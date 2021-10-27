«Мусульмане сейчас нуждаются в достоверных, умеренных знаниях»

В Болгаре начался форум по богословскому наследию

Накануне в Болгарской исламской академии начался III Международный форум «Богословское наследие мусульман России». Проходящий в гибридном формате, он немало времени уделит как осмыслению прошлого, так и работе с молодежью — значительная часть событий пройдет при участии студентов-теологов. В числе презентаций будет новое пособие «Гражданская идентичность мусульман России». Подробнее — в материале «Реального времени».

Тимерханов — и.о. ректора, а модератор — Беликова

На начавшемся накануне с утра пленарном заседании, хоть выступающие и обращались в приветствиях в первую очередь к исполняющему обязанности ректора Болгарской исламской академии Айнуру Тимерханову и муфтию Духовного управления мусульман РТ Камилю хазрату Самигуллину, основное бремя модераторства на себя взяла единственная женщина в президиуме. Анна Беликова, старший преподаватель Московского государственного университета, Московского государственного института международных отношений РАНХиГС, советник Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», успевала и представить спикера, и поблагодарить его. Особой благосклонностью пользовались гости с ее родины, Казахстана, так что она в шутку один раз даже «пропустила вперед» казахского гостя, но следила за регламентом.

Как указал Тимерханов, с 2019 года на площадках форума побывало более 600 человек из 40 регионов России и 20 стран. В этом году аппетиты в связи с пандемией коронавируса поменьше — всего 200 человек, причем часть из них — в дистанционном режиме. Если тогда встречи проходил на четырех площадках, то сейчас — на двух: это международная научно-практическая конференция «V Международные болгарские чтения «Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения» и международная студенческая научно-практическая конференция «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом».

Как указал Тимерханов, с 2019 года на площадках форума побывало более 600 человек из 40 регионов России и 20 стран

И.о. ректора Болгарской исламской академии отметил, что сейчас учебное заведение заявляется на прохождение аккредитации магистерской программы по теологии, по профилю «Государственно-конфессиональные отношения в сфере исламской теологии». Учитывая гибридный формат пленарного заседания, Тимерханов немало рассказал об электронных проектах. В частности, БИА получила доступ к 100 000 документов из 40 стран мира, 2000 из которых каталогизировала. В конце августа начала работать цифровая типография академии, в электронном виде вышел «Вестник Болгарской исламской академии», также готовится новый журнал «Болгар» — на английском, русском, арабском и языках народов России.

Отметим, что пленарное заседание переводилось на английский и арабский языки, а вот кнопка «татарский» результатов не давала.

«С русской религиозной философией много общего»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил, что именно в этом зале академии произошло историческое событие: «Мы нашли исполнителя нашего желания». Речь идет о шрифте «Казан басма», полученном на основе казанского издания Корана начала XIX века. Хазрат напомнил, что в 1909 году 300 ученых обсуждали исправления в нем, и заявил, что эти 57 мест в тексте они готовы рассматривать.

— Сейчас мы о таком даже говорить не можем. 300 человек? Разве есть три человека в стране, которые об этом могут разговаривать? — задал он риторический вопрос.

Также он сообщил, что муфтият запустил группу по изучению 10 кираатов (способ декламации Корана, — прим. ред.) — впервые в России.

Камиль Самигуллин сообщил, что муфтият запустил группу по изучению 10 кираатов — впервые в России

— Пришло время нам, когда мы говорим о мусульманском богословии начала века, проводить параллели с религиозными течениями в целом, с русской религиозной философией, там много общего, — отметил в своем приветствии декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. И отчитался о новых изданиях — в частности, солидном томе «Исламское искусство в России», к которому он написал текст.

Стало уже традицией, что от лица председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина выступает его заместитель — на этот раз заведующий делами образования и науки Ренат Ислямов, который, передавая слова шефа, заметил, что мусульмане сейчас нуждаются в «достоверных, умеренных знаниях»:

— От того, насколько богословское образование будет методологически продуманным, отвечать запросам социума, зависит будущее всей многоликой российской нации.

В конце сентября назначенный ректором Казанской духовной семинарии Владимир Самойленко также продолжил мысль Пиотровского, напомнив о переводах Священного Корана на русский язык, предпринятых профессором Казанской духовной академии Гордием Саблуковым.

Владимир Самойленко напомнил о переводах Священного Корана на русский язык, предпринятых профессором Казанской духовной академии Гордием Саблуковым

«К старшим есть уважение, потому что они ближе к источнику»

Словно бы закидывая удочку в вопросы молодежной части форума, главный раввин Казани и РТ Ицхак Горелик отметил:

— Внук не может общаться с дедушкой, потому что мода и ценности стали совершенно другими. В религии все не так. Знания мы получаем через наших пророков, у нас есть общие ценности — у молодежи и старшего поколения. К старшим есть уважение, потому что они ближе к источнику.

После чего пленарное заседание перешло в доклады. По старшинству программным, вероятно, следует считать выступление ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина на тему «Межконфессиональный диалог в России: исторический аспект». Он, в частности, сказал:

— В межконфессиональном диалоге речь идет не о том, чтобы убедить партнера в своей истине или прийти к синкретичному согласию. Диалог может быть тогда, когда представители одной веры стараются понимать и уважать другую религию, даже если они не разделяют ее положений.

После чего Мухаметшин рассказал об одном из достижений богослова XIX века Шигабутдина Марджани, который, по словам спикера, предложил новую методологию осмысления богословского наследия — «принцип здорового консерватизма». В частности, он заявил тогда, отметил Мухаметшин, что ижтихад (то есть изучение, интерпретация, комментирование источников, — прим. ред.) есть непрекращающаяся обязанность мусульманина. При этом он критиковал индивидуалистский подход — мол, я мусульманин, я сам могу принимать решения. Ижтихад переплетается с таклидом (следованием авторитетам, — прим. ред.), говорил Марджани. Таким образом ректор анонсировал презентацию монографии Рамиля Адыгамова «Иджтихад в исламской правовой традиции и наследии татарских богословов конца XVIII — начала XX вв.», которая была запланирована попозже.

Рафик Мухаметшин: «Диалог может быть тогда, когда представители одной веры стараются понимать и уважать другую религию, даже если они не разделяют ее положений»

В течение дня специалисты со всего мира обсуждают различные темы — программа форума занимает 36 страниц. К примеру, одна из секций посвящена сохранению, описанию и реставрации рукописей и книжных памятников. Любопытно и на секции исламского искусства.

28 октября стартует студенческая конференция, при участии министров по делам молодежи и образования и науки. Здесь, в частности, Вячеслав Али Полосин, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, представит учебное пособие «Гражданская идентичность мусульман России», которую он написал совместно с Мухаметшиным, а также заведующим кафедрой восточных языков и культур Пятигорского государственного университета Ибрагимом Ибрагимовым.

Помимо этого, участники увидят документальный фильм «Кольцо верности» о жизни мусульман-татар в Литовской Республике, пройдут тренинг «Как заработать миллион, сломав айфон!», мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии» и сыграют в MuslimQuiz.