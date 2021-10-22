У россиян «Тампы» проблемы, а Овечкин и Кузя по-прежнему зажигают в Вашингтоне: как прошел старт НХЛ для наших

Главные итоги недели для российских игроков в Национальной хоккейной лиге

Фото: NHL

12 октября стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиге, и, надо сказать, что начало для русских хоккеистов вышло неоднозначным. Если Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вновь зажигают в Вашингтоне, то российские лидеры «Тампы» далеки от себя образца прошлого сезона — «молнии» катятся вниз. О том, как прошел старт сезона в НХЛ для российского полка хоккеистов за океаном — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Овечкин и Кузнецов зажигают в Вашингтоне: запредельная мотивация перед Олимпиадой

Старт сезона для столичного клуба выдался очень удачным — «Кэпиталс» забросили 12 шайб в трех матчах, пропустив при этом шесть. Лидерами команды традиционно являются русские ребята Овечкин и Кузнецов, которые предельно мотивированны на результат, учитывая, что на носу Олимпийские игры.

Стоит отметить, что у Александра Овечкина сейчас двойная мотивация. Несомненно, его цель — побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной лиге. Для этого ему необходимо забить еще 161 гол.

В первом же матче столичного клуба против «Рейнджерс» Овечкин дал всем понять, что несмотря на 36-летний возраст, он в порядке. Две шайбы и две голевые передачи оформил Александр, а его команда выиграла — 5:1.

В случае с заброшенной шайбой в большинстве, Овечкин незаметно для игроков соперника подкрался на пятак и эффективно добил шайбу в ворота. Казалось бы, самый обыкновенный гол, но здесь большую роль сыграл выбор позиции Овечкина. Александр — опытнейший игрок и то, что в этот момент он оказался на пятаке — совсем не случайность. К слову, в трех матчах на старте регулярки на счету Овечкина уже 4 шайбы и две результативные передачи.

Что касается первого центрфорварда «Кэпиталс» Евгения Кузнецова, то этот хоккеист снова в огне. В нынешнем сезоне ему заново придется доказывать свой класс, так как в прошлом году он явно проседал и не показывал ту игру, которую от него ждут.

29-летний нападающий, так же как и Овечкин, имеет на своем счету 6 (2+4) очков в трех матчах. Если бы не скандал, связанный с дисквалификацией Евгения из-за обнаружения в допинг-пробе следов наркотиков, Кузнецов был бы безусловным первым центрфорвардом и в российской сборной. Но пока идут разбирательства по поводу допуска или не допуска нападающего до Олимпийских игр, Евгений выдает блестящую игру и помогает команде набирать очки.

В матче против «Колорадо» Кузя сделал дубль. Разобрав голы столичной команды, можно найти несколько интересных тактических наработок.

В случае с четвертым голом в ворота соперника «Кэпиталс» закрыли «Колорадо» в зоне и начали искать варианты для розыгрыша позиционной атаки. Тут шайба дошла до Евгения Кузнецова, который всем своим видом показывал, что будет сделана передача на Овечкина, тем самым сразу отрезав несколько игроков соперника. Однако вместо передачи, Евгений сам забрасывает шайбу в ворота.

Стоит отметить, что в этом эпизоде Овечкин был в качестве отвлекающего игрока, за которым, как правило, пристально следят, а Вашингтон в свою очередь пользуется этим, забрасывая шайбы.

На данный момент, «Кэпиталс» находится на пятом месте в Восточной конференции, имея на своем счету пять очков в трех встречах. «Столичные» уверенно стартовали, и кажется не собираются сбавлять обороты.

Закономерность недели: русские лидеры на спаде — «Тампа» в кризисе

В четырех матчах на старте регулярного чемпионата «Тампа» пропустила уже 17 шайб — это один из худших показателей в лиге на данный момент. У команды Джона Купера накопилось довольно много проблем — нестабильная игра в обороне, Кучеров снова травмировался, а Василевский перестает выручать команду на прежнем уровне.

Серьезная травма Никиты Кучерова стала главной новостью в Национальной хоккейной лиге на прошедшей неделе. Кажется, хоккеист выбыл надолго. В прошлом году в регулярке Никита не провел ни одного матча из-за травмы, а в этом сезоне его хватило только на три встречи, в которых, кстати, хоккеист набрал 4 (1+3) очка. В матче против «Кэпиталс» при незначительном контакте Кучеров получил повреждение в область паха и покинул площадку, так и не закончив матч. В таких случаях говорят, что игрок «хрустальный».

