Николаев Павел Михайлович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 14 августа 1970 года в г. Казани.

Образование:

1994 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:



1987 — 1992 гг. — подсобный рабочий в физкультурно-оздоровительном комплексе КПО «Тасма».

1994 — 1995 гг. — старший следователь прокуратуры г. Казани.

1995 — 1996 гг. — старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.

1996 — 1997 гг. — старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств прокуратуры РТ.

1997 — 1998 гг. — следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступности и бандитизма прокуратуры РТ.

1998 — 2005 гг. — заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.

2005 — 2007 гг. — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.

2007 — 2010 гг. — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКП РФ по РТ.

С августа 2010 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

С августа 2017 г. — президент Федерации дзюдо РТ.

Дата последнего обновления: