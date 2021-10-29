«Нефтехимик» вновь нашел алмаз. Осталось его огранить до бриллианта

В Нижнекамске нашли очередного бомбардира, и он разрывает ФНЛ

Лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин из «Нефтехимика» вырос в московском «Спартаке». Играл в чемпионате Армении, но его команду расформировали. Выступал под руководством у экс-тренера «Рубина» в Беларуси, однако и здесь его ждала неудача — его клуб скандально вылетел из высшего дивизиона. Был отвергнут Валерием Карпиным. Играл по любителям, а потом снова заблистал в чемпионате Беларуси и перешел в «Нефтехимик», где о нем услышала вся футбольная Россия. «Реальное время» рассказывает о человеке, который разрывает первый дивизион чемпионата страны.

В его активе не настоящий «Спартак»

В нижнекамском «Нефтехимике» появился очередной бомбардир. Еще в прошлом веке нижнекамцы нашли в Миассе Виталия Какунина, который был затем куплен «Рубином». Но оказалось, что без блестящего ассистента Сергея Будылина игрок не так хорош. Затем нижнекамцы открыли России Дениса Макарова, который блистал пару лет назад. И сейчас клуб явил Александра Юшина, успевшего забить 15 голов за 15 неполных матчей. Причем дебютант нижнекамцев даже не планировался на роль бомбардира, будучи номинальным полузащитником — он пришел в «Нефтехимик» в дозаявочную компанию февраля 2020-го из белорусской «Белшины», в которой играл дважды за свою карьеру.



Юшин — это воспитанник московского «Спартака», в очередной раз не замеченный в альма-матер. Любители футбола должны знать выпуск «Спартака» 1995 года рождения, поскольку его главную звезду Дениса Давыдова разрекламировал сам владелец «красно-белых» Леонид Федун. Он сравнил тезку и однофамильца знаменитого гусара с Леонелем Месси, и вообще Денис играл за ребят годом старше. А в 1995 году был Иппэй Синодзука, который выделялся и без слов Федуна, поскольку приехал в Москву из Японии. Был Тед Нтирубуза из Воронежа, куда его отца из Бурунди занесли ветры перемен. Был Владимир Ослоновский, о котором пойдет речь ниже. Вспоминаются Александр Зуев, Игорь Коновалов, Владислав Пантелеев — эти парни, надевавшие футболку «Рубина», на год младше Юшина, у всех них по молодости карьеры выглядели гораздо перспективней, чем у нынешнего игрока нижнекамцев. В итоге он ушел из Академии «Спартака» и стал играть за «Ю-М «Спартак-2», эдакий аналог «красно-белой» преисподней. Туда легко свалиться и крайне сложно выбраться. В разное время за нее доигрывали экс-тренер «КАМАЗа» Юрий Газзаев и сын Валерия Четверика Григорий. И наоборот, начинали нынешний голкипер сборной Армении Давид Юрченко и экс-футболист «Нефтехимика» Давид Дзахов, выступающий сейчас за «Аланию».

Юшин — это воспитанник московского «Спартака», в очередной раз не замеченный в альма-матер. Фото fcnh.ru

Что касается Юшина, то он в 18 лет порвал прямые связи с родной командой, но остались косвенные, которые помешали ему дебютировать за «Тетекс», куда Юшин приехал на просмотр — македонский клуб не стал платить компенсацию «Спартаку». Любопытно, что товарищ Юшина и по «Спартаку-1995», и по «Авенте-2000» Владимир Ослоновский остался в «Тетексе». Кстати, тогда Курбан Бердыев приглашал его на просмотр в «Рубин», но был уволен, а Ринату Билялетдинову парень не приглянулся по итогу просмотрового матча с основой «Нефтехимика». С другой стороны, Ослоновский на тот момент был лучшим бомбардиром «Авенты», а Юшин замыкал десятку лучших.

