Почти как весной в финале Востока: «Ак Барс» и «Авангард» выдали классный поединок с приятным послевкусием

Четыре главных итога первого матча «Ак Барс» — «Авангард»

Фото: Ильнар Тухбатов/ak-bars.ru

Еще свежа в памяти ставшая уже легендарной финальная серия Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом», поэтому к первому поединку между этими командами в новом сезоне было особенное внимание — продолжат ли «барсы» и «ястребы» свое огненное противостояние на том же уровне накала или нет? Игра показала, что нерв по-прежнему присутствует, а в матче имеет место героизм отдельных фигур — все по классике плей-офф. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первой игры между грандами Востока: какие интриги тянулись за противостоянием этих команд с весны, почему Алина Загитова все чаще посещает хоккей в Казани и как молодые герои «Ак Барса» весенней серии — Воронков и Сафонов — вновь затащили этот поединок.

Мы получили настоящее продолжение прошлогодней огненной серии финала Востока

Самая жаркая, самая скандальная, самая интересная и бескомпромиссная серия получилась в финале Восточной конференции весной между «Ак Барсом» и «Авангардом». Чего стоят только околохоккейные скандалы с попаданием защитника «Авангарда» Алексея Емелина в казанскую больницу с токсическим шоком печени и последующей информационной войной двух команд.

Или информация о специально оставленных строительных скобах в полу гостевой раздевалки на «Арене Балашиха», когда хоккеисты «Ак Барса» жаловались, что это была специально спланированная мера для затупления коньков перед играми. Или теперь уже легендарная квартальновская фраза «калитку надо закрывать», которую в хоккейном мире помнят до сих пор. И это только то, что происходило вне льда.

Серия исключительно гостевых побед завершилась по классике лучших серий — в овертайме решающей седьмой игры, благодаря шайбе Оливера Каски и с помощью Ильи Ковальчука, которого все уже списывали со счетов.

Ну как можно было не вспомнить все эти сливки Кубка Гагарина прошлого сезона, сгустившиеся в одной казанско-омской серии?

Фото: Вадим Китаев/ak-bars.ru

Вчера на повторение такого же зубодробительного матча рассчитывать, казалось бы, не приходилось. Доминировавшие в прошлом сезоне на Востоке «Ак Барс» и «Авангард» в нынешнем сезоне далеки от этого. Ко вчерашнему вечеру казанцы и омичи не попадали даже в топ-3 Востока.

Однако уже с первого периода стало понятно — эти команды готовы выдать шоу на любой стадии сезона, в любом состоянии и при любых раскладах. Вчера было много силовой борьбы (25 силовых приемов на двоих), острых атак и шикарных голов. 52—42 — такова статистика бросков в матче, 24—14 — в створ ворот и 14—13 по блокированным броскам.

Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции нехотя признавал, что игра была похожа по уровню на плей-офф, но все же оговорился, что это все же не плей-офф. А вот Боб Хартли не поскупился и назвал поединок продолжением весенней серии.

Кажется, у Алины Загитовой к «Ак Барсу» особый интерес

Уже к 5-й минуте команды насоздавали по опасному моменту, а на 6-й Кирилл Петров создал гол-шедевр. После того как Дмитрий Воронков завез шайбу в гостевую зону и отдал на Рукавишникова, тот зарядил от синей линии — мимо. Казалось, эпизод заигран, но тут на отскок вынырнул Петров, которого активно выпихивал за лицевую линию Дамир Шарипзянов.

Кирилл пропустил шайбу между ног и вывернул клюшку так, чтобы оставить ее в воротах уже уезжая за них. Причем защитник «Авангарда» с нижнекамскими корнями и казанской пропиской все делал грамотно — выталкивал Кирилла, чтобы тот не сыграл на добивании, но Кирилл нашел нестандартное решение.

Уже через 4 минуты гости свое отыграли. Не игравший с 6 октября Петер Цегларик зарядил из правого круга после того, как Иван Телегин отработал проигранную поначалу на вбрасывании шайбу. Мощный красивый удар лег аккуратно в «мертвую» зону ворот Игоря Бобкова.

