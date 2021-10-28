Суд над пенопластом
5 вопросов о том, чем хорош этот материал и чем плох
Пенопласт (он — же ППС, он же — пенополистирол) по-прежнему один из самых популярных утеплителей, которые используют в строительстве индивидуальных домов. Фасады и фундаменты, цоколь и кровля — что только им не утепляют! В последние пару десятилетий, с появлением более современных и дорогих материалов, дешевый пенопласт подвергается разнообразным обвинениям, и может сложиться впечатление, что использовать его — это откровенно прошлый век, вредная практика и дурной тон. Разбираемся, в чем он действительно виновен, а где его можно реабилитировать.
Что такое ППС и чем он отличается от ЭППС? Или это одно и то же?
Пенополистирол (ППС) и экструдированный пенополистирол (ЭППС) делают из одного и того же вещества — полистирола. Но технология изготовления принципиально разная, поэтому на выходе получаются продукты с разными свойствами. Так что это точно не одно и то же.
Пенополистирол (наш пенопласт) делают, вспенивая суспензию полистирола. Пресс при этом не используется — получается гранулированная масса, из которой потом вырезают плиты нужных размеров. Структура получается с выраженными крупными воздушными порами, но они закрыты. Поэтому пенопласт такой теплый: его теплопроводность очень низкая.
А экструдированный пенополистирол получается, если вспененную массу полистирола не оставить застывать как есть, а продавить через экструдер. Структура получается тоже пористая, но пресс сжимает диаметр пор до десятых долей миллиметра (у пенопласта — несколько миллиметров).
Таким образом, с виду пенопласт от ЭППС можно отличить:
- по структуре — пенопласт шершавый, у него в разрезе можно всегда увидеть те самые «запаянные» шарики, а ЭППС гладкий и блестящий;
- по цвету — пенопласт выпускают только белый, а ЭППС может быть разных цветов — нежно-розовый, серый, желтый;
- по форме плит — пенопласт выпускается очень часто в виде квадратных плит 1х1 м, а ЭППС — это прямоугольные плиты шириной 58 — 60 см и длиной от 1 до 2,4 метра.
Правда ли, что пенопласт канцерогенный и ненатуральный?
Единственный по-настоящему натуральный утеплитель, который используют в современном строительстве, — это пакля. Все остальное — искусственно созданные материалы. Но так ли уж важна натуральность, если при изготовлении соблюдены все требуемые нормы по безопасности?
Если не лизать пенопласт и организовать дома нормальную систему вентиляции, утепление дома с его помощью — безопасное мероприятие. Современный пенопласт высушивается при производстве до тех пор, пока из него не выветрятся свободные молекулы стирола (которые, собственно, и могли бы теоретически представлять опасность для здоровья человека). Остаток стирола может выделяться из утеплителя и потом, в процессе эксплуатации, но многочисленные тесты показывают, что он бывает в пределах ПДК, а значит, не опасен для здоровья человека. Чтобы стирол стал канцерогенным, нужно, чтобы в организм попало в десятки тысяч раз больше его молекул, чем это происходит на практике.
Что можно утеплять пенопластом и за что его так любят?
Любят пенопласт, в первую очередь, за относительную дешевизну. По сравнению с минватой, он дешевле минимум вдвое. А еще это и один из самых теплых стройматериалов (по коэффициенту теплопроводности он уступает только ЭППС). Этому способствует огромное количество воздушных пор — а мы с вами знаем, что чем их больше, тем лучше материал сохраняет тепло. А еще он не утяжеляет конструкцию дома (а значит, освобождает вас от необходимости рассчитывать фундамент под эту нагрузку), имеет хорошую влагостойкость, не подвержен гниению и плесени, долговечный. Пенопласт не поддается усадке и не теряет исходного объема, а еще отлично крепится к поверхности.
Используют его, например, при заливке монолитных перекрытий и плитных фундаментов, он хорошо ложится под стяжку. Хорошо пенопласт показывает себя в мокрых фасадах, при утеплении оконных и дверных откосов.
Что не стоит утеплять пенопластом и за что его так не любят?
Во-первых, у пенополистирола есть определенные проблемы с паропроницаемостью. Поэтому в СФТК (системах мокрых фасадов) чаще используется каменная вата, если позволяет бюджет строительства. Она менее теплая, зато гораздо лучше пропускает пар, а это совершенно критично для стеновых материалов с высокой паропроницаемостью (например, для газобетона). А вот пенопластом стены из вспененных бетонов утеплять категорически не рекомендуют — под ним они неизбежно отсыреют, со всеми вытекающими.
Во-вторых, ППС может загореться. По этому показателю его наголову разбивает базальтовая вата, так что в системах вентфасада пенопласт все-таки использовать категорически не рекомендуется. Деревянные перекрытия и мансардные крыши им утеплять тоже не стоит. Правда, пенопласт самозатухающий, горения он не поддерживает — зато на дерево или на другие горючие материалы огонь с него вполне может успеть перекинуться.
Правда ли, что загоревшийся пенопласт выпускает ядовитый дым?
Дым от загоревшегося пенопласта полезным точно назвать нельзя, это аксиома. Но состоит он из тех же оксида и диоксида углерода (угарного и углекислого газа), что и при горении древесины. Так что никаких особенных “собственных” токсинов он не выделяет. Правда, скорость образования дыма при горении пенопласта куда выше, чем от “древесного” пламени, в том числе с этим и связана повышенная пожароопасность пенопласта.
Вердикт: виновен, но не во всем
Использование любого стройматериала хорошо с умом. Если у вас планируется вентфасад — пенопласт для утепления дома не подойдет, потому что это пожароопасно. Если стены сложены из материала с высокой паропроницаемостью — тоже мимо, потому что тогда у вас отсыреют стены.
А вот для утепления плитного фундамента препятствий нет. Бетонные перекрытия отлично утепляются пенополистиролом, и стены дома, сложенного из не очень паропроницаемого материала — тоже (но только при технологии «мокрого фасада»).
Но если вы все-таки опасаетесь неэкологичности или других отрицательно распиаренных свойств этого материала — его можно использовать при утеплении строений, в которых вы не будете жить (по крайней мере, постоянно). Так, чуть ли не каждый дачный домик в Татарстане утеплен пенопластом. А еще у вас на участке будут сараи, гаражи и прочие хозяйственные постройки. И чтобы сэкономить средства, вполне возможно использовать там старый добрый пенополистирол.
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