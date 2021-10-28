Суд над пенопластом

5 вопросов о том, чем хорош этот материал и чем плох

Пенопласт (он — же ППС, он же — пенополистирол) по-прежнему один из самых популярных утеплителей, которые используют в строительстве индивидуальных домов. Фасады и фундаменты, цоколь и кровля — что только им не утепляют! В последние пару десятилетий, с появлением более современных и дорогих материалов, дешевый пенопласт подвергается разнообразным обвинениям, и может сложиться впечатление, что использовать его — это откровенно прошлый век, вредная практика и дурной тон. Разбираемся, в чем он действительно виновен, а где его можно реабилитировать.

Что такое ППС и чем он отличается от ЭППС? Или это одно и то же?



Пенополистирол (ППС) и экструдированный пенополистирол (ЭППС) делают из одного и того же вещества — полистирола. Но технология изготовления принципиально разная, поэтому на выходе получаются продукты с разными свойствами. Так что это точно не одно и то же.

Пенополистирол (наш пенопласт) делают, вспенивая суспензию полистирола. Пресс при этом не используется — получается гранулированная масса, из которой потом вырезают плиты нужных размеров. Структура получается с выраженными крупными воздушными порами, но они закрыты. Поэтому пенопласт такой теплый: его теплопроводность очень низкая.

А экструдированный пенополистирол получается, если вспененную массу полистирола не оставить застывать как есть, а продавить через экструдер. Структура получается тоже пористая, но пресс сжимает диаметр пор до десятых долей миллиметра (у пенопласта — несколько миллиметров).

Фото tk-lanskoy.ru

Таким образом, с виду пенопласт от ЭППС можно отличить:

по структуре — пенопласт шершавый, у него в разрезе можно всегда увидеть те самые «запаянные» шарики, а ЭППС гладкий и блестящий;

по цвету — пенопласт выпускают только белый, а ЭППС может быть разных цветов — нежно-розовый, серый, желтый;

по форме плит — пенопласт выпускается очень часто в виде квадратных плит 1х1 м, а ЭППС — это прямоугольные плиты шириной 58 — 60 см и длиной от 1 до 2,4 метра.

Правда ли, что пенопласт канцерогенный и ненатуральный?

Единственный по-настоящему натуральный утеплитель, который используют в современном строительстве, — это пакля. Все остальное — искусственно созданные материалы. Но так ли уж важна натуральность, если при изготовлении соблюдены все требуемые нормы по безопасности?

Если не лизать пенопласт и организовать дома нормальную систему вентиляции, утепление дома с его помощью — безопасное мероприятие. Современный пенопласт высушивается при производстве до тех пор, пока из него не выветрятся свободные молекулы стирола (которые, собственно, и могли бы теоретически представлять опасность для здоровья человека). Остаток стирола может выделяться из утеплителя и потом, в процессе эксплуатации, но многочисленные тесты показывают, что он бывает в пределах ПДК, а значит, не опасен для здоровья человека. Чтобы стирол стал канцерогенным, нужно, чтобы в организм попало в десятки тысяч раз больше его молекул, чем это происходит на практике.



Фото beton-feodosiya.ru

Что можно утеплять пенопластом и за что его так любят?

Любят пенопласт, в первую очередь, за относительную дешевизну. По сравнению с минватой, он дешевле минимум вдвое. А еще это и один из самых теплых стройматериалов (по коэффициенту теплопроводности он уступает только ЭППС). Этому способствует огромное количество воздушных пор — а мы с вами знаем, что чем их больше, тем лучше материал сохраняет тепло. А еще он не утяжеляет конструкцию дома (а значит, освобождает вас от необходимости рассчитывать фундамент под эту нагрузку), имеет хорошую влагостойкость, не подвержен гниению и плесени, долговечный. Пенопласт не поддается усадке и не теряет исходного объема, а еще отлично крепится к поверхности.

Используют его, например, при заливке монолитных перекрытий и плитных фундаментов, он хорошо ложится под стяжку. Хорошо пенопласт показывает себя в мокрых фасадах, при утеплении оконных и дверных откосов.

Что не стоит утеплять пенопластом и за что его так не любят?

Во-первых, у пенополистирола есть определенные проблемы с паропроницаемостью. Поэтому в СФТК (системах мокрых фасадов) чаще используется каменная вата, если позволяет бюджет строительства. Она менее теплая, зато гораздо лучше пропускает пар, а это совершенно критично для стеновых материалов с высокой паропроницаемостью (например, для газобетона). А вот пенопластом стены из вспененных бетонов утеплять категорически не рекомендуют — под ним они неизбежно отсыреют, со всеми вытекающими.

Во-вторых, ППС может загореться. По этому показателю его наголову разбивает базальтовая вата, так что в системах вентфасада пенопласт все-таки использовать категорически не рекомендуется. Деревянные перекрытия и мансардные крыши им утеплять тоже не стоит. Правда, пенопласт самозатухающий, горения он не поддерживает — зато на дерево или на другие горючие материалы огонь с него вполне может успеть перекинуться.

Фото naxapet.ru

Правда ли, что загоревшийся пенопласт выпускает ядовитый дым?

Дым от загоревшегося пенопласта полезным точно назвать нельзя, это аксиома. Но состоит он из тех же оксида и диоксида углерода (угарного и углекислого газа), что и при горении древесины. Так что никаких особенных “собственных” токсинов он не выделяет. Правда, скорость образования дыма при горении пенопласта куда выше, чем от “древесного” пламени, в том числе с этим и связана повышенная пожароопасность пенопласта.

Вердикт: виновен, но не во всем

Использование любого стройматериала хорошо с умом. Если у вас планируется вентфасад — пенопласт для утепления дома не подойдет, потому что это пожароопасно. Если стены сложены из материала с высокой паропроницаемостью — тоже мимо, потому что тогда у вас отсыреют стены.

А вот для утепления плитного фундамента препятствий нет. Бетонные перекрытия отлично утепляются пенополистиролом, и стены дома, сложенного из не очень паропроницаемого материала — тоже (но только при технологии «мокрого фасада»).

Но если вы все-таки опасаетесь неэкологичности или других отрицательно распиаренных свойств этого материала — его можно использовать при утеплении строений, в которых вы не будете жить (по крайней мере, постоянно). Так, чуть ли не каждый дачный домик в Татарстане утеплен пенопластом. А еще у вас на участке будут сараи, гаражи и прочие хозяйственные постройки. И чтобы сэкономить средства, вполне возможно использовать там старый добрый пенополистирол.

