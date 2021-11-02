У «Авангарда» большие проблемы в нападении — «Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл команду Хартли

Три главных итога второго противостояния «Ак Барса» и «Авангарда».

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

К матчу против «Авангарда» «Ак Барс» подошел не в лучшем виде — команда испытывает проблемы, начиная с отсутствия результата от нападающих и заканчивая проблемами в обороне. Поэтому Дмитрий Квартальнов в матче с «Авангардом» решил не идти ва-банк, а выжидать: против омской команды казанцы отыграли сверхосторожно, пропустив лишь одну шайбу. Почему «Авангарду» так сильно не хватает Сергея Толчинского и что не так с игрой «Ак Барса»? Об этом и многом другое — в новом обзоре спортивной редакции «Реального времени».

«Ак Барс» продолжает играть в скучный хоккей, а «Авангарду» не хватает Толчинского

Чуть больше недели назад «Ак Барс» и «Авангард» встречались в Казани и выдали довольно бойкий поединок, напомнивший о весеннем плей-офф: матч закончился победой казанской команды (3:2). Но вопреки ожиданиям болельщиков, рассчитывающих на продолжение банкета, на этот раз лидеры Востока провели игру куда скромнее. В последних играх у «Ак Барса» начались большие проблемы в обороне, что привело к двум поражениям на выезде. Так что осторожный и выжидательный хоккей от Квартальнова стал вполне логичным последствием уральского конфуза.

Казанская команда не прошла проверку на прочность, проиграв двум конкурентам по Восточной конференции. Сначала «Металлург» уже после второго периода сделал комфортные для себя 2:0 и спокойно доиграл матч, а затем и «Трактор» не оставил шансов «Ак Барсу», растоптав казанцев — 5:0.



В последних матчах у казанской команды не клеится и в атаке. На выезде «Ак Барс» забросил лишь четыре шайбы. Лучший бомбардир команды Дмитрий Кагарлицкий имеет 16 (9+7) очков в 26 матчах. Стоит отметить, что по ходу вчерашнего матча хоккеист также был незаметен. В этом сезоне форвард выступает нестабильно и, как правило, в матчах против других топ-клубов выглядит блекло. Также и в этом поединке он трудностей для голкипера «Авангарда» не создавал.

У «Авангарда» в свою очередь тоже есть игровые проблемы, но последних играх команда Боба Хартли выглядела бодро. За последние десять встреч «Авангард» выиграл семь и сейчас находится на шестом месте Восточной конференции. Однако во вчерашней встрече с «Ак Барсом» произошло что-то непонятное — нападающие команды вдруг разучились атаковать и не смогли ничего создать у ворот Тимура Билялова.

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

В отсутствие Толчинского в команде не хватает игровика для топ-6. В первые два звена сначала пытались внедрить Ивана Телегина и Ярослава Косова, но они являются чистыми чеккерами и заменить главного лидера омской команды, естественно, не могут. А недавно приобретенный Никита Сошников пока что тоже не справляется со своими обязанностями, имея лишь одну голевую передачу в четырех матчах за «Авангард».

«Ак Барс» начал ярко, но затем вновь вернулся к знакомой песне

Спустя четыре минуты после начала встречи команды на двоих собрали восемь минут штрафа. После стартового свистка «Ак Барс» и «Авангард» действовали бодро и агрессивно, но уже к середине периода весь запал куда-то подевался.

К слову, спустя две с половиной минуты «Авангард» остался втроем против четверых казанцев. «Ак Барс» при не самой лучшей игре в большинстве в этом сезоне все-таки смог открыть счет в матче. Стивен Кэмпфер завершил комбинацию, отправив шайбу мимо Василия Демченко. В голевой атаке также поучаствовал Данис Зарипов, который в нынешнем сезоне набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах.

Несмотря на голевую передачу, в некоторых моментах Зарипов элементарно не успевал за шайбой, чем неоднократно пользовался «Авангард», создавая опасные моменты после обрезов 40-летнего нападающего. Хоккеист также старался играть на чистом льду и вообще приносил пользу, как правило, только в большинстве. Понятно, что Данису уже 40 лет и этот сезон для него последний, но пока складывается такое впечатление, что Дмитрий Квартальнов попросту не знает, как использовать игрока.

— Он работает по плану, непросто находить в себе мотивацию и играть, как он. Сегодня в ключевой момент он сделал такую хорошую передачу, конечно, этого от него ждешь, знаешь, что он может это сделать. Данис отдохнул, сейчас, надеюсь, продолжит играть — уже два матча подряд. Конечно, мы будем его использовать, — рассуждал после игры Квартальнов.



В свою очередь один из самых малорезультативных нападающих Казани Даниил Тарасов во вчерашнем матче отличился второй заброшенной шайбой в сезоне. Для Тарасова гол организовали партнеры по звену Кирилл Петров и Джордан Уил. В результате красочной комбинации Даниилу осталось только подтолкнуть шайбу в пустые ворота соперников. К слову, эта шайба оказалась победной для казанской команды.

Во вчерашней встрече «Ак Барс» сыграл в своем стиле: команды не выдали супер зрелищный поединок. Тем не менее казанская команда выполнила самое главное — ничего не дала создать «Авангарду» в атаке. «Ак Барс» выдавал высокий прессинг и накрывал нападающих «Авангарда» еще в средней зоне. Омская команда откровенно была не готова к такой игре, команда Боба Хартли не смогла перестроиться по ходу встречи.

«Авангард» совсем ничего не смог предложить сопернику

Что касается «Авангарда», то омичи также действовали нестабильно в обороне, периодически проваливаясь. «Ак Барс» имел несколько возможностей реализовать опасные контрвыпады, но голкипер омичей Василий Демченко выручал свою команду, отбив 24 броска по своим воротам.

Уже к середине матча у команды Дмитрия Квартальнова было преимущество по броскам — 14:4. На экваторе встречи «Авангард» нанес лишь четыре броска по воротам Тимура Билялова, при этом «Ак Барс» ничего нового в обороне не придумывал. У Боба Хартли должно быть много вопросов к своим нападающим. Даже в большинстве омичи не смогли ничего изобрести у ворот голкипера «Ак Барса».

— Соперник проводил очень много времени в нашей зоне, — рассуждал после игры голкипер «Ак Барса». — Спасибо ребятам, ловили на себя очень много шайб. Немало бросков нанес «Авангард», но ребята сегодня очень хорошо оборонялись, спасибо им. В атаке красиво держали шайбу, начало что-то получаться. Сегодня с нашей стороны была хорошая игра.

При счете 1:0 «Авангард» играл в атаке слишком однообразно, команде нужно было срочно сравнять счет, и неважно как. Лишь к середине третьего периода защитник омичей Вилле Покка с передачи Дамира Шарипзянова бросил от синей линей и попал в девятку ворот Тимура Билялова.

После заброшенной шайбы команды не изменили стиль игры и продолжили действовать очень уж односложно и однообразно. К слову, «Авангард» впоследствии поплатился ошибками в собственной зоне, пропустив вторую шайбу, которая оказалась победной в этом матче.

Стоит отметить, что нападающие из топ-6 омской команды совсем не были заметны. Видимо, у «Авангарда» игра в атаке строилась только вокруг Толчинского, иначе объяснить отвратительную игру остальных нападающих нельзя.

Сергей Писцов, Эрик Добролюбов