Подчиненный Рафиса Хабибуллина о претензиях СК и ФСБ: «Что противоправного я сделал?»

Полковник-спасатель отправлен в СИЗО, исполнитель контрактов на 600 млн ждет суда, МЧС РТ получило статус потерпевшего

Фото: Ирина Плотникова

В полку арестованных VIP-спасателей Татарстана прибыло. Сегодня суд отправил в СИЗО полковника Виталия Галкина — главного по материально-техническому обеспечению в ГУ МЧС по Татарстану. На заседании ему предъявили злоупотребления на 300 млн с ремонтом пожарных авто, давление на подчиненных-свидетелей и нарушение ведомственных регламентов. Тихой сенсацией стала информация о том, что организатор торгов и заказчик работ по ремонту — республиканское МЧС — получило статус... потерпевшего в этом деле, сообщает с места журналист «Реального времени».

Девять месяцев следствия и ночь в изоляторе



За полковником Виталием Галкиным пришли 26 октября. Днем ранее в четвертом отделе Следкома по РТ возбудили дело о злоупотреблениях полномочиями в трех эпизодах и с общим ущербом в 306 млн 743 тысячи рублей в отношении неустановленных должностных лиц управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС РФ по РТ. Прошлую ночь он провел в изоляторе временного содержания на эту и последующие определен в СИЗО.

Расследование «пожарной» истории началось еще в конце 2020-го, а в январе 2021-го сотрудники ФСБ и СК задержали гендиректора и владельца челнинской компании «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина. Его обвинили в масштабной афере и дестабилизации деятельности подразделений противопожарной службы в Татарстане вследствие некачественной и фиктивной работы по госконтрактам на капитальный ремонт пожарной техники.

Расследование ведется уже 9 месяцев. За это время силовики пришли к выводу — без людей в погонах хищение средств в таких масштабах было невозможно. Однако получить доказательства, что VIP-спасатели могли иметь долю в аферах, не удалось. В итоге дело Алчина выделили в отдельное производство и сейчас готовят к отправке в суд. По данным источников «Реального времени», вину в мошенничестве бизнесмен не признает. В январе суд отказал силовикам в его аресте, и обвиняемому избрали самую мягкую меру пресечения — обязательство о явке. Зам Алчина, также проходивший по данному делу, переведен в статус свидетелей.

Прошлую ночь Галкин провел в изоляторе временного содержания на эту и последующие определен в СИЗО

В новом деле неустановленных сотрудников МЧС и Галкина — три эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ с ущербом в 71,9 млн (по четырем контрактам между МЧС и «Сигналдортрансом» за июнь — ноябрь 2018 года), 119,6 млн (полная стоимость договора от 16 апреля 2019 года) и 115,3 млн рублей (по двум контрактам января — мая 2020 года).

Самый крупный из контрактов по уголовному делу предусматривал услуги по капремонту пожарных машин автомобилей на базе шасси КАМАЗ-6511 за 119,6 млн рублей. Его начальная цена была на 4 млн выше. Соперником компании Алчина на торгах выступал ИП Виктор Рачков, совладелец челнинской компании «АРС» по торговле легковыми и грузовыми автомобилями.

Фабула по эпизодам примерно одинакова. Сотрудники Следкома и ФСБ считают — Галкин и его неустановленные коллеги использовали служебные полномочия вопреки интересам службы и еще при подготовке упомянутых выше контрактов «обеспечили направление на капитальный ремонт» в конкретную фирму тех пожарных машин, которым такой ремонт и не требовался...

Зато нужно было освоить средства, выделенные из бюджета республики на реализацию президентской программы «Пожарной технике — вторую жизнь!» — она предусматривала капремонт 85 машин за 3 года. На презентации первой отремонтированной «Сигналом» шеститонной автоцистерны сообщалось: этот автомобиль помогал тушить пожары на протяжении 20 лет, и для его обновления понадобилось менять и насосную установку, и двигатель, изменения коснулись также кузова и кабины.