Сначала Никита вошел в первую тройку хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду, а сейчас игрок получает серьезную травму, которая может поставить крест на выступлении за российскую сборную в Пекине в феврале.

Помимо потери Кучерова, у «Тампы» так же образовалась проблема с обороной. Нижнекамский воспитанник Михаил Сергачев начал нынешний сезон неуверенно. Хоть игрок и набирает очки, но его показатель полезности является худший во всей НХЛ на данный момент. За четыре матча Михаил набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-8».

К слову, Сергачев играет в третьей паре вместе с чешским защитником Андреем Шустром, который прошлые два сезона выступал в составе китайского «Куньлуня». Отметим, что клуб даже не попадал в плей-офф КХЛ. Чешский игрок обороны, выступая в Континентальной лиге, выглядел не совсем надежно, зачастую не успевая в обороне. Хоккеист сыграл 99 матчей за «Куньлунь» и отметился 13 голевыми передачами.

Возможно, именно с партнером по паре обороны и связана такая неуверенная игра Сергачева. Но чтобы и в этом году претендовать на Кубок Стэнли,«Тампе» необходимы более надежные действия в защите.

Стоит отметить, что не только к Сергачеву есть вопросы по поводу качества игры. У большинства игроков «Молний» пока, что называется, не идет. В четырех проведенных матчах и уфимский воспитанник Андрей Василевский выглядит не таким надежным, как в прошлые сезоны. Голкипер имеет довольно средние показатели — 89.34% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3.22.

Показательной получилась первая шайба в матче против «Флориды». Гости выиграли вбрасывание и сразу же вывели защитника Брандона Монтора на ударную позицию. Игрок «Флориды» пробил в ближний угол ворот — Андрей Василевский мог выручать свою команду в этом эпизоде, но что-то пошло не так.

Команде Джона Купера действительно нужна встряска. Возможно, команда начнет зажигать ближе к плей-офф, но пока что с такой игрой не стоит надеяться на третий к ряду Кубок Стэнли. Все закономерно: русские на спаде — «Тампа» в кризисе.

Капризов — новая звезда в НХЛ. Кирилл показывает класс в «Миннесоте»

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ не было понятно чего ждать от Кирилла Капризова. Форвард вроде провел отличный прошлый сезон в «Миннесоте», набрав 54 (29+25) очка в 62 матчах, но нет никаких гарантий, что нынешний сезон будет как минимум не хуже прошлого.

Тем не менее, на старте сезона 2021/2022 Капризов показывает блестящую игру — хоккеист невероятно полезен для команды, а первое ударное звено «Миннесоты» Матс Цуккарелло — Юэль Эрикссон — Капризов регулярно приносят очки команде.

В трех матчах нынешнего сезона у Капризова уже пять результативных передач. К примеру, в матче против «Виннипега» уже в овертайме Капризов с партнерами убежали втроем против одного соперника. Хоккеисты «Дикари» разыграли блестящую комбинацию, главной фигурой в которой был как раз Капризов, сделавший передачу под бросок Эрикссону.

«Миннесота» в том матче выиграла со счетом 6:5 (ОТ), а российский форвард оформил три голевые передачи.

К слову, лидер обороны «Лос Анджелес Кингз» Дрю Даути перед матчем с «Миннесотой» высказался о том, что Кириллу Капризову переплатили после 45 матчей и сразу же поплатился за это высказывание. Уже в самом матче против «Кингз» Кирилл Капризов отличился голевой передачей. Капризов сделал ее партнеру по звену, который стоял на пятаке. Последний перенаправил шайбу в ворота соперника, а в этот момент по иронии судьбы как раз-таки Дрю Даути проиграл борьбу у своих ворот. В итоге «Миннесота» выиграла встречу со счетом 2:3.

На старте сезона видно, что Капризов уже обрел необходимую уверенность в себе. Нет сомнений в том, что по окончанию нынешнего сезона Кирилл будет считаться новой звездой в Национальной лиге, а не только лучшим новичком лиги прошлого сезона.