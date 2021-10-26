Экс-тренер «Синтеза» стал главным рулевым сборной России

Белофастов приводил казанскую команду в финал Лиги Европы

В российском водном поло настоящая революция. Ушли со своих постов главные тренеры мужской и женской сборных страны Сергей Евстигнеев и Александр Гайдуков, а вместо них назначены Андрей Белофастов и Сергей Маркоч соответственно. «Реальное время» размышляет над произошедшими изменениями и анализирует последние события в водном поло.

Перед попаданием в сборную Белофастов обыграл Волгоград

Казалось бы, только неделю назад Белофастов был в Казани, работая на тренерском мостике в матче питерской «Балтики» с нашим «Синтезом». Мы еще обратили внимание на то, что в «Балтике» сразу три тренера, впрочем, как зачастую было и ранее. А тут такой поворот в карьере. Кстати, Белофастова недавно вспоминали в хорватской прессе, напоминая, что он стал первым игроком из-за границы, кто выступал за местную национальную сборную. Это было сказано в контексте перехода в местную сборную россиянина Константина Харькова. В целом же Белофастов фигурировал в СМИ как второй тренер женской сборной России, вместе с которой выиграл целый ряд наград: бронзу Олимпиады 2016 года и чемпионата мира 2017 года, а также серебро чемпионата Европы 2020 года. Он помогал Александру Гайдукову на Олимпиаде в Токио, где россиянки заняли четвертое место. Такой результат признан неудачей, и Гайдуков ушел в отставку.

Впрочем, переход Белофастова в новое качество — это не более чем возвращение к истокам. Он работал с «Синтезом», выводя его в финал Лиги Европы 2016 года, затем тренировал молодежку, которая носит название «Синтез-УОР», и прекрасно знает поросль казанского клуба, которая сейчас появляется в основной команде: Аделя Аухадеева, Егора Васильева, Мирзиева, а также Артема Андриянова и Искандера Хазиахметова.

Справедливости ради, последний матч перед назначением Белофастов выиграл, причем не у кого-нибудь, а у волгоградского «Спартака». И уже после него дважды победил в Астрахани.

Гайдукова сменит на посту практически легендарный для нашего водного поло Сергей Маркоч. Фото waterpolomoscow.ru

Главного тренера женской сборной Александра Гайдукова сменит на посту практически легендарный для нашего водного поло Сергей Маркоч. Воспитанник молдавского ватерполо, поигравший в сборной СССР и России, вырастил трех сыновей, два из которых — Петр и Штефан — стали ватерполистами. Петр женился на одном из лидеров женского водного поло Белле Хамзаевой, ставшей Беллой Маркоч. Сейчас можно ожидать ее возвращения в сборную страны, поскольку с Гайдуковым у нее отношения не складывались, а с Маркочем-старшим она выигрывала первенство мира 2016 года. Там еще были Мария Берснева, Вероника Вахитова, Дарья Герзанич, Евгения Головина, Елизавета Заплатина, Алена Сержантова, Татьяна Толкунова, иными словами, практически вся основа женской сборной страны.



Как там белорусы?

Два домашних матча «Синтеза» с «Астаной» из Нур-Султана сложились для казанцев подозрительно легко — 20:9 и 19:4. В состав вернулся Николай Лазарев, которого не было аж с матчей еврокубка в Черногории. «Синтез» продолжает оставаться одной из двух команд, не потерпевших в сезоне поражений. Вторая — минская дружина РЦОП, которая поначалу сослалась на участие в первенстве Европы до 18 лет, где сборная соседской страны заняла 16-е место. Хотя, помимо Федора Аверки из «Штурма», младшего брата Константина Аверки, у той юниорки нет игроков, востребованных в РЦОП, где мужской состав, который прекрасно мог бы справиться и без юниоров. Как бы то ни было, они старт в Волгограде проигнорировали. Собственно, и сам Волгоград уже который год игнорирует выступления в европейских кубках.

Руководству федерации водного поло России пора бы уже объяснить, готова ли минская команда стартовать или ее надо снимать из числа участников чемпионата. В таком случае хотелось бы уже услышать объяснений от наших соседей. Ходят слухи, что там испытывают серьезные финансовые проблемы, не позволяющие стартовать в открытом чемпионате России. Вопрос в том, насколько серьезные. К примеру, в прошлом году любительская футбольная команда «Смена» смогла позволить себе сборы у соседей, во время которых сыграла с командами Бреста, Гродно, Могилева. Только что в Могилеве завершился детский турнир на призы игрока «Синтеза» Игоря Бычкова, куда съездила детская команда «Керамик» из Балашихи. Наконец, сборная ветеранов Белорусии сыграла в этом году на открытом Кубке Львова по водному поло. Белорусы вообще охотно ездят на Украину играть, сотрудничают с соседями из Восточной Европы,

Российское водное поло — это terra incognita. Фото: sintez-kazan.ru

Регби и гандбол демонстрируют, как надо популяризировать свой вид спорта

Как и почему все это творится в нашем водном поло, сказать трудно, поскольку российское водное поло — это terra incognita. К примеру, в дни, когда казанский «Синтез» играл в Астрахани, что подразумевало дуэль чемпиона и четвертой команды прошлого чемпионата, спортивные каналы демонстрировали матч чемпионата России по регби между «Енисеем СТМ» и казанской «Стрелой» в прямом эфире, чемпионат страны по гандболу среди женщин, запись схваток по борьбе курэш в «Ак Барсе», проходившие в рамках Игр стран СНГ.

Это объяснимо. В регби есть такой мощный двигатель, как председатель Высшего совета федерации этого вида спорта и помощник премьера России Игорь Артемьев, анонсировавший проведение в России первенства Европы среди юниоров до 18 лет. Еще энтузиасты, работающие по наполнению сайта rugger.info, отвечающего за освещение текущих событий, и блестящего сайта по истории советского регби. В гандболе Сергей Шишкарев за какие-то пять-шесть лет поднял интерес к своему спорту, в том числе и благодаря трансляциям и сайту handballfast.com, дающему два в одном — и текучку, и взгляд в прошлое, благодаря большому количеству интервью с легендами советского гандбола. Игорь Владимиров, который последние шесть лет трудился в должности пресс-атташе в футбольной сборной России, после ухода Станислава Черчесова нашел себе место в пресс-службе именно федерации гандбола.

А в водном поло тишина, сравнимая со склепом. Пара энтузиастов — Игорь Семенов с независимого сайта «Иван» и «Мосватерполо» — не дают любителям водного поло напрочь забыть о своем виде спорта. Сайт волгоградского «Спартака» выручает со статистикой. Еще Украина с очень хорошим интернет-ресурсом львовского «Динамо» и Грузия дополняют общую картину. Может, скандальный матч Астрахани и Казани ненадолго повысит интерес к водному поло, поскольку по его ходу цифры просмотров трансляции выросли более чем в десять раз. Только вот изначально они составляли порядка 90 телезрителей, что, согласитесь, выглядит просто ужасно.

Казанцы в последнем матче Лиги чемпионов отвели душу на литовской команде «Зайбош», представляющем город Электренай. Фото instagram.com/sintez_kazan

Матчи Лиги чемпионов напомнили о литовском водном поло

Казанцы в последнем матче Лиги чемпионов отвели душу на литовской команде «Зайбош», представляющем город Электренай. Это самый молодой город страны, созданный в 1961 году, благодаря строительству ГРЭС имени Ленина. Оттуда родом Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус и, собственно, весь литовский хоккей. В городе появились ГРЭС и парк аттракционов, где построили первые в СССР американские горки. Элементами культурной «оккупации» было то, что во времена Союза все литовские команды носили национальные названия: «Жальгирис» — зеленый лес, «Гранитас» — гранит, «Статиба» — строитель, «Кибиркштис» — искра, «Таурас» — бык и так далее...

Именно во времена СССР в Электренае построили крытый плавательный бассейн, один из четырех в Литве, где, собственно, и играет ватерпольная команда. Сейчас «оккупанты» ушли, ГРЭС в Электренае работает на три процента от своей мощности, в том числе и потому что парк аттракционов заброшен.

Так вот, в чемпионате Литвы сейчас шесть команд. Каким бы скромным не был их уровень, но они находятся в постоянном тонусе, благодаря различным международным стартам. К примеру, есть интернациональная Карпатская лига, в которой выступали команды Литвы, Польши и Украины, а также знакомый нам по выступлениям в чемпионате России минский РЦОП.

Джаудат Абдуллин