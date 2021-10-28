Бизнес-аккаунт дня: казанское агентство по организации полетов на воздушном шаре

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 182-я

Чтобы получить невероятные впечатления от полета на воздушном шаре, жителям Татарстана вовсе не обязательно отправляться за этими эмоциями в далекую турецкую Каппадокию. С 2020 года такие услуги оказывает казанская компания Global Media Ballooning. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Когда внизу плывет Земля

Около двух лет назад житель Казани Андрей Ермолаев решил научиться управлять воздушным шаром, прошел обучение в подмосковном учебном центре, а затем решил, что будет дарить невероятные ощущения от полета всем желающим получить дозу адреналина и яркие эмоции. Так в Казани появился аэроклуб Global Media Ballooning. В наличии сегодня два аэростата. Кстати, этот вид воздушного судна считается одним из самых безопасных.

Полет воздухоплавателей над просторами Казани и ее окрестностями на высоте птичьего полета — это почти полкилометра — длится около часа. Шаром управляет уже налетавший сотни часов владелец компании Андрей Ермолаев. Причем летать на аэростате можно не только летом, но в любое другое время года. Главные условия — отсутствие осадков, сильного ветра и наличие теплой одежды. В полет можно взять и ребенка, если ему уже исполнилось 6 лет.

Сегодня аналитический разбор профиля клуба воздухоплавания провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.



В шапку профиля — то, что отличает вас от других

Полет на воздушных шарах — романтичное и впечатляющее зрелище, поэтому в разрезе бизнеса будет существовать до тех пор, пока люди не изобретут себе более компактные способы летать. Как и большему количеству бизнесов, ему нужна упаковка в социальных сетях. Ею и займемся.

Вид профиля. Поисковая строка: нужно добавить регион или город, чтобы вас было проще найти в поиске Instagram.

Шапка профиля: для потенциального клиента нынешняя шапка профиля не приносит полезной информации, все награды/участие/регалии нужны только владельцам бизнеса. А клиенту интересно другое:

А где находитесь?

А сколько стоит?

А почему именно вас стоит выбрать?

А насколько безопасно это все?

А как весь процесс происходит?

А что, когда холодно тоже летаем?

Фраза «Мы гарантируем незабываемый полет» тоже не несет в себе никакой пользы. Неудачный полет с неприятным исходом тоже можно назвать незабываемым. Но вам ведь нужно другое? Вам важно показать, что полеты безопасные и впечатляющие. Ну при каких еще условиях вы можете приблизиться к небу и смотреть на мир, как будто он совсем маленький?



Выносим в шапку профиля то, что отличает вас от других, или ваши преимущества — уникальное торговое предложение. Ответьте на вопросы, которые я написала выше, с точки зрения потребителя и попробуйте продать себя. Приведу несколько примеров:

В небе круглый год.

Исполнили мечты 50 000 людей.

Пилоты с 2011 года.

Подарочные сертификаты.

Видеосъемка в подарок.

У вас на сайте есть крутая фраза: «Выше облаков, поднимемся на высоту в 3 000 метров» — адаптируйте ее и вынесите в социальные сети.

По поводу сайта: здорово, что он есть, понятный и простой. Но к его содержанию есть несколько пожеланий. Снова фраза про незабываемый полет — я бы ее видоизменила.



«Полет на «Сердце», романтичное путешествие. Нажимаю на «Быстрый заказ» и меня выкидывает на общие путешествия, а должно сразу на «Сердце», нужно поправить эту страницу и название «Быстрый заказ» на просто «Заказать».

«Самые главные путешественники — дети — всегда мечтают полетать». Все люди мечтают летать, поэтому были изобретены самолеты, вертолеты и воздушные шары. Не нужно наделять ребенка свойствами типа «главный путешественник». Ребенку чаще всего вообще все равно на путешествия, это все прихоть родителей. Вот и продайте этот блок родителям. Я бы изменила фотографию на ту, где у ребенка восхищенный взгляд, если такая есть.

«Полеты большой компанией от 6 до 12 человек» — тут хорошо.

«Подарочный сертификат, сделать подарок прямо сейчас». Либо сделайте, либо вообще эту агрессивную фразу не писать. Лучше написать «Подарочные сертификаты от такой-то суммы». Почему страница с подарочным сертификатом меня выбрасывает на «Сердце»?

«Шоколад ручной работы, без сахара, но сладко». При чем здесь вообще шоколад ручной работы — непонятно. Ну ладно, если он и есть, то лучше написать о том, что он, например, полезный, бельгийский или что-то подобное. Потому что шоколад без сахара звучит как «горький и невкусный».

«Татарстанское гостеприимство» — не татарстанское, а татарское. Регион не может быть гостеприимным — все дело в людях. Как традиционная выпечка смешалась с багетом и итальянским игристым — тоже не совсем понятно.

«В полет на экзотическом авто», «любить себя и всех». Всех любить не нужно, и лучше просто указать марку автомобиля и его преимущества.

Экран «Как все происходит» — странная фраза, лучше написать «Что вас ждет» или что-то подобное.

Фраза «Из-за погодных условий мы не гарантируем полет в назначенную дату». Звучит как «Моя хата с краю, ничего не знаю, на улице дождь». Так быть не должно: нужно аккуратно расписать все риски и предложить решение проблемы сразу. Например, сделать отдельный блок с вопросом: «Полеты в неблагоприятные погодные условия».

И практически все страницы выбрасывают меня в общее меню вместо индивидуальной страницы с описанием — так быть не должно.

Истории «Актуальное» не приведены к единому стилю. Нужны обложки, чтобы смотрелось аккуратнее. Можно с фотографиями, но они должны быть четкие, яркие и понятные, можно графические.

Каждая история должна быть адаптирована под формат истории 16:9.

Горизонтальные фотографии нужно выкладывать с графической подложкой.

Подберите 2—4 фирменных цвета и 2—3 шрифта и используйте в истории только их, чтобы не было эффекта «кто в лес, кто по дрова».

Когда делаете репост, нужно использовать цветную подложку. Ее сделать просто: делаем репост, нажимаем на три точки, выбираем «Рисовать», выбираем цвет и зажимаем 1-й или 3-й фломастер и тыкаем в поле, свободное от фото или видео.

В хайлайтс «Цены» нужно сделать отдельные истории и подробно расписать, сколько стоит каждый полет.

Я бы добавила еще такие хайлайтс:

Правила бронирования/аренды и прочее.

Важная информация (для непредвиденных анонсов, например погода нелетная).

Маршрут.

Способы оплаты.

О нас.

Такому аккаунту нужны яркие, эмоциональные фото и видео

Контент. Лента — полетам на воздушных шарах нужны преимущественно яркие, эмоциональные фотографии и видео, без графического контента. При выкладке видео и Reels помните, что, если не поставить обложку, Instagram выкатит любой кадр, который может некрасиво смотреться. Например, как в посте за 9 октября, в ленте просто бежевая плашка — такого быть не должно.

Пост за 22 сентября с огромной черно-белой надписью «Жесткий розыгрыш Григория Панина» тоже не смотрится в ленте и звучит как агрессивная контекстная реклама.

В ленте чередуйте дальние и близкие планы, лучше установить приложения для планировки ленты, чтобы смотрелось аккуратнее. Например, Inpreview или UNUM.

Если на фото или видео есть надписи, то в ленте они не должны обрезаться.

Посты и копирайтинг. Сейчас в аккаунте нет текстов, даже коротких, а зря: они снимают с вас ряд вопросов и формируют лояльность. Встаньте на место потенциального потребителя, представьте, что его волнует, и задайте себе аналогичный вопрос. На основе ответов на эти вопросы выстраивайте контент нескольких видов:

Информационный: что за воздушные шары, сколько человек они выдерживают, насколько это безопасно? Можно ли полетать одному и заказать индивидуальный полет? По какому маршруту летим? Как забронировать полет? Можно ли сделать предложение в вашем шаре?

Продающий: любой контент может быть продающим. Например, описание маршрута и воздушного шара со стоимостью и призывом к действию

Репутационный: рассказ о пилотах, о вашем обучении, повышении квалификации и прочее.

Модерация — следите за комментариями и отвечайте на них. Даже если это просто «Воздухоплаватели» или «Cооl».

Продвижение:

Ставьте геологацию в постах, она есть не везде.

в постах, она есть не везде. Настраивайте промо на продающие и полезные посты из Instagram. Снимите яркие эмоции людей во время полета или сразу после него.

на продающие и полезные посты из Instagram. Снимите яркие эмоции людей во время полета или сразу после него. Используйте таргетированную рекламу , ее азы есть в самом Facebook.

, ее азы есть в самом Facebook. Ставьте целевые хештеги . Можно не только брать #воздушныешыраказань, но и #праздникиказань #кудапойтиказань.

