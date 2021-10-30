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Видеоопрос: «Что вы планируете делать в нерабочие дни?»

00:00, 30.10.2021
Видеоопрос: «Что вы планируете делать в нерабочие дни?»
Фото: realnoevremya.ru

20 октября президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Кабмина о введении по всей России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Поводом для этого стало стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, как они планируют провести нерабочие дни.

— Что вы планируете делать в нерабочие дни? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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