Однако самый заметный гол получился уже после перерыва. Не по исполнению, но по празднованию этой шайбы. Теперь пришло время Дмитрия Воронкова самому сыграть на добивании после броска Джордана Уила.

Шайба довольно дежурная, но когда камеры фотографов выхватили на трибунах олимпийскую чемпионку Алину Загитову, зачастившую в Казань на хоккейные матчи нынешней осенью, можно было догадаться, за кого экс-фигуристка болеет персонально.

Немало разговоров ходило в прошлом сезоне о якобы имеющем место общении олимпийских чемпионов Кирилла Капризова и Алины Загитовой. Однако с конца прошлого сезона стали ходить разговоры уже о некотором сближении форварда «Ак Барса» и чемпионки Пхенчхана. Ничего не утверждаем, просто посмотрите, как искренне радуется Алина за отличившегося Дмитрия.

Прежде Загитовой на играх «Ак Барса» в качестве зрительницы мы не встречали. В нынешнем сезоне — уже дважды.

Связка Сафонов — Галимов — Воронков, мы помним. Даже по отдельности парни хороши

Именно та самая памятная финальная серия Восточной конференции подарила всем хоккейным болельщикам молодое и дерзкое звено «Ак Барса» Воронков — Галимов — Сафонов. Тогда они просто «кошмарили» оборону «Авангарда», успевали и под кожу залезть, и шайбу из ничего организовать.

Неизвестно, почему в новом сезоне Дмитрий Квартальнов решил отказаться от этого сочетания, ведь оно давало результат и влюбило в себя даже нейтрального зрителя. В новом чемпионате Артем Галимов больше играет с Кагарлицким. Воронков кочует из второго в третье звено, а Сафонов даже в состав попадает не всегда.

Была надежда, что к своему оружию Квартальнов вернется именно в матче против «Авангарда». Увы, Артем Галимов вновь вышел с Кагарлицким и Тарасовым, Воронков — с Уилом и Петровым, а Сафонов с Дыняком и Панюковым. Но даже по отдельности эти парни, словно по старой весенней памяти, включили турбо-режим.

О подвигах Воронкова мы уже писали выше — он создал первую и забросил вторую шайбу. А вот работягу Сафонова во вчерашнем поединке можно называть главным героем встречи. Сначала забросил сумасшедшую и победную шайбу в меньшинстве, когда в одиночку заложил вираж из своей зоны и убежал от Каски.

А в третьем периоде в самый сложный момент удержал шайбу за чужими воротами, когда вся команда побежала меняться. Игрок дотерпел и, по сути, сохранил минимальное преимущество в счете, которое сам же добыл.

— Наверное, я спрошу у него не о том, где он взял силы в эпизоде с голом, а откуда у него силы появились в третьем периоде, когда он удерживал шайбу за воротами соперника на смене. Было задание держать шайбу, он с ним справился. В итоге четыре свежих парня у нас вышли. А его гол — на усталости мальчишка разобрался, — говорил после игры Дмитрий Квартальнов.

Роль Артема Лукоянова в «Ак Барсе» становится все менее понятной

Все менее полезным с каждым новым сезоном выглядит форвард «Ак Барса» силового типа Артем Лукоянов. Спад начался еще после того, как с Лукояновым продлили контракт в 2019 году после довольно удачного сезона.

Однако пик спада альметьевского воспитанника пришелся на нынешний сезон. Артем не успевает за соперниками, полезных действий кроме эпизодической толкотни не производит.

Без лишних описаний, просто обратите внимание на действия 89-го номера в эпизоде со второй пропущенной шайбой за считанные секунды до сирены. Лукоянов сначала невольно помешал выбросить шайбу Воронкову, а потом просто выключился из эпизода и принялся смотреть хоккей — оставалось только попкорн на лед захватить.

Вероятно понимая, что провел очередной неудачный поединок Лукоянов зачем то стал бросаться в драку уже после финальной сирены, причем на ровном месте. Артему нужно пересмотреть свой подход к играм. Посмотреть, как выкладывается и доигрывает эпизоды тот же Сафонов, например. Пока что это игрок для количества.

Эрик Добролюбов