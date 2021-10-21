Ирек Зиннуров считает, что наши ватерполисты должны играть за рубежом

Вместе ищем легионеров для сборной России

Президент ВК «Синтез» Ирек Зиннуров в одном из своих недавних интервью высказался в том плане, что нужно искать варианты, при которых наши игроки смогли бы выступать в зарубежных клубах, и кого-то следовало бы целенаправленно отправлять в зарубежные лиги для перенимания опыта. «Реальное время» вспоминает всех российских легионеров, достойных попадания в сборную страны.

Сборники в зарубежных клубах

На данное время крайним турниром мужской ватерпольной сборной России стал предолимпийский отбор для участия в Токио-2020. Тогда в составе россиян были пять «легионеров»: Никита Круг, Даниил Меркулов, Иван Нагаев, Константин Харьков и Дмитрий Холод. С того времени Харьков перешел в состав сборной Хорватии, Меркулов поменял страну своего пребывания, перейдя из чемпионата Хорватии, где он выступал за «Юг» и «Ядран», в венгерский «Ференцварош». Холод, который родился в Потсдаме, а формировался как игрок в Белоруссии, сейчас выступает на родине, в немецком «Шпандау 04». Там же выступает и Иван Нагаев, только в другом местном суперклубе, «Васпо». Наконец, Никита Круг выступает за «Раднички» из сербского Крагуеваца. В том, что все это сильные команды, а выступления в них способствуют прогрессу наших ватерполистов, вопросов нет. Плюс Нагаев и Холод пробовали свои силы в летнем чемпионате Мальты, который, как женский чемпионат США по баскетболу, собирает множество сильных легионеров, не задействованных в летний период в своих сборных. Вопрос в том, кто еще из наших ватерполистов способен помочь сборной, выступая сейчас за рубежом.



Сразу оговоримся, что в водном поло нет таких мощных интернет-сайтов, как футбольный Transfermarkt, хоккейный Elite Prospects или волейбольный World of Volley, чтобы воспользоваться его услугами, и соединить концы с концами в отношении российских волейболистов, выступающих за рубежом. Более того, ватерполисты могут, имея действующий контракт, играть летом в уже упомянутом чемпионате Мальты, или же выбираться в любительские чемпионаты. Такое практикуется в России, где в составе «Ворлд Класс» играл Иван Копцев, за «Каскад» выступал Илья Точигин, цвета «Олимпа» защищали Олег Кучеренко и Александр Костюкевич, а «Прайд» усиливал Денис Колбенов, о которых речь пойдет в дальнейшем.

Десант в Испании

Игрок «Синтеза» Эмиль Зиннуров выступал в чемпионате Испании за «Барселону». И рассказывал нашему изданию о тех игроках, которые достаточно массово перебрались на Пиренеи практически одновременно с ним:

— Донат Галеев в Испании едва ли не с детства. Сам родился в Уфе, какое-то время тренировался в Казани, но в целом он уже давно испанский татарин. Хотя гражданство России оставил. [Георгия] Кузнецова и Костюкевича я знаю хуже, поскольку со вторым не пересекался, он в то время играл за ЦСП-Москва, а Кузнецов в Испании 4 года и он практически не покидает эту страну, во всяком случае, в Россию не приезжает. Поехал учиться и параллельно начал играть в водное поло. А Владислав Егоров вообще казанский воспитанник, уехавший туда после того, как я вернулся в Россию».

Какое-то время сразу трое россиян играли за «Медитеррани», но сейчас Кузнецов перешел в «Каталунью». Не совсем понятна ситуация с Константином Аверка, который сейчас выступает за «Сабадель», куда перешел из черногорского «Ядрана». Он — белорус, его младший брат выступает за местную юниорскую сборную, одновременно защищая цвета подмосковного «Штурм-2002». Но за сборную Беларуси Аверка-старший не задействован, хотя игрок такого уровня наверняка бы усилил нашу команду.

Наконец, в «Матаро» появился Петр Маркоч 1990 года рождения, младший представитель знаменитого ватерпольного семейства. Сейчас в сборной России только его брат Штефан 1993 года рождения, ранее выступавший в чемпионате Словакии, а в последнее время защищавший цвета любительской команды ВК «Крым». В его отношении такой поворот карьеры вызывает удивление, но... Надо знать, что с нынешнего года за «Матаро» стала играть Белла Хамзаева, в замужестве Маркоч.

