаде с Францией, и в России с Белоруссией.

Новый глава федерации канадец с французским гражданством Люк Тардиф начинает век своего правления с махания мечом в сторону идеологически «неправильных» стран. И остается размышлять, его ли личная это инициатива?

IIHF и МОК допускали спортсменов, чьи шансы на победу не были выше китайских

Уже просочилась информация, что китайцев в Пекине может заменить сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг среди тех, кто не отобрался на Олимпиаду (11-е место).

Китай занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге — команда из Поднебесной не принимала участия в официальных матчах с 2019 года. При этом китайцы попали в группу А вместе со сборными Канады, США и Германии. Очевидно, что низкий посев хозяев Игр не оставлял им шанса.

На фоне таких неожиданных событий возникает и другой вопрос: задумались ли бы в ИИХФ если на месте Китая оказалась условная Австралия или Япония, также не являющиеся хоккейными державами, но являющимися представителями коллективного Запада?

Уже просочилась информация, что китайцев в Пекине может заменить сборная Норвегии. Фото hockey.no

Есть множество примеров на Олимпийских играх, когда в зимних дисциплинах выступали спортсмены из стран, где никогда не бывает снега, и уж точно национальным видом спорта не назовешь.

На предыдущих Играх участвовали в стартах лыжники из Эфиопии и Нигерии. Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй выступила на сочинской Олимпиаде в гигантском слаломе за сборную Таиланда, хотя в рейтинге не находилась даже среди первых 500 спортсменов. Более того, как оказалось, еще и прошла туда с помощью фальсификаций результатов на соревнованиях, прошедших ранее.

Такой индивидуальный подход именно к Китаю и якобы слишком низкому уровню его хоккея выглядит странным и непоследовательным. Хотя бы потому что прецедентов ему не было. Да, очевидно, что в группе с канадцами и американцами ни о каком положительном результате для Китая и речи быть не может. Возможны и крупные поражения. Но вряд ли это достойный повод отстранять целую команду. Похоже, спортивные чиновники, увлекшиеся политикой стали забывать, что главный лозунг основателя Олимпийских игр Пьера де Кубертена звучит как «Главное не победа, а участие».

Китайцы сами виноваты. Созданный под Игры «Куньлунь» оказался мертворожденным детищем

Но надо признать и тот факт, что китайцы сами создали такие условия, чтобы мысли о подобных «санкциях» в их сторону были возможны.

Когда в Китае было принято решение создать местную хоккейную команду, которая бы стала базой по подготовке китайских хоккеистов к предстоящей Олимпиаде, все представлялось совсем иначе. Под флагами созданного в 2015 году «Куньлунь Ред Стар» по задумке должны были собираться китайские хоккеисты, либо профессиональные хоккеисты с китайскими корнями. Шесть лет — достаточный срок, чтобы подтянуть уровень хоккеистов для участия в сильной международной лиге (которой считается КХЛ), а также собрать костяк для будущей сборной Китая.

С пришедшим коронавирусом и осложнением ситуации на границе, теперь «Куньлунь» выступает в подмосковных Мытищах. Фото vk.com/krs_central

Однако с первого же сезона мы увидели мертворожденный проект, который к возрождению хоккея в Китае (и интереса к нему у населения) никакого отношения не имеет. Во-первых, «Куньлунь» так и не обрели постоянного дома. Созданная как пекинская команда была вынуждена играть большую часть сезона в Шанхае из-за нехватки свободных дней в графике «Ле-спортс Центр». Так «драконы» и скитались между двух городов, и ни в одном из них болельщики просто не знали о ее существовании.

Более того, с пришедшим коронавирусом и осложнением ситуации на границе, теперь «Куньлунь» выступает в подмосковных Мытищах, а костяк команды состоит из российских хоккеистов. Раньше это были либо канадцы, либо финны — в зависимости от предпочтений очередного главного тренера.

За прошедшие годы мы не только не увидели, чтобы тут формировался китайский костяк для предстоящей домашней Олимпиады, тут вообще никакого костяка никогда не было. «Куньлунь» едва ли не каждое лето собирал команду заново на 60%, делая упор на игроков их хоккейных держав. К нынешнему олимпийскому сезону тут даже не потрудились поднапрячься с финансами и подобрать состав как можно сильнее обычного. Тут по-прежнему выступают российские и североамериканские хоккеисты далеко не первого и не второго эшелона.

Осложняет ситуацию для Китая тот факт, что дать всем игрокам команды спортивное гражданство не решит кадровый вопрос. По правилам, сыграть смогут лишь те хоккеисты, кто выступает за эту команду не меньше двух лет.

Судя по всему IIHF решила все-таки не рубить с плеча, а дать китайцам шанс. Фото vk.com/krs_central

IIHF будет следить за «Куньлунем» в ноябре, чтобы вынести окончательное решение

По иронии, именно от «Куньлуня» и будет зависеть судьба мужской сборной Китая на предстоящих Играх.

Судя по всему IIHF решила все-таки не рубить с плеча, а дать китайцам шанс. Решение будет принято по результатам двух тестовых матчей «Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге 13 и 15 ноября. Об этом сообщает VG.no со ссылкой на президента Федерации хоккея Норвегии Таге Петтерсена.

Как сообщили изданию «Чемпионат» в пресс-службе «Куньлунь Ред Стар», это будут матчи китайской команды с «Авангардом» 13 ноября и с «Амуром» 15 ноября.

«Это не будут какие-то дополнительные, специально организованные матчи. Как неоднократно отмечалось ранее, игроки «Куньлунь Ред Стар» имеют китайское спортивное гражданство, и наша клубная команда является, по существу, сборной Китая. В соответствии с договорённостью между ИИХФ и китайским спортивным руководством, вывод о состоянии сборной будет сделан по календарным матчам регулярного чемпионата КХЛ», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».

Так и живем. Участие сборной огромной страны, являющейся хозяином крупнейших зимних соревнований четырехлетия зависит от исхода игр команды в нашей уютной Континентальной хоккейной лиге.