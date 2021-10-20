Есть ли жизнь после The International. Что ждет Team Spirit и Virtus.pro после румынского чемпионата?

Похоже мы увидим исход игроков из чемпионской команды и точечные замены у «медведей»

Несколько дней назад мы получили первого российского чемпиона мира по Dota 2 и второго из СНГ региона — Team Spirit. Самое интересное, перед началом турнира у российских болельщиков все надежды были обращены на другую команду — Virtus.pro, однако чемпионский Аегис подняли главные андердоги, попавшие на турнир лишь через зональную квалификацию. Очевидно, что турнир стал переломным и для тех, и для других, и перемен не избежать. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что будет дальше с игроками чемпионской команды, которые выиграли все, и «медведями», не прыгнувшими выше ожидаемого. Подробнее — в материале.

Специфика «Доты»: победа на The International может означать конец карьеры

Российская команда, о которой сегодня трубят из каждого утюга, еще месяц была мало кому известна даже на уровне факта своего существования. Более того, даже среди российского комьюнити Team Spirit рассматривались как команда, отправившаяся на The International в качестве «довеска» к главной и самой популярной российской организации Virtus.pro. Никаких особых надежд на главный титул. Выход из группы — и тот считался бы успехом.

Однако 17 октября мы получили самого неожиданного победителя турнира за всю его одиннадцатилетнюю историю. Судите сами: к середине августа букмекеры давали на победу Team Spirit шансы 1 к 55.

На The International 10 «драконы» внезапно показали зрелую «Доту» с балансом во всем. А каждый из игроков подарил болельщикам множество хайлайтов. У команды Ярослава «Miposhka» Найденова получились удачными все пики, а передвижения по карте грамотными. Илья «Yatoro» Мулярчук фармил (добывал ресурсы — прим. ред.) лучше вражеского кора, мало умирал и много убивал. Ну а Магомед «Collapse» Халилов, чье имя на киберспортивных ресурсах Рунета уже плотно приросло приставкой «гений», сделал так, чтобы команда соперника была вынуждена закрываться на своей базе и бояться показаться на любой территории. Тренером команды является Айрат Silent Газиев, к слову, уроженец Казани. Именно он сумел для всех их нужную мотивацию.

Парадокс и курьезность всей этой победной истории в том, что упавшая на скромную команду популярность может быстро завершиться. Хотя бы потому что команды в прежнем составе может уже не быть.

Дело в том, что победа на The International в мире «Доты» — означает победить финального босса. Игра пройдена, пик достигнут, гора покорена… А уж после победы в самом денежном чемпионате с рекордным призовым фондом в $40 миллионов это негласное правило лишь усиливается — огромные призовые вкупе с накопленной усталостью заниматься одним и тем же делом дают свои результаты.

О том, что теперь найти мотивацию для каждого из тиммейтов будет проблематично, уже признавался капитан команды Ярослав Найденов. Более того, он не исключил, что некоторые игроки могут завершить карьеру.

— Наверное, мы подумаем о будущем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Возможно, кто-то даже закончит карьеру — здесь нельзя быть уверенным. Мы выиграли такую большую сумму — нужно ли нам вообще играть в «Доту» после этого? — не стал скрывать лукавых мыслей Miposhka.

Вот как рассуждают парни о том, куда потратят упавшие на голову сотни миллионов (в рублях). Очевидно, что в обычных сезонных турнирах заработать им не удастся даже десятой части от призовых на The International. Сложно заставить себя играть за пару десятков тысяч долларов, когда в 20 лет ты долларовый миллионер.

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С другой стороны, есть одно яркое исключение из правил. Такие же разговоры о скором развале команды начались и после триумфального чемпионата мира для европейской OG в 2018 году. Поначалу все к этому и шло: команду вскоре покинул керри Анатан «ana» Фам, которого многие называли лучшим игроком TI8. Без него OG провалила первую половину сезона 2018/2019, но после его возвращения смогла «на тоненького» отобраться на The International 2019. В Шанхае коллектив без поражений дошел до финала и в стал первым в истории двукратным обладателем Аегиса.