В «Матаро» появился Петр Маркоч 1990 года рождения, младший представитель знаменитого ватерпольного семейства. Фото vk.com

На Балканах немало россиян

Интервью с Эмилем Зиннуровым было взято два года назад, с тех пор Егоров из «Сант Андреу» успел переехать в Сербию, и сейчас выступает за скромную команду «Валис». Чемпионат Сербии должен интересовать российского болельщика с точки зрения нескольких человек. Никита Круг до сих пор в «Радничках», далее в солидную команду «Шабац» перешел Иван Копцев. Да и названный Егоров в последнем матче против середнячка «Войводину» сделал хет-трик, огорчив игрока команды из Нови Сада Даниила Фролова.

Последнему едва перевалило за 20, но он, сын заслуженного в прошлом ватерполиста Сергея Фролова, уже поиграл за «Раднички», перешел оттуда в греческий «Гидраикос», а сейчас вернулся в чемпионат Сербии.

За «Бечей» выступает еще экс-голкипер «Динамо», Александр Мурашов, но прямо сейчас это не более, чем любопытная информация. Некогда знаменитая команда «Бечей» выигрывала даже Лигу Чемпионов, когда в ее спонсорах значилась компания «Нафтагас» (Нефтяная индустрия Сербии — прим. ред.), но было это в конце прошлого века. После этого вначале ушли деньги, затем ведущие игроки, и команда развалилась. Сейчас возродилась, но пока играет только на уровне второго дивизиона. В хорватский «Солярис» из Шибеника перешел Валерий Коваленко, воспитанник Астрахани, начинавший профессиональную карьеру в «Синтезе». И это солидный уровень, а потому тренерам сборной необходимо присмотреться к играм этого клуба.

В Греции наших трое: голкипер Виталий Стаценко в уже названном «Гидраикосе», Денис Колбенов в ПАОК, и Иван Гусаров из «Аполлона» — последний огорчал в нынешнем отборе на Лигу Чемпионов казанский «Синтез». Он перешел туда из сербской «Войводины», и, по сути, европейские чемпионаты — это некая возможность засветить себя на более востребованном рынке, чем наше первенство.

По сути, только Степан Андрюков — полноценный дебютант Серии А, перейдя в нынешнем сезоне в состав команды «Донато Метанополи». Фото: ВК «Спартак-Волгоград»

А как дела в Серии А?



В Италии трое наших, причем, все трое экс-игроки «Синтеза», и переходы двоих подтверждают ранее сказанную мысль. В «Болонью де Аккер» перешел столп Игорь Плискевич, который ранее выступал за французский «Нeази ле Сек». А за «Анцио» будет играть Александр Миронов, дебютировавший в Европе в прошлом сезоне, когда он играл за греческую команду «Перистери». По сути, только Степан Андрюков — полноценный дебютант Серии А, перейдя в нынешнем сезоне в состав команды «Донато Метанополи».

Чемпионат Франции сейчас растерял наших, поскольку там играет только Коба Кинцурашвили в «Страсбурге». Был ранее замечен Круглов в «Реймсе», но, по всей видимости, его сейчас там нет.



Не удивимся, что где-то за границей нашли себе места экс-динамовцы Алексей Бугайчук, Андрей Балакирев и Кирилл Рустамов, ранее выступавшие в чемпионате Венгрии, Румынии и Франции, соответственно. Бугайчук был в «Дебрецене», Балакирев — в «Короне» из Брашова, Рустамов — в «Сете». И для последнего это хорошая запись в резюме, даже лучше, чем то, что он становился лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира. Кстати, он в прошлом сезоне играл за «Динамо», является воспитанником подмосковного «Штурм-2002». Нельзя ли и его рассмотреть в числе кандидатов в сборную страны?

В остальных чемпионатах уровень близок к любительскому

Один из тренеров юниорской сборной России Евгений Трубецкой 13 лет прожил в Португалии, и выступал за местную сборную, а потому может в качестве эксперта рассказать об уровне развития местного водного поло. Это нужно для понимания того, как обстоят дела с водным поло в других европейских странах и можно ли рассчитывать на россиян, выступающих там, в плане привлечения их в нашу сборную.

— Уровень португальского водного поло любительский, кто хотел играть, работали днём и вечером тренировались, — вспоминал Евгений Трубецкой. — Клубы живут за счёт ежемесячных взносов спортсменов и членов клуба и за счёт поддержки муниципалитетов. Некоторым удается привлечь спонсоров, но это обычно поддержка при выездах на соревнования и приобретение экипировки. Я сам получал зарплату только как тренер, а не как игрок.

Продолжительных подготовительных сборов там не бывает, даже сборная собирается на один, два, три дня на выходных. Тренировки проходят в вечернее время, обычно в период с восьми до 11 вечера, днем все работают, либо учатся. Португальцы хорошо одарены в игровых видах спорта, достаточно вспомнить футбол, но они не обладают необходимыми для водного поло физическими параметрами — это в первую очередь определяет их невысокий уровень на международной арене.

