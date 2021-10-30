«Ученики думают: а что, учитель-то прикольный, современный»

В лицее «Унбер» провели первый семинар для учителей татарского языка

Фото: предоставлено организаторами

Казанская мэрия совместно с управлением образования запустила серию семинаров, посвященных современным успешным способам обучения татарскому языку. Первая встреча прошла в открывшемся в этом году лицее «Унбер» в микрорайоне «Арт Сити». Учителям демонстрировали возможности онлайн-платформ, методов, взятых на уроках английского, и... газировки.



«А у вас есть что-то кроме математики и татарского?»

Директор лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин закончил МГУ, преподавал математику в Нижнекамске и в лицее №2 Московского района. В 2017 году он вошел в пятерку победителей Всероссийского конкурса «Учитель года», в 2019 стал полуфиналистом «Лидеров России», в свое время выиграл грант «Алгарыш». Сейчас он — финалист премии Global Teacher Prize, которую называют «Нобелевской премией» для учителей.

«Унбер» — обычная муниципальная школа на 1501 ученика. 60% из них выбрали татарский для предмета «Родной язык». Здесь преподает Рашат Якупов, разработчик учебника «Сәлам». С мэрией Казани и другими языковыми активистами он уже организовал несколько проектов — это, например, интенсив по татарскому языку для работников сферы услуг, а еще — поезд метро, посвященный языкам республики, который будет возить пассажиров до конца года. А пять лет назад он организовал курсы преподавания татарского языка «Мөгаллим».

Со стороны мэрии его поддержала Гузель Сагитова. В прошлом — преподаватель татарского языка в консерватории и журналист «ТНВ», она сначала создала творческое движение «Калеб», потом стала директором Кариевского театра, в прошлом году начала работать в Казгордуме, а в феврале 2021-го была назначена заместителем руководителя исполкома Казани.

Безусловно, одним из ее ярких проявлений депутатской деятельности (а в Казгордуме она возглавила постоянную комиссию по образованию, культуре и национальным вопросам) было выступление о проблемах сохранения языка, решение которых Сагитова видела в развитии образования и создании языковой среды.



Фото: Максим Платонов

Алмаз Хамидуллин: «Меня в «Инстаграме» родители порой спрашивают: «А у вас есть что-то кроме математики и татарского?»

На семинаре тон задала преподавательница татарского языка лицея «Унбер» Гульфия Габдуллазянова, которая преподавала в полилингвальной школе «Бала-Сити» и учила детей из-за рубежа онлайн. Главное, как она говорит, — заинтересовать ребенка. А как? Песнями и играми (в которые она втянула весь зал).



И вот уже на уроке по Фатиху Амирхану дети весело изучают его рассказ «Девушка Зухра на Луне», причем учатся не только в здании, но и на улице. Учителям-татаристам приходится сейчас быть креативными, чтобы на их занятиях было интересно.



Сам директор лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин отмечает, что еще при планировании стратегии школы татарский был в приоритете, и шутит:

— Меня в «Инстаграме» родители порой спрашивают: «А у вас есть что-то кроме математики и татарского?»

Он рассказывает, что за один месяц в группу татарского языка пришло 20 человек: «Люди голосуют ногами. Дети сами просятся в группу».

«Хороший урок — где учитель, как дирижер, управляет процессом»

Хороший урок — это тот, где работает не учитель, а ребенок, говорит Хамидуллин. Единственный фактор, который этому способствует, это любопытство. Сначала директор показывает скриншот с миллионными просмотрами блогера Влада А4. А потом берет бутылку «Кока-колы», идет в зал и предлагает с помощью нее рассказать о Французской революции. Перечисляя события, предшествующие этому, он трясет газировку, а потом предлагает бутылку открыть...

Фото: instagram.com/kzn_official_tat

Алмаз Хамидуллин: «Хочу сказать, что современный урок — это тот, на котором работают дети, а учитель проводит всю работу до. Хороший урок — где учитель, как дирижер, управляет процессом. А дети кипят»

— Сколько учитель говорит на уроке? — спрашивает Хамидуллин. — А как правильно? Хочу сказать, что современный урок — это тот, на котором работают дети, а учитель проводит всю работу до. Хороший урок — где учитель, как дирижер, управляет процессом. А дети кипят.