Не попал к Карпину

Не уехав в Македонию, 20-летний Юшин перебрался в Армению. Ереванский «Улисс» — это основанная в 2000 году команда «Динамо-Зенит», которая десять лет варилась в соку армянского чемпионата, пока в 2011 году его не выиграла. Затем пару лет была в числе сильнейших, выступая в еврокубках, где сыграла, в частности, с нашумевшим в этом сезоне «Шерифом» из Тирасполя, а в 2014 году ее судьба претерпела существенные изменения. Армянский агент Валерий Оганесян помог заключить контракты с командой сразу пятерым игрокам российской любительской команды «Квазар»: Андрею Беломытцеву и Константину Морозову, Артаку Алексаняну, Гору Оганесяну и Алику Элязяну. В целом же тот «Улисс» — это команда «сбитых летчиков», которым давали еще один шанс реанимировать свои карьеры: локомотивец Сослан Гатагов, армеец Ника Пилиев, спартаковец Ираклий Чежия, челнинец Рустам Калимуллин, ганец Эдвард Кподо из «Шинника», российский армянин Оганес Гоарян, российский грузин Ираклий Геперидзе.

Сам Валерий Оганесян и назывался хозяином этой команды, по другой версии, он был в клубе доверенным лицом Джевана Челоянца, в недавнем прошлом члена совета директоров московского «Спартака».

В Армении 20-летний Юшин сыграл семь матчей, забил один гол и отбыл восвояси. Что касаемо «Улисса», то команду сняли с чемпионата в связи с подозрением в организации и участии в договорных матчах. После расформирования «Улисса» большая группа игроков вернулась в Россию, перейдя в «Торпедо» из Армавира. Таким образом, подопечными Валерия Карпина, который тогда тренировал эту команду, заиграли армяне Алексанян, игравший еще в «Квазаре», и Армен Амбарцумян, грузины Ираклий Геперидзе, Замир Джанашия, Леван Джаркава, Давид Хурцидзе, Ираклий Чежия, россияне Данила Буранов, Константин Морозов, Ника Пилиев, Иван Мамаханов, Игорь Падерин, плюс серб Раде Дугалич. Всего 13 человек, но даже в такой «ковчег» Юшин не попал. А ведь мог бы вернуться к Валерию Карпину, под руководством которого, хоть и опосредованно, но работал в «Спартаке».



Юшин стал лучшим бомбардиром в товарищеских играх межсезонья. Фото babruysk.by

Играл у экс-тренера «Рубина» в Беларуси...

Но вместо Карпина он попал в Бобруйск, где руководство клуба «Белшина» решило перезапуститься, собрав новый состав. Юшин стал лучшим бомбардиром в товарищеских играх межсезонья, забил с передачи ганца Жоэля Фамейе гол команде «Крумкачи». Что касается самой «Белшины», то она была на седьмом небе от того, что в нее вкладывались некие российские инвесторы. Было заключено некое соглашение с «Бока Хуниорс», из-за чего появилась аргентинская троица — Факундо Саманьянао, Матиас Сарагоса и Леандро Торрес. Там еще и Диего Марадона маячил на горизонте. Но его перехватили соседи из брестского «Динамо», назначившие великого аргентинца президентом клуба. Главным тренером был назначен Владимир Ежуров, ранее работавший в «Рубине», за селекцию отвечал Сергей Новиков, который, помимо аргентинцев, привлек в Беларусь камерунца Анри Белля, Данилу Буранова из «Спартака» и собственно Юшина.

В конце сезона пути команды и игрока разошлись: «Белшина» опустилась со скандалом в первый дивизион. Поскольку на тот момент в Беларуси действовало правило, что легионеры не могут играть в первом дивизионе, то Юшин вернулся в Россию, и перебрался в четвертый любительский, чтобы сыграть за столичные «Металлург» (там же заканчивал спортивную карьеру воспитанник казанского «Рубина» Борис Шавлохов) и «Футбольную школу молодежи».