Красивая история, повторить которую будет сверхсложно. Уже в ноябре нам предстоит проверить, насколько Team Spirit — стабильная организация, и не станут ли «драконы» командой одного турнира. Так или иначе, отдельные игроки этой команды точно еще заявят о себе на будущих чемпионатах.

А что с Virtus.pro? «Медведей» ждут точечные замены

Здесь все прозаичнее. Virtus.pro заняли 5-6 место на прошедшем TI10, что нельзя назвать неудачным результатом, но и не прыгнули выше результатов старого состава.

Как обычно, после не самых удачных, но и не провальных чемпионатов мира начинаются дискуссии, нужен ли дисбанд (роспуск — прим. ред.) команды или решафлы (замены игроков — прим. ред.). «Медведи», однако, не выступили плохо, уступив в четвертьфинале лишь будущим чемпионам, соотечественникам из Team Spirit.

Холодок в рассуждениях чувствуется и в речи генерального менеджера виртусов Сергея Гламазды, который обычно выкатывал позитивные и воодушевляющие речи на манер «наши парни молодые и талантливые, и уже показывают невероятные результаты». В интервью студии RuHub он отметил, что при принятии решения организация учтет мнения игроков, но и свои новые требования будет предъявлять:

— Тут встает вопрос такого характера. Первое: что игроки ждут с точки зрения своей игры и своих амбиций? Хотят они дальше продолжать этим составом или в кого-то не верят? <…> Второй вопрос уже связан с нами с точки зрения организации. В кого мы в реальности нового сезона будем верить и с кем мы хотим продолжить? Мне хотелось бы продолжить этим составом, но [это возможно только тогда, когда] я буду понимать, что каждый из людей будет открыто работать со своими нюансами с нашей помощью. Если я буду сталкиваться с тем, что у человека есть проблема, а он просто говорит: «Нет, я не буду так делать, мне это не нравится», то я не буду инвестировать время свое и Virtus.pro, чтобы поменять такого человека. Мне проще взять другого игрока, который примет правила игры, тренировочного процесса и коммуникации с командой.

Впрочем, в том же интервью можно было понять, что СЕО команды не особо доволен ее игровыми качествами в нынешнем виде. В частности, он намекнул, что игрокам VP не хватает стержня, чтобы не паниковать в непредвиденных обстоятельствах во время игры, и уверенности в себе не как игрока, а как человека. Кого именно он имел ввиду, остается догадываться.

— Я не считаю, что мы проиграли сами себе. Мы проиграли нашему сопернику, который был сильнее, умнее и подготовленнее. Но если бы я выделял три фактора, над которыми мы бы работали дальше, — это скорость адаптации, коммуникация и стержень. Но тут я не уверен, что его можно как-то формировать. Он либо есть, либо его нет. Но это открытый вопрос: можно ли сделать из человека более уверенную личность. В критических ситуациях я имею в виду, — рассуждал Гламазда.

Если отбросить предположения и принять в расчет только итоги, то очевидно не слишком удачно сработал на драфтах тренер команды Анатолий «Boo1k» Иванов — продолжение сотрудничества с ним под большим вопросом.

Но куда интереснее сегодня обстоят дела с позицией оффлейенера в Virtus.pro. Самым критикуемым игроком в VP по-прежнему остается Дмитрий «DM» Дорохин, а разговор о том, что именно Магомед «Collapse» Халилов из Спиритов может заменить его, ходили еще до чемпионата в Бухаресте. Такое развитие событий выглядит самым вероятным. Особенно учитывая ту самую возможную потерю мотивации в маленькой команде, с которой Магомед уже все возможное выиграл. Теперь его называют главной звездой и топ-1 игроков своей позиции, и естественно он хочет роста.

Наверняка уже в ближайшие пару недель мы увидим первые кадровые решения от Гламазды. Несмотря на его дежурные фразы о том, что он хочет продолжить с теми же ребятами, раздражительность и намеки от СЕО «медведей» предполагают скоры кики.