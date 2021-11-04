День в истории: День народного единства, Останкинская телебашня и гробница Тутанхамона

Сегодня, 4 ноября, в России празднуется День народного единства. В разные годы разных эпох в эту дату введена в эксплуатацию Останкинская телебашня, в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор, запатентован первый кассовый аппарат, вступил в силу устав ЮНЕСКО. В этот день родились: султан Османской империи Ибрагим I Безумный, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Павел Рыбалко, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Николай Прокопович и советский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Уланов. Подробнее о самых значимых событиях, происшедших 4 ноября — в обзоре «Реального времени».

Указ о создании Болгарской исламской академии, день рождения главы татарстанской таможни

4 ноября 1840 года родился Дмитрий Каракозов. В 1865 году он совершил первый революционно-террористический акт в истории России — покушение на императора Александра II. Интересно, что в плане своего образования он частично повторил путь другого русского революционера, более удачливого — Владимира Ульянова. Каракозов в 1861 году поступил на юридический факультет Казанского университета, но вскоре был исключен за участие в студенческих волнениях и выслан на родину, в Саратовскую губернию. Правда, потом университет смягчился, и в 1863-м Каракозова снова приняли. А уже через 3 года, в сентябре 1866-го, за неудавшееся покушение на царя-«освободителя» его повесили на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Фото: wikipedia.org

4 ноября 1976 года родился начальник Казанского таможенного поста Татарстанской таможни РТ Андрей Сидорин. Он окончил Орский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко и Российскую таможенную академию. С 2011 по 2016 год занимал должность начальника Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни.

4 ноября 2015 года был принят указ президента Татарстана о создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божией Матери. Эта инициатива получила поддержку президента РФ Владимира Путина. К сегодняшнему дню оба этих больших проекта уже состоялись. Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и согласие в стране, возродить богатое богословское наследие и духовные традиции предков. А возрождение собора, который возвели в свое время на месте обретения чудотворной иконы Божией Матери, стало большим событием для всего православного мира. На его освящение приезжал Патриарх Московский и Всея Руси. Кстати, сегодня православные почитают эту икону, 4 ноября — так называемая «осенняя Казанская».

Фото: Василий Иванов

Останкинская телебашня, Казанский собор в Москве, День народного единства

В 1714 году 4 ноября русский император подписал указ «О привозе на речных судах и сухим путем на возах, приезжающих к Санкт-Петербургу, по определенному числу диких камней». Камни предназначались для строительства домов в Петербурге — первый российский император рубил окно в Европу не простое, а каменное: по его замыслу, вся его новая столица должна была состоять из камня. С каждого воза, который въезжал в строившийся Петербург, брали по три камня, а с каждого судна (в зависимости от его размера) — от 10 до 30 камней. Нарушители платили штрафы.

4 ноября 1967 года начала работать Останкинская телебашня. Великий советский инженер Алексей Никитин задумал ее за одну ночь, по ассоциации с перевернутой лилией. По первоначальному проекту у башни должно было быть четыре опоры, но потом их стало 10 — так посоветовал автор Штуттгартской телебашни, Фритц Леонхардт.

Фото: wikipedia.org

Казанский собор воссоздавали не только в Казани, но и в Москве. Там восстановленный храм открыли в 1993 году на Красной площади — и это событие тоже приурочили к церковному празднику иконы. А первоначальный собор в Москве был построен в 1620-х годах на средства князя Дмитрия Пожарского в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери, главной войсковой святыни ополчения Минина и Пожарского. В 1925—1930 годах под руководством архитектора Петра Барановского храм отреставрировали, но вскоре закрыли, а летом 1936 года святыня была стерта с лица земли. Через год на ее месте появился временный павильон III Интернационала. 4 ноября 1990 года Святейший Патриарх Алексий II заложил камень в основание нового собора, а ровно через 3 года освятил возрожденный храм.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Так россияне продолжили отмечать ноябрьские праздники после того, как перестали праздновать годовщину Октябрьской революции (ее праздновали 7 ноября). А праздник этот посвящен освобождению России от польской интервенции: поляки вошли в Москву во время Смуты, их пригласили русские бояре. Однако остальная Россия была с этим не очень согласна, и 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, где квартировался польский гарнизон. Поляки отступили в Кремль, но и там надолго не задержались. Польский гарнизон отступил в Кремль, а потом был окончательно разбит. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

Фото: wikipedia.org

Первая электрическая линия метро, день рождения кассового аппарата, тайна Тутанхамона

4 ноября 1879 года был запатентован первый кассовый аппарат. Его сконструировал Джеймс Ритти хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо. Каждая торговая операция фиксировалась на диске. А потом появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Каждая денежная операция фиксировалась на бумажном рулоне, и теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день.

4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая электрическая линия метрополитена. С 1890 года в британской столице линии на электрической тяге в тоннелях глубокого заложения пришли на смену тоннелям мелкого заложения. Первой в мире подземной электрической дорогой стала Северная линия на участке Стоквелл — Кинг Уильям-Стрит. А первым ее пассажиром стал будущий король Эдуард VII, который тогда еще был принцем Уэльским.

Источник: wikipedia.org

В 1922 году 4 ноября британский археолог Говард Картер обнаружил в египетской Долине царей гробницу фараона Тутанхамона. К всеобщему удивлению, мумия правителя сохранилась в неприкосновенности. А дальше журналисты раздули сенсацию, связав смерти некоторых членов этой экспедиции с проклятием фараона. Правда, мало кто брал в расчет, что средним возрастом половины членов этой экспедиции было 74,4 года, а век назад смерть пожилого профессора была совершенно нередким явлением. Самого Картера проклятие как бы и не коснулось — он умер через 16 лет.

4 ноября 1946 года вступил в силу устав ЮНЕСКО. Его приняли на Лондонской конференции в ноябре 1945 года. Основная цель этой организации под эгидой ООН заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека и основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии.

В 1963 году 4 ноября «Битлз» выступили в шоу «Королевское варьете» в театре Принца Уэльского перед королевой-матерью, принцессой Маргарет и лордом Сноудоном. Тогда Джон Леннон и произнес свою знаменитую фразу: «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы, — махнув в сторону высоких гостей, — побренчите драгоценностями».

