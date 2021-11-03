Возможен ли полный отказ от мигрантов на стройках?

Фото: Роман Хасаев

В Москве готовят план полного отказа от мигрантов на стройках — так власти столицы планируют решить кадровый кризис в отрасли. По их мнению, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в 2-3 раза больше. Насколько реален полный отказ от услуг мигрантов на возводимых объектах и к чему это может привести — в очередной статье для нашего издания рассуждает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.



На днях было озвучено очень смелое и интересное предложение — полностью отказаться от услуг мигрантов на стройках. Сейчас такое сложно себе представить, но статус инициатора предложения позволяет отнестись к перспективе грядущих реформ отрасли со всей серьезностью. Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти города готовят план решения кадрового кризиса на стройках, в котором четко прописан отказ от использования труда мигрантов. Процесс строительства при этом потребует в три раза меньше людей, и зарплата должна быть выше в два-три раза, чем сейчас. Давайте разберемся в сути предложенного плана и оценим, насколько он реалистичен.

Суть предложенного плана

Речь, конечно же, идет о строительном рынке столицы нашей страны. В последние годы в Москве развернулось колоссальное количество масштабных строительных проектов различного рода, в первую очередь инфраструктурных. В связи с этим ощущается острая нехватка инженеров и рабочих. По оценке вице-мэра недостаток трудовых ресурсов сейчас составляет 40%. Из 120 тыс. мигрантов, занятых ранее на стройках, сейчас осталось не более 40 тыс. Пандемия дает о себе знать: многие мигранты уехали домой и не могут вернуться, при этом фиксируется и рост рабочих из Подмосковья.

Теперь средняя зарплата мигранта составляет 50—60 тыс. рублей, причем многие не хотят работать и за 80 тыс. рублей

Возможно, пандемия даст шанс реформировать строительную отрасль гораздо быстрее, чем это было бы в обычных условиях, когда мигрантам можно было платить в два раза меньше, чем россиянам, и всех абсолютно устраивало такое положение дел в отрасли. Теперь же средняя зарплата мигранта составляет 50—60 тыс. рублей, причем многие не хотят работать и за 80 тыс. рублей. На фоне этого полным ходом идет обсуждение привлечения заключенных для работ на стройках.

Выход из ситуации инициаторы проекта видят в наращивании технологичности процесса возведения объектов. В качестве примера чиновник привел пример сборки узла распределения воды на объекте. По его мнению, это можно делать на линии сборки, а не собирать на месте. Еще одним примером является механизация процесса в виде станции для нанесения штукатурки, которая способна заменить четырех рабочих. По замыслу инициаторов проекта, весь процесс проектирования и стройки должен быть сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. То есть бетонирование пятна под монтаж большой колонны делает один человек и не мигрант, а местный, высококвалифицированный инженер, весь обвешанный инструментами. Естественно, за свой труд, который гораздо более производительный, он будет получать до 200 тыс. рублей в месяц. И работодатель будет с удовольствием платить такие деньги, ведь он заменяет трех-четырех человек. Как мне кажется, это будет чувствительным стимулом для молодежи к освоению инженерных профессий. Вместо получения ненужной корочки о высшем образовании, что происходит сейчас, просто для галочки.

Данный план также говорит о качестве нынешнего образования в строительной отрасли — по старинке все базируется на изучении промышленного гражданского строительства, которое на 90% является инженерной дисциплиной, с расчетами, формулами, материаловедением, конструкциями. Это все необходимо, безусловно. Но в современном мире намного больше времени уделяется методам управления стройкой, на изучение которых у нас уделяется не более 10—15% учебного времени. Эти дисциплины должны быть разделены на обучение инженеров и организацию процессов (construction management).

Не секрет, что наши строители невосприимчивы к инновациям в своей отрасли — многие вещи делаются по накатанной за десятилетия технологии

Реалистичность плана

Естественно, мнения разделились, но большинство в отрасли поддерживает идею профильных чиновников правительства Москвы, отмечая, что необходимость в реформах назрела. Среднесрочным решением кадрового голода было бы масштабное привлечение рабочей силы из российских регионов. Для повышения производительности необходимы четкая стратегия и план действий, ведь производительность в строительстве стагнирует уже много лет и просто росчерком пера не поднимается, нужен слом парадигмы у нынешнего поколения строителей.

Не секрет, что наши строители невосприимчивы к инновациям в своей отрасли — многие вещи делаются по накатанной за десятилетия технологии. В качестве примера можно привести внедрение BIM-технологии, которое уже идет 10 лет и которое до сих пор не внедрили. BIM-технологии (информационное моделирование зданий) — процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по строительству могут еще эффективней планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

Все это повышает надобность обучения и выпуска квалифицированных кадров, способных работать с новыми технологиями и внедрять их в процесс строительства, ведь за это им будут платить гораздо больше. План звучит идеально, но как всегда его может подвести классическое российское исполнение — «для галочки». Кадровая обеспеченность — это долгосрочный проект, потребуется обучить и переквалифицировать большое количество людей и результаты в виде роста производительности будут видны через 5—10 лет, не раньше. Сейчас же на рынке попросту нет таких специалистов, которые в одиночку смогут заменить несколько человек на строительной площадке.

Еще одним вопросом будет готовность бизнеса нести дополнительные затраты на приобретение дорогостоящего оборудования, ведь технологичность только на бумаге выглядит легко. В первую очередь это огромный ценник в валюте, ведь практически все производится за границей. Любое повышение себестоимости строительства будет переложено на наши с вами плечи в виде возросшего ценника за квадратный метр первичного строительства. Готовы ли мы платить за исчезновение мигрантов с наших строек таким образом?

Пока что наши строительные технологии предполагают высокую трудоемкость каждого этапа, где рабочие руки на вес золота

Аргументом в пользу проекта, несомненно, будет возможность трудоустройства наших соотечественников. Но работа на стройке — это тяжелый физический труд. И в условиях, когда люди изнежены офисной работой и сферой услуг, при повальном алкоголизме «голубых воротничков», с трудом верится, что будет большой поток желающих заменить мигрантов на объекте при минус 25 градусов на улице. Особенно в Москве — рае для «белых воротничков».

В заключение хотелось бы отметить, что на словах и бумаге — это отличный план. Если удастся реформировать систему образования в строительной отрасли, это уже будет огромный шаг вперед. Есть шанс, что мы увидим и наших молодых профессионалов, обвешанных оборудованием, с приличной зарплатой и хорошим социальным пакетом.

На мой взгляд, полностью избавиться от мигрантов не получится, да и в этом нет надобности. Пока что наши строительные технологии предполагают высокую трудоемкость каждого этапа, где рабочие руки на вес золота. Нежелание наших сограждан выполнять черновую работу должно компенсироваться возможностью работать для мигрантов. Тем более об этом очень четко говорил президент Владимир Путин, который отметил невозможность функционирования нашей экономики без мигрантов. Сложно с президентом не согласиться.

Интересно, как пойдет реализация данного плана — будет ли это просто популистское заявление для удовлетворения публики, уставшей от засилья мигрантов, особенно в крупных городах, или все-таки выльется в основательную реформу отрасли. Время покажет.

Артур Сафиулин, фото: Роман Хасаев