Кто виноват в гибели мамонтов, почему у человека так мало мозга и как зажигались первые звезды

Интересные научные новости за неделю с 18 по 24 октября

Человеку большой мозг ни к чему?

Ученые из Дартмутского колледжа (США) проанализировали 985 ископаемых и современных черепов человека и его многочисленных предков и родственников. И вот что они выяснили: 2,1 и 1,5 миллиона лет назад мозг резко увеличился в размерах. Но три тысячи лет назад снова уменьшился. Объясняя, почему это произошло, американские биологи пошли за примером… к муравьям.

Итак, антропологам известно, что мозг человека меньше, чем у наших предков из плейстоцена. А еще (подождите удивляться, скоро все поймете) мозг муравьев, которые живут в высокоорганизованных колониях, меньше, чем у их менее цивилизованных собратьев. Так вот, американцы предположили, что в колониях, где обязанности четко разделены, а обществом управляет так называемый коллективный разум, много ума отдельному муравьишке ни к чему. Муравей ничего не решает, а значит, зачем ему большой мозг? Маленький в этом случае будет более энергоэффективным.

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И американские биологи лихо спроецировали муравейник на человеческое общество. Они считают, что оно похоже на муравьиное общими социальными чертами: групповым принятием решений, разделением труда и совместным производством еды. Но вот только предкам человека эти особенности стали присущи только на рубеже плейстоцена и голоцена, когда они стали жить не родом (маленькой семьей), а племенем (группой из нескольких семей). И как раз в это время они стали менее «башковитыми».

Интересно, что статью писали трое ученых, которые работают в разных областях биологии: антрополог, поведенческий эколог и эволюционный нейробиолог. Вместе они сообразили сравнить людей и муравьев и выдвинули гипотезу, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе.

Так что в будущем, как предполагают исследователи, наш мозг продолжит уменьшаться, особенно в свете того, что даже в личных предпочтениях выбор в последнее время делает далеко не всегда сам человек.

COVID-19 станет обычной сезонной инфекцией, а «Спутник Лайт» отлично защищает от «дельты»

Тем временем, испанские ученые задались целью понять, действительно ли у коронавируса есть шанс стать сезонной инфекцией. И утверждают, что поняли: со временем он таки будет замирать летом и активизироваться осенью — совсем как наш любимый грипп. А сделали они этот сенсационный вывод (о котором с самого начала пандемии трубят все вирусологи) исходя из одного простого признака: как и грипп, коронавирус реагирует на изменения температуры и влажности.

Итак, ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) смоделировали связь между климатом и заболеваемостью ковидом в разных местах мира. Они изучили связь темпов распространения вируса в 162 странах в начале пандемии. Выяснилось, что чем ниже были температура и влажность, тем быстрее передавался вирус. А когда температура и влажность росли — эпидемические волны утихали.

Фото: Максим Платонов

Правда, испанские ученые споткнулись на второй волне: первая и третья хорошо укладывались в эту теорию, но вторая-то была летом и спутала ученым все карты. Но они их изящно распутали массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционерами — дескать, эти факторы усилили распространение коронавируса.

Улучшение передачи коронавируса при низкой влажности испанцы объясняют тем, что вирус распространяется по воздуху, а чем ниже влажность, тем меньше размер частиц аэрозолей — тем легче они разлетаются. Так что, похоже, сезонность коронавируса — действительно дело времени.

Тем временем, российские ученые из НИЦЭМ им. Гамалеи наконец-то опубликовали результаты исследования эффективности «Спутника Лайт» (которая, по сути, являет собой первую часть «Спутника V») против зловредного дельта-штамма. В исследовании использовались данные из московских регистров вакцинации и статистика по заболеваемости. Эффективность вакцины невозможно рассчитать без знания уровня коллективного иммунитета, но в мае и июне 2021 года москвичи проходили массовое тестирование на антитела IgD к RBD_домену S-белка коронавируса. Это и позволило выяснить, что к началу июля 2021 года в Москве коллективный иммунитет составлял 46%.

Максим Платонов

Так вот, в возрастной группе 18 — 29 лет общая эффективность вакцины против дельта-штамма коронавируса составила 88,61%, в группе 18 — 59 лет — 75,28%, а общая эффективность для всех взрослых — 69,85%. А эффективность рассчитывали по соотношению доли заболевших среди тех, кто получил однократную дозу вакцины и тех, кто вообще не был привит в июле 2021 года. Вывод получается следующий: первая доза «Спутника V» помогает не умереть от ковида — это как минимум, и не заболеть — в большинстве случаев.

Как появились первые галактики во Вселенной

Между тем, астрономы не дремлют: они изучили данные космического телескопа «Хаббл» и Большого Канарского телескопа (GTC), чтобы найти данные о самых мелких и слабеньких галактиках в ближайшей к нам Вселенной. А по их изображениям британские и испанские астрономы попытались вновь написать сценарий образования первых звезд и галактических структур в юной Вселенной.

Напомним: астрономы до сих пор не в курсе, когда и как образовались первые галактики. Есть только гипотезы. Одна из них говорит о том, что в ранних галактиках в результате аккреции газов начали формироваться звезды, и постепенно из них складывались все более массивные системы, причем процесс был равномерный и устойчивый. Вторая предполагает, что звезды вспыхивали очень бурно, но с перерывами.

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В своем пресс-релизе ученые приводят сравнение с автомобилем. В соответствии с первой гипотезой, у первых галактик был «дизельный двигатель» образования звезд, который работал медленно, но непрерывно и плавно. Так появлялись маленькие звездочки, долго и систематически. А вторая гипотеза говорит о том, что вспышки звездообразования порождали огромные, невероятно огромные звезды, которые в принципе разрушали свою галактику-родительницу.

Малые галактики исследователи изучили не только с помощью мощных телескопов, но и гравитационных линз. Гравитационные линзы — это скопления галактик, в которых так много массы, что они искривляют пространство-время и образуют таким образом своеобразные «естественные телескопы», которые усиливают яркость и пространственное разрешение слабых и далеких галактик. Именно такие галактики считаются наиболее близкими к тем, которые «населяли» юную Вселенную, а значит, их поведение даст понимание того, что же в них происходило.

А теперь о главном: что же удалось увидеть в малых галактиках. По данным исследований британцев и испанцев, формирование их все-таки не равномерно, а происходит в виде всплесков. Так что верна, скорее всего, вторая гипотеза.

Можно выдыхать: мамонтов истребил не человек

Человечество вот уже несколько десятилетий мучается чувством неизбывной вины: ученые обвиняли людей в гибели мамонтов. Дескать, северные исполины (которые были не только вкусными, но и мохнатыми, и обладали крепкими костями для строительства шалашей) не смогли выдержать возросшей охотничьей мощи первых людей — да так и погибли бесславно от руки нелепого существа с голой кожей.

Ученые из десяти стран во главе с представителями Кембриджского и Копенгагского университетов решили избавиться от угрызений совести и изучили почвенную ДНК Сибири и нашли доказательства тому, что виноват в смерти мамонтов не человек, а все-таки климат (это вторая распространенная версия).

Итак, мамонты жили на Земле больше 5 миллионов лет назад. А рядом с ними жили первые люди. Люди на этих гигантов охотились и получали не только мясо, шерсть и строительный материал, но и наконечники для стрел, и даже музыкальные инструменты (собственно, самый старый из них — 30-тысячелетняя флейта — сделана из кости мамонта). Странно было бы не предположить, что именно эта охота и стерла животных с лица земли: размножались они медленно и печально.

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Но ученые двадцать лет собирали почву в Арктике и выделяли из ее образцов ДНК самых разнообразных растений и животных. Это была невероятно кропотливая работа. А современные технологии секвенирования позволили впервые воссоздать, в каких же условиях жили вымершие животные.

Выяснилось, что примерно в то время, когда исчезли мамонты, климат на Земле стремительно менялся. Мамонты просто не смогли вовремя адаптироваться к тому, что потепление резко изменило ландшафт вокруг них, на их привычных пастбищах появились леса и болота, и им просто стало не хватать еды. Мамонты становились все мельче, у них сокращалось генетическое разнообразие, и стада гигантских животных медленно сошли на нет. За 50 тысяч лет мир вокруг мамонтов изменился, а они (вместе со всей остальной мегафауной этого региона) за этим изменением просто не успели.

Апельсиновый сок — от семи недуг

И еще немного хороших новостей от американских ученых (они в нашей подборке сегодня просто молодцы). Они вдруг решили понять, как натуральный апельсиновый сок влияет на организм человека. И выяснили, что вещества, которые в нем содержатся, снижают окислительный стресс и воспаление.

Надо понимать, что сами они вообще не проводили никаких опытов или экспериментов. Просто взяли результаты трех групп других исследований:

21 исследование, где изучали здоровье людей, подверженных хроническому воспалению (например, сердечников и диабетиков);

16 обзоров, где измерялись биомаркеры хронического воспаления и окислительного стресса;

10 исследований, где изучали связь между потреблением апельсинового сока и маркерами воспаления или окислительного стресса.

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Выяснилось, что стопроцентный натуральный апельсиновый сок (без добавления сахара) серьезно снижает уровень интерлейкина в организме (а это хорошо известный маркер воспаления) и еще двух маркеров воспалительного и окислительного стресса.

Исследователи думают, что все дело в аскорбиновой кислоте и флавоноидах — эти вещества могут влиять на иммунитет и на окислительную систем организма. В общем, понятно одно: пейте, дети, апельсиновый сок — будете здоровы.