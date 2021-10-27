ЖК Luciano Vita Club: эксклюзивный доступ в мир прекрасного
Дом премиум-класса, расположенный на улице Право-Булачной, занимает особое место на рынке элитных квартир города Казани
Уникальность выбранного Вами жилого комплекса заключается в его местоположении. Жилой дом на 125 квартир соседствует со SPA-комплексом премиум-класса Luciano, что находится в самом сердце Казани. Это исторический центр города, где из окон квартир открывается вдохновляющий вид на Булак, озеро Кабан, а также улицы Университетскую и Профсоюзную.
Закрытый клуб ценителей самого лучшего
Исключительно для будущих жителей клубного дома Luciano Vita Club был построен приватный переход в SPA-комплекс премиум-класса Luciano, который позволяет не выходя из дома посетить тренажерный зал, бассейн, пройти процедуры по оздоровлению, а также насладиться высокой кухней ресторанов.
На первом этаже жилого комплекса располагается торговая галерея с бутиками премиальных марок, одним из которых является первый в Казани официальный филиал московского ЦУМа. По соседству открыло свой фиджитал-офис ПАО «Ак Барс» Банк, предлагающее новые решения на рынке финансовых услуг.
На втором этаже жилого комплекса располагается офисный центр
А-класса с собственным, изолированным от дома, подземным паркингом.
Luciano Vita Club — это прекрасно организованный образ жизни в стиле premium-класса, где закрытое приватное пространство и малое число квартир создают особую клубную атмосферу дома. Организация пространства позволяет жителям, не выходя за территорию дома, посещать торговую галерею и офис Банка, а рестораны высокой кухни, бассейн, салоны красоты, фитнес- и спа-центр находятся в шаговой доступности от жилого комплекса.
Ваша приватность под строгим контролем
Особое внимание уделяется безопасности и приватности жителей клубного дома Luciano Vita Club. Мы создали такое пространство, где каждый сможет чувствовать себя защищенно. Двухуровневый подземный паркинг позволяет отделить гостевые парковочные места клиентов и сотрудников торгового и офисного центров от парковочных мест жителей дома. В жилом комплексе предусмотрено 165 гостевых и 218 приватных мест, не пересекающихся друг с другом.
Устройства контроля доступа позволяет жителям и гостям попасть только в нужный подъезд и на нужный этаж. Территория клубного дома находится под круглосуточным контролем видеокамер. Внутренний двор благоустроен и полностью закрыт от посторонних глаз.
Luciano Vita Club — это идеальное пространство для прогулок и неформальных встреч с соседями и гостями дома, где о вашем покое позаботится профессиональная служба безопасности.
Коллекция уникальных квартир
Жилой комплекс включает в себя 125 резиденций, из которых 110 являются квартирами, а 15 — апартаментами. Квартиры подразделяются на несколько типов: студии и квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, что дает возможность выбрать вариант как для большой семьи, так и для одиночного проживания. Свободная планировка предоставляет возможность устройства студии или просторной кухни-гостиной. Площадь квартир варьируется от 54 до 180 кв. м, а высота потолков — от 3,5 до 4,4 метра.
Жемчужиной проекта является единственный в своем исполнении пентхаус на шестом этаже площадью 564 кв. м с собственной террасой и панорамным видом на реку Булак и озеро Кабан.
При строительстве дома использовались только лучшие материалы: экологически чистый керамический кирпич, а также натуральный камень с барельефами. Фасад облицован фибробетонными плитами с низким уровнем водопоглощения, а подъезды и холлы — из керамогранита, фактурной штукатурки и металлических панелей.
В каждой квартире установлены панорамные алюминиевые окна немецкой фирмы Schuco с энерго- и шумозащитными стеклопакетами, бесшумная центральная вентиляция и кондиционеры Fujitsu, которые не только охлаждают, но и создают комфортный микроклимат в помещениях.
Квартиры оснащены оптоволоконным кабелем по технологии GPON, что позволяет через один кабель подключиться к цифровому телевидению, IP-телефонии и интернету со скоростью до 1 Гбит/с. Качественная связь позволит решить все бизнес-задачи не выходя из дома.
Квартиры с открытыми террасами способны радовать своих владельцев видом на центр города не только в летний, но и в зимний сезон. Специально для этого в конструкции пола террасы заложена ливневка, а сам пол выполнен с подогревом, что предотвращает появление снега, наледи и застоя дождевой воды. Новый год теперь можно встретить на собственной террасе с комфортом и вдохновляющим видом на город!
Для владельцев квартир без террас созданы общие открытые пространства с выходами из коридоров жилого комплекса. Ощутить особую энергетику города и насладиться красивыми видами сможет каждый житель клубного дома.
Больше, чем просто жить в центре
Жилой комплекс Luciano Vita Club уже построен и введен в эксплуатацию, поэтому у Вас есть возможность лично убедиться в качестве строительства, оценить инфраструктуру, безопасность, комфорт, а также ощутить на себе атмосферу дома.
Приобретение статусного жилья в премиальном месте — это еще и выгодная инвестиция в Ваше будущее. Ведь количество земли в историческом центре Казани ограничено, а в перспективе стоимость квартир будет только расти. При покупке квартиры в жилом комплексе Luciano Vita Club возможно оформление ипотеки от партнера проекта ПАО «Ак Барс» Банк.
Покупая квартиру, Вы покупаете не просто квадратные метры, Вы покупаете новый уровень жизни!
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