На презентации первой отремонтированной «Сигналом» шеститонной автоцистерны сообщалось: этот автомобиль помогал тушить пожары на протяжении 20 лет. Фото: tatarstan.ru

Один из источников «Реального времени» уверяет — на фиктивный капремонт отправили машины, которым он был не нужен, а надлежащего контроля за работами по текущему ремонту не было, считают в СК, подозревая чиновников от ГУ МЧС в создании условий для хищений с подрывом авторитета органов власти и оснащения противопожарной службы.

«Ненадлежащее качество технических работ в ООО «Сигналдортранс» привело к систематическому выявлению неисправностей и дефектов при дальнейшей эксплуатации пожарных автомобилей», — процитировала судья Халиса Ахмадеева ходатайство старшего следователя четвертого отдела Следкома по РТ Амира Райманова. Также в документе говорилось, что проблемы с техникой после такого ремонта «дестабилизировали деятельность соответствующих подразделений государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по РТ и подразделений ГКУ «Пожарная охрана РТ».

«Раньше автомобиль с полным баком воды в гору заезжал, сейчас пустой не тянет»

Также следователи установили: при исполнении госконтрактов «Сигналдотранс» без разрешения ГИБДД внес в конструкцию 56 пожарных машин изменения. Как выяснило «Реальное время», речь идет о демонтаже карбюраторных двигателей на КАМАЗах и Уралах и установке вместо них дизеля, однако без точного просчета нагрузки.

«Раньше автомобиль с полным баком воды в гору заезжал, теперь пустой подняться не может — новый движок не тянет», — объяснил результат «капремонта» один из источников «Реального времени», ссылаясь на жалобы самих пожарных экипажей.

В период предполагаемых преступлений пост руководителя МЧС республики занимал нынешний руководитель ГУ МЧС по Татарстану и непосредственный начальник Галкина, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин. Фото: Максим Платонов

В материалах дела прозвучала информация — на допросе подозреваемый Галкин вину не признал. Однако показания против него дал его заместитель Терехов и еще ряд лиц, которые свидетельствовали — начальник знал, что направляемые подрядчику авто не требуют капремонта, процедура оценки машин до и после не была должным образом организована.

Также выяснилось — в деле имеются показания врио главы МЧС Татарстана Тахира Каримуллина, который представляет интересы потерпевшего министерства и считает — в результате действий сотрудника ГУ МЧС РФ по РТ Галкина региональному МЧС причинен особо крупный ущерб. Парадокс в том, что в период предполагаемых преступлений пост руководителя МЧС республики занимал нынешний руководитель ГУ МЧС по Татарстану и непосредственный начальник Галкина, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин. В оглашенных материалах его фамилия не упоминалась.

«Значительная часть свидетелей являются сотрудниками МЧС, которые находятся в прямом подчинении подозреваемого. Следствие уже располагает сведениями о давлении на двух подчиненных — Никулина и Терехова», — прозвучало от представителя СК. Впоследствии выяснилось — давлением данные сотрудники считают повышенное внимание и усиленную рабочую нагрузку со стороны шефа — Галкина, которую почувствовали еще до его задержания.

На заседании подробно перечислили и все награды подозреваемого, начиная с государственной — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также были упомянуты грамоты президента РФ, федеральных руководителей Минспорта и МЧС, большое количество ведомственных и памятных нагрудных знаков и медалей.

«Никакого преступления, я считаю, я все-таки не совершал», — заявил суду офицер МЧС Виталий Галкин

Галкин: «Не имею мотивов скрываться»

«Никакого преступления, я считаю, я все-таки не совершал», — заявил суду офицер МЧС Виталий Галкин. С его слов, с февраля этого года он по первому звонку являлся к следователю и никаких попыток скрываться не принимал. «Давление ни на каких свидетелей я не оказывал», — пояснил он.

