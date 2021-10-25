Водосточная система: стандартная комплектация и 10 правил монтажа

Что надо учитывать, продумывая водосток

Водосточная система только выглядит незначительным и небольшим элементом дома. На ней лежит очень большая ответственность: она защищает фундамент от разрушения, отводя в специально организованное место дождевую воду с крыши. Если в доме нет нормальной водосточной системы, долговечность его серьезно снизится. Рассмотрим, какие бывают водостоки, из чего состоят такие системы и каковы основные правила их установки.

Выбираем водосток

Водосточная система может крепиться несколькими способами — в зависимости от того, на какой стадии строительства дома ее монтируют. Если есть возможность запроектировать ее заранее, то крепится она к стропилам перед тем, как монтировать кровлю. И этот вариант считается оптимальным — потому что он самый надежный. Например, когда речь идет о массивных крышах из тяжелых материалов (к примеру, из черепицы), то водосточную систему надо монтировать именно так. Водостоки крепятся к стропилам крыши на длинные кронштейны.

Но бывает и так, что водосточная система монтируется в последнюю очередь, когда кровля уже готова. Тогда ее нужно присоединять к лобовой доске на короткие кронштейны (если система металлическая) или на усиленные кронштейны из ПВХ (если из ПВХ сделана и сама система).

Фото mirhat.ru

Современные водостоки могут быть пластиковыми и металлическими, все они собираются как конструктор, так что собрать водосточную систему вы сможете, даже не прибегая к помощи строителей.

Пластиковая водосточная система сделана из ПВХ. Бояться пластика не нужно, потому что благодаря своей относительной химической инертности он устойчив и к коррозии, и к агрессивным химическим агентам, могущим оказаться в дождевой воде. Специалисты уверяют, что пластиковый водосток прослужит полвека (правда, это утверждение пока еще никому не пришлось проверить, ведь система относительно недавно придуманная).

сделана из ПВХ. Бояться пластика не нужно, потому что благодаря своей относительной химической инертности он устойчив и к коррозии, и к агрессивным химическим агентам, могущим оказаться в дождевой воде. Специалисты уверяют, что пластиковый водосток прослужит полвека (правда, это утверждение пока еще никому не пришлось проверить, ведь система относительно недавно придуманная). Металлическая водосточная система представляет собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием. И в большинстве случаев это тот же материал, что и для изготовления металлочерепицы. Металлические водостоки дороже пластиковых.

Специалисты говорят, что если выбирать надежных поставщиков (или производителей), то принципиальной разницы между пластиком и металлом нет: главное — правильно рассчитать и установить систему, чтобы ее не разорвало потоком воды.

Фото bouw.ru

Из чего состоит водосточная система?

Любая водосточная система состоит из стандартного комплекта элементов.

Желоба — длинные горизонтальные лотки, которые устанавливаются на карниз крыши. В них собирается со скатов крыши дождевая и талая вода. Желоб может быть круглым, а может — прямоугольным, но главное — чтоб его сечение совпадало с формой кронштейна. Поэтому, собственно, водосточные системы продают целыми комплектами.

— длинные горизонтальные лотки, которые устанавливаются на карниз крыши. В них собирается со скатов крыши дождевая и талая вода. Желоб может быть круглым, а может — прямоугольным, но главное — чтоб его сечение совпадало с формой кронштейна. Поэтому, собственно, водосточные системы продают целыми комплектами. Кронштейны — крепежные элементы, которые удерживают желоба на кровле.

— крепежные элементы, которые удерживают желоба на кровле. Водосточные трубы — они отходят от желобов, тянутся по стенам дома вниз. Их задача — отвести воду вниз. В грунт или (что предпочтительнее) в систему поверхностного водоотвода.

— они отходят от желобов, тянутся по стенам дома вниз. Их задача — отвести воду вниз. В грунт или (что предпочтительнее) в систему поверхностного водоотвода. Между желобами и водосточными трубами устанавливаются водосборные воронки .

. Хомуты — крепления водосточных труб к стенам.

— крепления водосточных труб к стенам. Колена — это коротенькие трубы, которые загибаются (чаще всего под прямым углом). Ими соединяют водосточные трубы и воронки, расположенные у края карниза. А еще — внизу трубы, чтобы отвести воду от фасада подальше.

— это коротенькие трубы, которые загибаются (чаще всего под прямым углом). Ими соединяют водосточные трубы и воронки, расположенные у края карниза. А еще — внизу трубы, чтобы отвести воду от фасада подальше. Заглушки — ими закрывают торец желоба.

Это был базовый набор. На него сверху можно «навешивать» еще много полезных и интересных элементов. Например, существуют специальные тройники, чтобы соединять не две, а три трубы. Есть соединители труб и желобов, есть угловые элементы лотков, уловители для листьев и мусора, даже ливнеприемники. Набирать все это себе в водосточную систему или нет — зависит от сложности проекта, от площади крыши и от вашего кошелька, конечно.

Фото build-experts.ru

Какие правила надо соблюдать при монтаже

Есть несколько железных правил, которые нельзя нарушать, монтируя водосточную систему дома.

Край желоба ни в коем случае не должен выходить за линию ската крыши. Желоб монтируется с уклоном: он должен составлять 3—5 мм на 1 м. Если уклона не будет или он будет меньше — в нем застоится вода. Если больше — первый же ливень может привести к тому, что принимающая воронка водостока просто захлебнется объемом воды, который хлынет из желоба. Для двускатных крыш делают два отдельных желоба. Если крыша четырехскатная — по периметру кровли монтируется непрерывный контур из желобов, которые соединены между собой по углам. Если площадь крыши меньше 100 квадратных метров, то можно выбирать желоба небольшого диаметра и обойтись одной водосточной трубой. А, например, если перед нами 200-метровый скат, то ставьте дополнительную трубу и выбирайте больший диаметр желобов, иначе поплывете. Чем больше дождей выпадает в вашем регионе и чем сложнее форма крыши, тем шире должно быть сечение желоба. Шаг кронштейнов водосточной системы не должен быть больше 60 см. А еще лучше монтировать их еще чаще. Это очень важно, чтобы первым же дождем желоба не обвалились с крыши. Так что нагрузку системы нужно рассчитывать заранее. Не забывайте, что кронштейны понадобятся еще и с торцов, и в местах, где желоба переходят друг в друга или доходят до угла. Длина желоба до приемника воды должна быть не больше 10 метров. Если желоб длиннее, то использовать нужно будет две трубы. А если длина желоба выше 12 метров, то потребуется не только две трубы, но и компенсирующая воронка. Она же нужна будет, если есть технические препятствия расширению воронки, или если монтируется замкнутый водосток по периметру крыши. Водосточные трубы лучше всего располагать по углам, чтобы они не портили экстерьер здания. И наконец, если вода отводится просто на отмостку (а уже с нее собирается в водосборники), то трубы ни в коем случае не должны выходить ко входу в подвал. Выходы труб надо расположить и подальше от дорожек.