Из ФШМ Юшин перешел в ПФЛ, в команду «Калуга», где встретился со своим старым другом Антоном Ходыревым, с кем тренировался еще в «Спартаке». Между прочим, в «Калугу» Ходырев бежал в ужасе от того, что происходило с зеленодольским «Анжи-Юниор», где он успел провести три матча. В Калуге же ему и Юшину пришлось столкнуться с тем, что в чемпионат России заявилась армянская команда — «Арарат-Москва» с невероятно мощным для ПФЛ составом: Марат Измайлов, Игорь Лебеденко, Роман Павлюченко, Алексей Ребко, молодой на то время Илья Самошников. Плюс голкипер Юрий Шлеев, с кем Юшин учился еще в школе «Спартака-1995». И «неожиданно» в московском «Арарате» оказался весь «суповой набор» футбольных кочевников тех лет. Это и армянин Алексанян, начинавший в «Квазаре», грузин Хурцидзе, а также россияне Мамаханов и Морозов. В итоге «Арарат-Москва» выиграл турнир, а уже сам Юшин перекочевал в Новомосковск, сыграв за местный «Химик», ранее бывший самостоятельной единицей, а при Юшине ставший фармом тульского «Арсенала».

Из ФШМ Юшин перешел в ПФЛ, в команду «Калуга». Фото fc-kaluga.ru

… Но раскрылся во второй приезд у Пунтуса

Но тут в Беларуси отменили лимит на легионеров, и Юшин вернулся в Бобруйск. Отмена лимита привела к тому, что в чемпионат страны хлынули порядка 50 россиян, включая казанца Алексея Березина, челнинца Ильмира Нурисова, нигерийца Лайонела Адамса, а также Виталия Дьякова, Амира Натхо, Александра Салугина, Джамалдина Ходжаниязова, Алана Чочиева, которые все котировались выше Юшина — ему нашлось место только в первом дивизионе.

Правда, Юшин пришел в Бобруйск уже к другому тренеру Юрию Пунтусу, которого пришлось убеждать через просмотр. Он был успешным, что привело к успеху и команду, и конкретно Юшина, забившего 26 голов в 27 матчах. Пусть это было и в первом дивизионе чемпионата Беларуси, тем не менее заинтересовало селекционеров ФК «Нефтехимик».

Сам переезд в Нижнекамск зимой 2020-го прошел почти незаметно. В ФНЛ блистал его бывший партнер Жоэль Фамейе, бомбардир «Оренбурга», Артак Алексанян успел сыграть за национальную сборную Армении, Иван Мамаханов — за молодежную. Тед Нтирубуза ушел из футбола и попытался начать карьеру актера и модели. «Арарат-Москва» переехал в Армению и стал «Арарат-Армения», заняв место в чемпионате страны, освободившееся, после расформирования «Улисса». А Юшин потихоньку осваивался в ФНЛ, выгрызая себе место в основе «Нефтехимика».

Поначалу не получилось, и в нынешнем чемпионате он выходил в стартовом составе лишь дважды по итогам восьми матчей. Забил в четвертом туре липецкому «Металлургу», но это было важно только для статистики, поскольку забивал он по сути в пустые ворота, да еще и на 90-й минуте при счете 4:0.

В итоге Юшин забил дубль «Акрону», затем «Краснодару 2» и оформил два хет-трика в ворота «Спартака» и «Текстильщика». Фото vk.com/fcneftekhimik

Затем снова сел на скамейку запасных, а прорвало его в Жигулевске. При этом Юшин — не форвард, а полузащитник, который хорошо играет на втором этаже. Только это делает схожей его манеру игры с действиями нападающего, поскольку тогда он действует в штрафной. А обычно Александр разгоняет свои атаки едва ли не с центра поля, а поскольку у него обе ноги «рабочие» и есть поставленный удар из-за пределов штрафной, то это делает действия атакующего хава крайне опасными. Защитники, пытаясь «накрыть» удар, не знают, какую ногу соперника контролировать. Сколько он уже забил, разогнавшись с левого или правого фланга полузащиты, смещаясь в центр. В итоге Юшин забил дубль «Акрону», затем «Краснодару 2» и оформил два хет-трика в ворота «Спартака» и «Текстильщика». В ворота «Алании» не только забил, но еще и дважды ассистировал при взятии ворот.