— Я не совсем понимаю, что противоправного я сделал? Торги проводились в МЧС РТ, которое находится в ведомстве республики, а я являюсь сотрудником Главного управления (федеральной структуры МЧС, — прим. ред.), — продолжил подозреваемый. — Просто в свое время МЧС обратилось к нам — дайте предложения, какие машины попадают под критерии капремонта в соответствии с регламентами МЧС России. Мы эти предложения дали.

Галкин настаивает — никаких необоснованно попавших в список машин в перечне не было: «МЧС РТ приняло наше предложение, рассмотрело и само принимало решение — либо эти авто отправлять, либо руководствоваться еще какими-то документами». Организацией торгов и подготовкой конкурсной документации тоже занималось министерство, — продолжил он, зачитывая свою позицию с бумажного листа. Правда, признал: «Мы свой определенный контроль тоже вели».

В последнем слове подозреваемый попросил не заключать его под стражу: «Не имею мотивов скрываться и препятствовать расследованию».

Интересы начальника управления маттехобеспечения ГУ МЧС РФ по РТ защищали два казанских адвоката — Римма Хайруллина и Ринат Вильданов. Последний в свое время ушел в адвокаты после службы в Следкоме, отстаивал невиновность членов семьи бывшего вице-премьера министра транспорта Татарстана Владимира Швецова и защищал экс-управляющего «Высокогорских коммунальных сетей» Руслана Алиева.

Интересы начальника управления маттехобеспечения ГУ МЧС РФ по РТ защищали два казанских адвоката — Римма Хайруллина и Ринат Вильданов

По ходатайству СК о самой строгой мере пресечения Вильданов заявил — материалы дела не содержат достаточно оснований причастности Галкина: «Говорить о злоупотреблениях как минимум некорректно — это вовсе не входило в его полномочия... Он не имел непосредственного отношения к заключению госконтрактов, не являлся ни одной из сторон контрактов. Собственником [пожарной] техники является Татарстан, она стоит на балансе МЧС Татарстана...».

Адвокат подчеркнул — предложения Галкина не были обязательны для организаторов торгов.

Следователь парировал — доводы защиты опровергаются материалами дела: «Машины были направлены на ремонт исключительно по формальному признаку — свыше 10 лет срока службы, это нарушение ведомственного регламента»

По данным Амира Райманова, совместный приказ ГУ МЧС по РТ и МЧС Татарстана закреплял именно за Галкиным, как начальником управления материально-технического обеспечения ГУ, контроль за организацией и выполнением капремонта техники. В МЧС республики подразделение такого профиля и специалисты отсутствовали.

«Непосредственную приемку машин у подрядчика выполняли начальники пожарных частей — подразделений ГУ МЧС РФ по РТ. Каких-либо инструкций — как принимать автомобиль, осуществлять текущий контроль за ремонтом, им не поступало», — заявил Райманов, сославшись на показания четырех начальников пожарно-спасательных отрядов, которых назвал «верхушкой айсберга» допрошенных свидетелей.

Следователь парировал — доводы защиты опровергаются материалами дела: «Машины были направлены на ремонт исключительно по формальному признаку — свыше 10 лет срока службы, это нарушение ведомственного регламента»

Адвокат Ринат Вильданов не согласился, что отбор машин для ремонта был формальным, и процитировал положение ведомственного приказа ГУ МЧС, что допускается направлять на капремонт машины со сроком службы 10 лет и более, если основные агрегаты не пригодны к дальнейшей эксплуатации и срок их службы уже увеличивался не менее чем на 5 лет. По мнению защитника, любая пожарная машина с цистерной, которая регулярно возит воду и подвергается усиленному воздействию коррозии, по истечении 10 лет подлежит капремонту в части замены хотя бы бака. Срок службы пожарных и вакуумных насосов еще меньше — 6-7 лет.

Адвокат Римма Хайруллина поддержала коллегу и повторила, что с первого допроса в качестве свидетеля 17 февраля 2021 года ее клиенту известна фабула дела, но никаких мер по созданию помех силовикам он не принимал.

