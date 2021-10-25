«Педсовет» — за татуировки, против выгорания и за честный «дистант»

Театральная площадка MOÑ дала слово учителям

Театральная площадка MOÑ представила премьеру спектакля «Педсовет», в которой участвуют учительницы и рассказывают, что их радует и тревожит в родной профессии. В ответ зрители предлагают бастовать, соглашаются отдавать детей в педагогический и расстраиваются, что на сцене нет ни одного мужчины. Подробнее — в материале «Реального времени».

Монолог со стоянием на гвоздях

Спектакль проходит в формате «театра горожан», когда на сцене играют не профессиональные актеры, а представители какого-либо социального слоя. К примеру, люди, которые считают себя татарами — в спектакле «Чын татар». Летом в рамках фестиваля «Город. Арт-подготовка» представили пять таких проектов — с таксистами (пришел один), женщиной за 40, жителями Иннополиса, людьми, которым нравится озеро Нижний Кабан, и учителями (в первый же день пришло более 50 заявок).

Эскизный вариант назывался «24/7», в нем участвовало 18 человек, они дефилировали на представлении от ведущего с напитками, с которыми ассоциировали себя. Кто-то выходил с вишневой настойкой, кто-то с кофе. Некоторые пришли в вечерних платьях. Устраивалось общение со зрителями, игры — словом, квест с элементами монологов. Некоторым зрителям показалось, что прямолинейность шла в плюс спектаклю.

Здесь же театра уже больше. В сентябре участниц осталось семь. Одна из режиссеров, Елена Калаганова, говорит, что среди заявившихся летом был один мужчина, но не смог поучаствовать. Так что это чисто женский взгляд. А точнее — это реальное описание дел: учителя старшего поколения не готовы говорить о работе со сцены, а девушки теперь отвечают даже за такие предметы, как физкультура и ОБЖ.

Весь игривый флер ушел. Как указывает Калаганова, когда режиссерская группа и актрисы начали разговаривать, оказалось, что «стало не до шампанского». Спектакль начинается с вызывающего отвращение звонка, учительницы втискиваются в широкие пиджаки, висящие на вешалках, и начинается педсовет — как допрос в гестапо. Каждая из выступающих отвечает за определенную тему.

К примеру, учительница информатики Дарья Павлова — за внешний облик. Она делает татуировки, а в школе ее не понимают — правда, есть и те, кто радуется. В этот момент остальные преподавателя якобы обсуждают происходящее в чате — но после все голосуют, что учителя за внешний вид осуждать нельзя (в зале — трое воздержались).

Другая тема — «профессиональное выгорание», что демонстрирует «физичка» Анна Шарафеева, пропуская ток через графитовый карандаш — так учителя зажигаются от детей, а потом начинают дымиться...

Далее строгая схема ломается и слово подряд предоставляют сразу трем педагогам. Учитель географии проводит с залом тест с вопросами типа: сколько раз преподаватель может съездить в путешествие? 0-1 раз. Зал смеется, и этот настрой как бы скрадывает эффект от профессии человека, преподающего предмет, по которому почти не сдают ЕГЭ.

Самый занятный опыт устраивает так называемый «преподаватель родного языка». То есть татарского. У Лейлы Хабибуллиной, к слову, есть театральный опыт, она играла в труппе D'әrt, выпустившей несколько лет назад 2,5 спектакля. У нее шесть вариантов поведения на сцене и шесть монологов, которые выбираются киданием зрителями кубиков. Выпадает стояние на гвоздях с разговором о том, что бы она делала, если бы не была учителем (к сожалению, не удалось услышать текст про ЕГЭ на татарском языке). Лейла признается, что хотела уйти из школы — в тот же театр. Но даже ее мама спрашивала — а как же дети. Ее фрагмент заканчивается колыбельной, и кажется, что в этот момент услышал не просто монолог о проблемах, которые в большинстве своем известны, а немного заглянул внутрь человека — и поразился его внутренней силе.

Учительница физкультуры и ОБЖ Энже Усманова объектом рассуждений делает свисток, чей зычный звук здорово помог бы ей в жизни — к примеру, в разговоре с молодым человеком. А еще она признается: «Детей боюсь». Как говорит еще один режиссер спектакля Йолдыз Миннуллина, тему страха они хотели сделать основной, и это чувствуется, к примеру, в дневниковых заметках, которые появляются на проекции в конце экрана (третьим режиссером стала Анастасия Радвогина, — прим. ред.). Впрочем, этого некоторым зрителям не хватило: мы же Казань, у нас еще долго школа не будет выглядеть тем местом, куда можно спокойно отправить детей.

Но это еще не конец. Учителя общаются в Zoom, с отключением и зависанием интернета, разумеется, — Анастасия Силантьева рассказывает, насколько много трудностей приходится преодолевать в этом случае. В «Инстаграме» у нее написано: «Могу накрасить и научить русскому языку». А заканчивается спектакль выходом Валерии Брендиной: она в красивом платье становится на пьедестал из книг — и зритель видит ее красивые татуировки.

Не нравится зарплата — устраивайте забастовки!

Об этом организаторы сообщают на обсуждении, которое длится, как и спектакль, час. Одна из коллег актрис, педагог с 30-летним стажем, благодарит мужа за то, что его финансовая помощь разрешает ей заниматься любимым делом. И предлагает молодым: не нравится заниматься выборами и переписью — отказывайтесь, читайте трудовой договор. Если не нравится зарплата — устраивайте забастовки! Другую зрительницу смущает, что изначально пугающая атмосфера разрешается юмором и лирикой. Слов благодарности больше — кто-то признается, что плакал, кто-то сообщает, что только что ее дочь решила все-таки поступать в педагогический. Сами участники постановки говорят, что хотели бы не только увеличения зарплаты и избавления от ненужных нагрузок, но и предметов вроде «полового воспитания» и «финансовой грамотности». Сами они ходили на репетиции вечером, после уроков и проверок тетрадей. Одна из них гордо заявляет, что коллеги настолько вдохновились ее участием, что подменили в должности переписчика населения.

В воскресенье на показ должен был прийти заместитель руководителя управления образования Казани, хотя тут же озвучивается мнение, что подобные встречи ни к чему не приводят. Пандемия повысила статус врачей и превратила их в героев. Что же должно случиться, чтобы настолько востребованная профессия (а учителя делятся цифрами, по сколько детей сидит у них в классе — от 30 до почти 40) оказалась действительно важной?

Порой за театральными фишками удавалось скрыть то, что в спектакле не всегда удавалось достичь — увидеть в педагоге человека. Чтобы он доверился зрителю и сказал ему что-то действительно важное. К тому же в зале сидит немало родителей, у которых сейчас с преподавателями складываются непростые отношения. Как бы оценили эту постановку дети?