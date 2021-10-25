Водосточная система: стандартная комплектация и 10 правил монтажа
Что надо учитывать, продумывая водосток
Водосточная система только выглядит незначительным и небольшим элементом дома. На ней лежит очень большая ответственность: она защищает фундамент от разрушения, отводя в специально организованное место дождевую воду с крыши. Если в доме нет нормальной водосточной системы, долговечность его серьезно снизится. Рассмотрим, какие бывают водостоки, из чего состоят такие системы и каковы основные правила их установки.
Выбираем водосток
Водосточная система может крепиться несколькими способами — в зависимости от того, на какой стадии строительства дома ее монтируют. Если есть возможность запроектировать ее заранее, то крепится она к стропилам перед тем, как монтировать кровлю. И этот вариант считается оптимальным — потому что он самый надежный. Например, когда речь идет о массивных крышах из тяжелых материалов (к примеру, из черепицы), то водосточную систему надо монтировать именно так. Водостоки крепятся к стропилам крыши на длинные кронштейны.
Но бывает и так, что водосточная система монтируется в последнюю очередь, когда кровля уже готова. Тогда ее нужно присоединять к лобовой доске на короткие кронштейны (если система металлическая) или на усиленные кронштейны из ПВХ (если из ПВХ сделана и сама система).
Современные водостоки могут быть пластиковыми и металлическими, все они собираются как конструктор, так что собрать водосточную систему вы сможете, даже не прибегая к помощи строителей.
- Пластиковая водосточная система сделана из ПВХ. Бояться пластика не нужно, потому что благодаря своей относительной химической инертности он устойчив и к коррозии, и к агрессивным химическим агентам, могущим оказаться в дождевой воде. Специалисты уверяют, что пластиковый водосток прослужит полвека (правда, это утверждение пока еще никому не пришлось проверить, ведь система относительно недавно придуманная).
- Металлическая водосточная система представляет собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием. И в большинстве случаев это тот же материал, что и для изготовления металлочерепицы. Металлические водостоки дороже пластиковых.
Специалисты говорят, что если выбирать надежных поставщиков (или производителей), то принципиальной разницы между пластиком и металлом нет: главное — правильно рассчитать и установить систему, чтобы ее не разорвало потоком воды.
Из чего состоит водосточная система?
Любая водосточная система состоит из стандартного комплекта элементов.
- Желоба — длинные горизонтальные лотки, которые устанавливаются на карниз крыши. В них собирается со скатов крыши дождевая и талая вода. Желоб может быть круглым, а может — прямоугольным, но главное — чтоб его сечение совпадало с формой кронштейна. Поэтому, собственно, водосточные системы продают целыми комплектами.
- Кронштейны — крепежные элементы, которые удерживают желоба на кровле.
- Водосточные трубы — они отходят от желобов, тянутся по стенам дома вниз. Их задача — отвести воду вниз. В грунт или (что предпочтительнее) в систему поверхностного водоотвода.
- Между желобами и водосточными трубами устанавливаются водосборные воронки.
- Хомуты — крепления водосточных труб к стенам.
- Колена — это коротенькие трубы, которые загибаются (чаще всего под прямым углом). Ими соединяют водосточные трубы и воронки, расположенные у края карниза. А еще — внизу трубы, чтобы отвести воду от фасада подальше.
- Заглушки — ими закрывают торец желоба.
Это был базовый набор. На него сверху можно «навешивать» еще много полезных и интересных элементов. Например, существуют специальные тройники, чтобы соединять не две, а три трубы. Есть соединители труб и желобов, есть угловые элементы лотков, уловители для листьев и мусора, даже ливнеприемники. Набирать все это себе в водосточную систему или нет — зависит от сложности проекта, от площади крыши и от вашего кошелька, конечно.
Какие правила надо соблюдать при монтаже
Есть несколько железных правил, которые нельзя нарушать, монтируя водосточную систему дома.
- Край желоба ни в коем случае не должен выходить за линию ската крыши.
- Желоб монтируется с уклоном: он должен составлять 3—5 мм на 1 м. Если уклона не будет или он будет меньше — в нем застоится вода. Если больше — первый же ливень может привести к тому, что принимающая воронка водостока просто захлебнется объемом воды, который хлынет из желоба.
- Для двускатных крыш делают два отдельных желоба. Если крыша четырехскатная — по периметру кровли монтируется непрерывный контур из желобов, которые соединены между собой по углам.
- Если площадь крыши меньше 100 квадратных метров, то можно выбирать желоба небольшого диаметра и обойтись одной водосточной трубой. А, например, если перед нами 200-метровый скат, то ставьте дополнительную трубу и выбирайте больший диаметр желобов, иначе поплывете.
- Чем больше дождей выпадает в вашем регионе и чем сложнее форма крыши, тем шире должно быть сечение желоба.
- Шаг кронштейнов водосточной системы не должен быть больше 60 см. А еще лучше монтировать их еще чаще. Это очень важно, чтобы первым же дождем желоба не обвалились с крыши. Так что нагрузку системы нужно рассчитывать заранее. Не забывайте, что кронштейны понадобятся еще и с торцов, и в местах, где желоба переходят друг в друга или доходят до угла.
- Длина желоба до приемника воды должна быть не больше 10 метров. Если желоб длиннее, то использовать нужно будет две трубы.
- А если длина желоба выше 12 метров, то потребуется не только две трубы, но и компенсирующая воронка. Она же нужна будет, если есть технические препятствия расширению воронки, или если монтируется замкнутый водосток по периметру крыши.
- Водосточные трубы лучше всего располагать по углам, чтобы они не портили экстерьер здания.
- И наконец, если вода отводится просто на отмостку (а уже с нее собирается в водосборники), то трубы ни в коем случае не должны выходить ко входу в подвал. Выходы труб надо расположить и подальше от дорожек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым