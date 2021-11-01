«Ак Барс» на уральском выезде: катастрофическая оборона, нулевая реализация большинства и отсутствие креатива

Главные причины провала Квартальнова в матче с уральскими топ-командами

Сложнейший сезон в казанской карьере Дмитрия Квартальнова предвещали еще майские события — команда разбегалась на глазах и нужно было думать, как сколотить ее из новоприбывших. Осенняя часть сезона показывает, что работа проведена «на троечку». Новые легионеры пока так и не заиграли, а ко всему прочему добавилась еще и проблема большинства с потерявшими уверенность «старичками». На прошедшей неделе в матчах с уральскими конкурентами по конференции все эти проблемы проявились особенно остро. Казанцы много пропустили, мало забили и выглядели на фоне топов Востока командой-середняком, не готовой навязать конкурентоспособный хоккей. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главное итоги турне на Урал.

«Ак Барс» много пропускает и мало забивает. Большинство по-прежнему не работает, а хоккеисты шутят над этим

Плачевная реализация и при этом катастрофическая игра в обороне — вот две характеристики, которыми без долгих объяснений можно описать выступление «Ак Барса» на Урале. Да и вступление по сезону, в общем-то, тоже.

За три игры своего уральского турне «Ак Барс» пропустил десять шайб. Сами казанцы отметились голами лишь четырежды. Более того, во всех трех матчах «Ак Барс» пропускал первым. Спасать игры казанцы умеют пока плохо, и если не забивают первыми, то обычно проигрывают. На этот раз переломить игру удалось лишь в Екатеринбурге. Ну а закончилось все катастрофой в Челябинске, когда экс-казанец Эмиль Гарипов засушил нехитрые попытки игроков Квартальнова затолкать хотя бы одну шайбу в ворота «Трактора».

— Если посмотреть на голевые моменты, коэффициент реализации у «Трактора» будет сумасшедшим, просто сумасшедшим. А если взять наши моменты, коэффициент катастрофический. Эмиль Гарипов и вся оборона соперника сыграли неплохо, — в очередной раз объяснялся наставник казанской команды Дмитрий Квартальнов после челябинского разгрома.

Экс-казанец Эмиль Гарипов засушил нехитрые попытки игроков Квартальнова затолкать хотя бы одну шайбу в ворота «Трактора»

Впрочем, не к одному Квартальнову накопились вопросы. По некоторым данным, карьера тренера по большинству Игоря Горбенко в Казани висит на волоске с начала сезона, но даже угрозы увольнения через некоторые СМИ эффекта не возымели. В трех уральских матчах «Ак Барс» не реализовал ни одной попытки разыграть лишнего на льду.

Судя по сериалу «Живем хоккеем», который в нынешнем сезоне выпускает медиа-центр казанского клуба, над большинством Горбенко подшучивают даже сами хоккеисты:

— Тебе же нельзя в руки технику давать, — говорит в одном эпизоде помощник Квартальнова нападающему Дмитрию Воронкову с камерой.

— Как и вам большинство, — отвечает с улыбкой хоккеист.

И тут возникает еще один вопрос. А что там, в «Ак Барсе» с субординацией? И не является ли этот фактор еще одной причиной такого спада?

Еще одной неприятной тенденцией нынешнего сезона стало отсутствие работы над ошибками

При Квартальнове команда разучилась работать над ошибками

Еще одной неприятной тенденцией нынешнего сезона стало отсутствие работы над ошибками. Если даже в прошлом сезоне, когда у «Ак Барса» были ямы (как например, в неудачном турне на Дальний Восток) команда быстро приходила в себя и находила выходы из сложившейся ситуации, то теперь игроки либо не учатся на ошибках, либо им их плохо доносят во время разбора.

Можно сравнить с тем, что обычно в подобных ситуациях бывало при предыдущем наставнике. Да, в бытность главным тренером Зинэтулы Билялетдинова у «Ак Барса» тоже случались крупные поражения. Однако уже к следующему матчу ошибки, как правило, разбирались и делались выводы о том, над чем еще надо поработать. Вскоре команда выходила другой и компенсировалась другим результатом.

В сезоне 2021/2022 ошибки в обороне как под копирку из матча в матч. А комбинационная игра, мелькнувшая было в моменте, вновь исчезала в следующих играх. И болельщики вновь вынуждены наблюдать за забросами шайбы и толкотню у бортов. О чуть более хитром хоккее речи и быть не может.

При этом в распоряжении Квартальнова имеются хоккеисты творческие, умеющие играть креативно. Артем Галимов, Джордан Уил, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Пер Линдхольм, Кирилл Петров… В совокупности эти хоккеисты могли бы составить два креативных звена, способных создавать и играть в комбинационный хоккей. Однако с этим у нынешнего тренерского штаба, мягко говоря, сложности.

В нынешнем сезоне у Никиты 22 проведенных матча при внушительном игровом времени — 16:39 минут, и при этом «-9» показателя полезности

Игра Никиты Лямкина деградирует

По нисходящей идет карьера в «Ак Барсе» у защитника Никиты Лямкина. В 2017 году он вместе с группой из семи хоккеистов перебрался в Казань из новокузнецкого «Металлурга» за сущие гроши, а уже в 2018 стал одним из тех, кто привел «Ак Барс» к третьему Кубку Гагарина. При этом нельзя было назвать его статистом. Никита быстро освоился, получил место в основе у Билялетдинова, а вскоре даже получал место в первой паре обороны вместе с опытным мастодонтом Андреем Марковым, чередуясь с Яруллиным.

Казалось, у этого игрока огромное будущее и через пару-тройку лет Лямкин точно будет одним из сильнейших российских защитников и игроком сборной. Но под руководством нового наставника качественного скачка так и не случилось, хотя и плохим игроком его назвать тоже нельзя.

В нынешнем сезоне у Никиты 22 проведенных матча при внушительном игровом времени — 16:39 минут, и при этом «-9» показателя полезности. Квартальнов продолжает упорно ставить хоккеиста в основной состав, несмотря на систематические ошибки.

Вот и в прошедшем уральском выезде Лямкин стал одним из худших в составе «Ак Барса». В первом матче против «Автомобилиста» игрок не успел блокировать и упустил из под опеки Сергея Шумакова, который беспрепятственно «копал» на пятаке после броска от синей линии. Первый тревожный звонок. Шайбу в итоге следующим броском забросил Алексей Макеев, но очевидно Игорь Бобков не успел отреагировать на второй бросок именно после того как спасал после действий Шумакова.

В следующем матче в Магнитогорске защитник тоже в эпизоде с первой пропущенной шайбой не успевал накрывать Брендэна Лайпсика, который получал шайбу по центру прямо перед воротами.

Игра с «Трактором» стала худшей. Просто посмотрите, где находился и что делал Никита, когда последовала шайба от синей линии «Трактора» от Игоря Исаева. Лямкин прохлаждался где-то у борта, пока Вячеслав Основин свободно входил в зону «Ак Барса» по центру площадки.

В эпизоде с четвертой шайбой «Трактора» в исполнении Лукаша Седлака защитник тоже стерег огород слева, пока чешский форвард беспрепятственно входил в зону и убегал на рандеву с Бобковым.

Нынешним летом ходили разговоры о том, что Никитой Лямкиным интересуется клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», а в середине июля сам хоккеист признавался, что были только поверхностные разговоры и никому он не отказывал. Возможно именно тот факт, что Никита засиделся в КХЛ и послужило причиной такого спада — былой мотивации уже нет.