Бизнес-аккаунт дня: мясная продукция под брендом «Бабайъ»

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 179-я

Осенью 2020 года в Татарстане был создан новый бренд фермерской продукции «Бабайъ», которая по канонам халяль изготавливается из отборного мяса, поставляемого фермерскими хозяйствами республики. Бизнес-аккаунт бренда в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого ведущие SMM-агентства Поволжья дают рекомендации по правильному оформлению, развитию и продвижению аккаунта в социальной сети.

По канонам халяль и без консервантов



Засилье на прилавках искусственной еды, полной консервантов и красителей, подвигло двух казанских предпринимателей на создание собственного производства мясной продукции — такой, как угощают бабушка с дедушкой в деревне, такой, чтоб отражала аутентичность жителей республики, став узнаваемой продукцией для гостей Татарстана. Так появился бренд «Бабайъ». Друзья-единомышленники закупили оборудование, пригласили технолога-эксперта, который создает авторские рецепты для всего ассортимента продукции. Сначала освоили производство натуральной тушенки из конины, говядины и индейки: мясо закупается у фермерских хозяйств республики. Помимо него в составе только соль и специи.



Вскоре ассортимент вкусной продукции стал расти — появились говядина с гречкой, холодец, рыба в томатном соку. Добавились колбасы и копчености — конина, курица, конская грива и даже сухарики из конины. Но вскоре к этому многообразию присоединятся новые натуральные деликатесы, которые, как и все остальные, будут готовиться по халяль-канонам.



Сегодня аналитический разбор производства натуральной мясной продукции провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



Хайлайтс — это хороший канал коммуникации с потенциальными клиентами



Сфера полезной и качественной еды действительно интересна и набирает популярность. Могу предположить, что в скором времени будет появляться много малых бизнесов, которые будут сами изготавливать и продавать продукты питания. И вот почему.

Во-первых, крупные бизнесы занимают большинство ниш, которые раньше принадлежали индивидуальным предпринимателям. Тому пример — магазины бытовой техники, компьютеров, мебели и так далее. Предприниматели не смогут бороться с такими брендами, как «Яндекс», «М.Видео», «Ситилинк». И поэтому они будут искать альтернативу.

Во-вторых, есть общий тренд среди потребителей на качественную еду. Не секрет, что еда в обычных супермаркетах — это не самый лучший вариант. Россия ежегодно увеличивает закупки пальмового масла, из которого делают дешевые молочные продукты, и, если верить статистике, потребление такой продукции растет.

В-третьих, маркетплейсы помогают предпринимателям торговать и зарабатывать. Они берут на себя заботу о логистике, что позволяет малому бизнесу процветать. Поэтому я думаю, что скоро будет появляться все больше подобных магазинов.



Скажу сразу, аккаунт @_babai_babai__ нуждается в грамотном SMM-специалисте. Ник профиля странный и непонятный. Понимаю, что это — название бренда, но ник не про еду и не про магазин. Поэтому лучше будет его поменять.

В имени профиля сейчас тоже название бренда. Но лучше написать то, что чаще всего ищут потенциальные покупатели, ведь именно имя индексируется «Инстаграмом». Например, «мясные деликатесы и консервы».

Био профиля тоже сумбурное и не раскрывает бренд. Хотя у компании есть УТП (уникальное торговое предложение), но почему-то там постеснялись добавить его в описание. Сейчас так — «Экономьте свое время на готовке». Это нежизнеспособный тезис. Вряд ли кто-то ест исключительно мясо. Напишите, например, «Продукция из деревенского мяса» — это правда, и это про вас.



Сайт на удивление неплохой, хорошо подобраны палитра цветов и шрифты, есть каталог продукции. А вот чего нет — так это FB Pixel, о котором я говорю почти в каждом разборе. Если коротко, то это код, который устанавливается на сайт и позволяет оптимизировать рекламу под определенное действие, в данном случае — под покупку продукции. Pixel позволит сделать рекламу в «Инстаграм» эффективнее.



Хайлайтсы. Можно сказать, что их вовсе нет. Между тем закрепленные истории — это хороший канал коммуникации с потенциальными клиентами. Сделайте их и добавьте туда основную информацию: товарную продукцию и цены, время и стоимость доставки, информацию о мясе и процессе изготовления — покажите своей аудитории, что все готовится именно по законам халяль.



Добавьте больше интереса в контент



Публикации. Они неаппетитные и не очень красивые. Я бы посоветовал нанять фуд-фотографа — специалиста, который умеет красиво фотографировать еду. Другая проблема публикаций — их одинаковость. Практически все посты — это товарные позиции. Добавьте больше интереса в контент: расскажите о производстве, об идее и миссии бренда, добавьте познавательные посты о пользе мяса или истории появления тушенки, колбас. Для этого даже не нужно делать фотографии, возьмите цветовую палитру и шрифты с сайта — дополнительный контент готов.



Тексты. Я бы порекомендовал нанять копирайтера, потому что 1-2 предложения — это не тексты. А также советую уменьшить количество эмодзи, они нужны только для акцентирования внимания читателя и выделения смысловых блоков.

