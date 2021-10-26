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XIX турнир на призы Айрата Хаматова: на ринге 120 молодых боксеров со всей России

23:00, 26.10.2021
XIX турнир на призы Айрата Хаматова: на ринге 120 молодых боксеров со всей России
Фото: Максим Платонов
Видео: Камиль Исмаилов
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