Создательница татарской онлайн-школы в Канаде Алима Салахутдинова, с которой «Реальное время» тоже недавно опубликовало интервью, записала для семинара видео, в котором рассказала о принципах работы в Alima Academy, где сейчас 12 учителей обучают 84 ученика.

— Наша школа — это площадка для обучения и общения. Она отличается от ваших условий, но я верю, что мы будем полезны друг другу, — надеется Салахутдинова и рассказывает, что помимо уроков у них есть книжный и материнский клубы. Главное, по ее словам, создать дружескую, доверительную, позитивную атмосферу, в которой дети совпадают по возрасту, уровню знаний, уровню интереса к обучению и где им интересно находиться. Например, поэтому классы разделены на тех, кто уже говорит по-татарски, и тех, для кого язык — пока еще чистый лист.

Как улучшить результат в 14 раз

Преподаватель английского языка лицея-интерната №7 Гусман Гайнуллин, по словам Якупова, обучал его самого. Гайнуллин тоже сразу идет в зал, объявляет, что дома он говорит по-татарски, и проводит с учителями урок, указывая, что обычная лекция приведет к тому, что ученик запомнит всего пять процентов. А вот диалог, обсуждение, обмен мнениями, творческая работа увеличивают результат в 14 раз. Он предлагает каждому взять листочек или открыть приложение в телефоне и написать в течение трех минут факты о Японии (на уроке детям дается 15—20 минут). Условие простое — заполнить целую страничку. К ошибкам никто придираться не будет. После необходимо эти факты озвучить, разделившись на группы. У кого будет листок заполнен полностью — тому пять. У кого больше всего фактов — еще одна пятерка. Про что можно писать? Конечно, про то, что интересно детям. Про знаменитостей, экстремальные виды спорта, косметику, фильмы. Еще он предлагает на уроках придумывать сказки. Каков результат?

— Ученик думает: а что, учитель-то прикольный, современный. А потом он начинает любить и язык.

Фото: instagram.com/kzn_official_tat

Гусман Гайнуллин: «Ученик думает: а что, учитель-то прикольный, современный. А потом он начинает любить и язык»

Преподаватель татарского языка школы «Иннополис» Альберт Самигуллин посвящает свое выступление цифровизации, с ходу связав свою тему с посланием президента РТ, который объявил 2022-й в Татарстане Годом науки и технологий. Он знакомит с платформой Miro, в которую уже ввел материалы для десяти уроков про города Татарстана, — «Она бескрайняя, как «Интерстеллар». Начинает с Булгара — здесь и изображения древних памятников, и татарские буквы, и перевод «Фиксиков», и книга о путешествии Ибн Фадлана в формате PDF. А потом переходит к приложению NearPod, в котором можно создать интерактивный урок — с аудио, видео, заданиями, интеграциями с сайтами, анализом успехов и даже возможностью оставлять отзывы от учеников, что очень удобно при дистанционном обучении.

— Мы решили провести первый семинар без обмена мнений. Сегодня мы показываем разные практики обучения. Я считаю, что на такие мероприятия должны приходить люди по собственному желанию, — сказала «Реальному времени» Сагитова. В конце полуторачасовой встречи она отметила, что на следующий семинар еще плана нет — и в числе выступающих могут оказаться и учителя, которых было здесь, по предварительным данным, до 280 человек. Сагитова надеется, что с помощью таких событий удастся обнаружить тех, кто учит по-новому.

Фото: instagram.com/kzn_official_tat

Альберт Самигуллин: «Платформа Miro — бескрайняя, как «Интерстеллар»

— Мы тут говорили, что для обучения по таким методам нужно время. Но в первую очередь необходимо желание. А тогда и время найдется, — резюмировала заместитель руководителя исполкома города.