«Доводы свидетеля о повышенном служебном внимании со стороны Галкина нельзя принимать во внимание — они не проверялись. Прошу суд отнестись к ним критически», — выступила защитник.

Представитель прокуратуры Приволжского района Казани Чулпан Шаехова, напротив, поддержала все доводы следствия.

В совещательной комнате судья Халиса Ахмадеева провела около получаса и посчитала необходимым изолировать полковника от общества до 25 декабря. Защита намерена обжаловать это решение.

Представитель прокуратуры Приволжского района Казани Чулпан Шаехова, напротив, поддержала все доводы следствия

VIP-подрядчик МЧС освоил 607 миллионов из бюджета

Источники «Реального времени» не исключают, что дело о мошенничестве на 300 млн рублей в отношении бизнесмена Вячеслава Алчина может уйти в суд в ближайшие месяцы.

Основным видом деятельности челнинского ООО «Сигналдортранса» указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей, но самые масштабные бюджетные контракты связаны с пожарными авто.

На счету компании — 62 госконтракта на 607 млн рублей, в том числе 20 контрактов с МЧС Татарстана на 562 миллиона. Также в числе других крупных заказчиков — Приволжский центр МЧС (2 контракта на 5 млн рублей), ГУ МЧС РФ по РТ (11 контрактов на 6,1 млн), ГУ МЧС по Волгоградской области (1 контракт на 7,4 млн рублей) и «Транснефть-Прикамье» (4 контракта на 7,2 млн).

Предприятие существует 19 лет. Гендиректором и бенефициаром является Вячеслав Алчин. Под его началом трудятся 33 человека, согласно данным «СПАРК-Интерфакс». Причем, несмотря на уголовное преследование руководителя, компания остается исполнителем госзаказов.

Так, 23 декабря 2020-го, незадолго до возбуждения уголовного дела «сигнальщикам» Алчина доверили ремонт 27 пожарных машин за 119,5 млн рублей. Заказчиком вновь выступило Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Согласно данным сайта госзакупок, по этому контракту уже имеются две претензии в части просрочки исполнения обязательств, за что исполнителю начислили пени в 194,8 тысячи рублей.

На сайте «Сигналдортранса» размещено письмо с благодарностью президента Татарстана Рустама Минниханова за 2011 год — он отмечает плодотворный труд Алчина на благо Татарстана и эффективную работу по переоборудованию для пожаротушения конверсионных автомобилей АРС и ремонту пожарной техники. Еще одна благодарность — от министра лесного хозяйства (экс-главы МЧС Татарстана) Валерия Власова и скан грамоты образца 2009 года от главы МЧС РТ Рафиса Хабибуллина — за хорошую организацию ремонтно-восстановительных работ и успешное руководство мероприятиями по укреплению материально-технической базы пожарной охраны.

По данным источников «Реального времени», в компании не согласны с претензиями силовиков — считают, все предусмотренные госконтрактами работы были выполнены и выполнены качественно. «Это уникальная организация, единственная в своем роде, которая специализируется на капитальном ремонте пожарных машин. Сюда обращаются и из других регионов», — уверяет один из собеседников издания.

Выручка компании за 2020 год составила 124,4 млн рублей, чистая прибыль 2,5 млн рублей, а чистые активы — 73,5 млн (согласно данным «СПАРК-Интерфакс»).

Обвиняемый в мошенничестве Вячеслав Алчин также является бенефициаром ООО «Завод «Камские трубы» (производство пластмассовых плит, труб, полос, профилей) и компании по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой ООО «Камские трубы». Еще две компании с его участием ликвидированы: «СТД-С» — специализировалось на строительстве жилых и нежилых зданий, «Чатыр Тау» —занималось выращиванием зерновых.

На предложение прокомментировать позицию обвиняемого в аферах защита Алчина вчера ответила отказом.