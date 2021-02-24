Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии

Суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии.

Также бывшего губернатора оштрафовали на 235 миллионов рублей.

«Окончательно назначить 13 лет лишения свободы со штрафом 235 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на три года. Наказание отбывать в колонии строгого режима», — передает «РИА Новости» слова судьи.

Напомним, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал зачитывать приговор Маркелову еще 15 февраля. В ноябре 2020 года на суде по делу Маркелова гособвинение потребовало отправить его в колонию на 17 лет.



Экс-глава Марий Эл обвинялся в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов.

