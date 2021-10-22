Династия Сайдашевых: освещение казанских улиц и новое здание для татарских училищ

Из истории татарского предпринимательства

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, живших в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начала ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемого «Реальным временем», автор рассказывает, как будучи городским гласным, Мухаметзян Сайдашев боролся за благоустройство татарских слобод — проведение керосинового и электроосвещения, устройство мостовых. Активные участники Городской думы и земства гласные Сайдашевы также широко освещали ее деятельность на страницах своей газеты «Баянуль-хак».



Не только интересы мусульман представлял М.А. Сайдашев на заседаниях Городской думы. Так, в октябре 1911 года, обеспокоенный нечистотами города, М.А. Сайдашев предложил думе добавить в список улицы для замощения асфальтом: Рыбнорядскую с ее площадью и Евангелистовскую от Булачного моста также с площадью, где сосредоточены главные рынки города пищевых продуктов. Он заявил также, что при просьбе об очистке улиц частных домовладельцев, последние указывают на «неряшливые» городские места. По мнению Сайдашева, управа должна показывать «хороший пример, заботясь о чистке».

В том же 1911 году М.А. Сайдашев добился согласия Городской думы на асфальтирование главных улиц Старо-Татарской слободы — Евангелистовской (ныне ул. Татарстан) и Екатерининской (ныне ул. Тукаевская).

На заседании 20 декабря 1911 года гласный М.А. Сайдашев внес заявление об извещении всех заведующих средними учебными заведениями о днях заседаний думы на весь год с той целью, чтобы дни, назначенные ими для заседаний педагогических и попечительских советов, не совпадали с днями заседаний думы, иначе представители города, избираемые думой для участия в этих советах, очень часто бывают лишены возможности принимать участие в них.

Усмановский корпус. Фото: history-kazan.ru

На очередном заседании думы в феврале 1912 года М.А. Сайдашев заявил «о неисправности Усмановского корпуса, сгнившего и остающегося без всякого внимания со стороны Городского Управления и в частности лиц, заведующих постройками, которые, по его мнению, и должны отвечать». Председательствующий К.А. Осипов лишь принял к сведению данное заявление, несмотря на то, что другие заседатели пытались вступиться за Сайдашева, аргументируя тем, что «постройки в дальнейшем могут угрожать несчастием для людей, а за это ответственна и Дума».

В тот же период М.А. Сайдашев поднимал вопрос о необходимости устройства дороги между двумя слободами Ново-Татарской и Старо-Татарской. Его поддержал единомышленник Б.К. Апанаев, который обратил внимание на то, что дорога эта «бывает в таком состоянии, что нельзя бывает даже пройти пешком». Однако, как обычно, основная масса гласных была озабочена лишь замощением слобод, где проживало русское население города.

Как видно из журналов Городской думы за 1912 год, М.А. Сайдашева также волновала судьба Казанского городского театра, сданного в аренду Городской Управой некоему антрепренеру. Особенно, когда речь коснулась благотворительных спектаклей в пользу Общества бедных и больных детей, Сайдашев горячо выступил за продление отмененных благотворительных спектаклей. В результате прений Городская дума постановила: «Арендатор обязан поставить спектаклей: при зимнем драматическом сезоне три, а оперном — два в пользу тех благотворительных обществ и учреждений, кои будут указаны Театральной Комиссией, за плату: драматический по 300 руб. и оперный 400 руб. за каждый».

В 1913 году предстояло чествование 300-летия царствования Дома Романовых. По этому поводу Городская дума в декабре 1912 года постановила определить состав комиссии, в которую, по предложению М.А. Сайдашева, вошло трое мусульман. Гласные проголосовали за 10 кандидатов, в число которых вошел и Сайдашев. На этом же заседании Городской думы М.А. Сайдашева избрали в ко миссию для выработки правил о порядке производства выборов гласных на новое четырехлетие. В феврале 1913 года на заседании Городской думы Городской голова доложил об ассигновании на празднование данного мероприятия 3000 рублей (1500 рублей — на уличные торжества, 500 рублей — на училищные и 1000 рублей — на памятник на могилу митрополита Ефрема), после чего М.А. Сайдашев выступил с речью за «то, чтобы день 300-летия был отпразднован и ознаменован достойным образом».

М.А. Сайдашева также волновала судьба Казанского городского театра. Фото pastvu.com

Представители татарского населения в думе большие усилия прикладывали по развитию в мусульманской части города нормальной школьной сети. В январе 1913 года, преодолев упорнейшее сопротивление многих своих коллег, мусульмане-заседатели — С.Н. Максуди, А-Х.А. Апанаев, В.Гайнуллин с помощью сочувствующих Н.А. Новикова, М.Н. Пинегина, Н.Ф. Грауэрта добились принятия Думой постановления о покупке за счет городского управления первому русскому-татарскому мужскому и пятому женскому училищам одного из самых прекрасных особняков в Старо-Татарской слободе с участком в 711,7 саженей — бывшего дома Сайдашевых. Это был большой успех гласных-мусульман, не просто «взявших» из городской казны внушительные денежные средства, а именно 47000 рублей, на образовательные нужды татар, но и сумевших впервые разместить классы государственной национальной школы в престижном, прекрасно оборудованном здании.

В том же году М.А. Сайдашев и Б.К. Апанаев активно участвовали в прениях гласных Городской думы по поводу освещения улиц Казани. Данное мероприятие еще многими годами раньше начал А.Я. Сайдашев. Только с помощью их упорства в данном вопросе Забулачная часть города была освещена керосиновыми лампами, а затем и электрофицирована.

Деятельность Городской думы и земства гласные Сайдашевы также широко освещали и на страницах своей газеты «Баянуль-хак». Так, например, в статьях газеты «Баянуль-хак» за 1913 год (№№ 1212, 1218), посвященным выборам в Городскую думу, сообщаются подробные сведения о предвыборных собраниях, главным образом, русско-мусульманского комитета, о его программе и будущей деятельности, если его члены пройдут в гласные Городской думы и т.д. В статье «Вниманию гласных выборщиков» мусульманам разъясняется, что благодаря увеличивающемуся числу их избирателей, они могут существенно повлиять на исход выборов, и поэтому они должны все явиться на выборы, чтобы, по крайней мере, отстоять законное число гласных из мусульман в Городскую думу.

Как отмечал Р.Р. Салихов, среди фактических руководителей мусульманских гласных в Городской думе с 1870-х годов до начала ХХ века были купцы М.И. Галеев и А.Я. Сайдашев, при которых многие проблемы решались за счет богатства, влиятельности и личных связей последних во властных структурах. Затем, вплоть до 1914 года, эту нишу безоговорочно занимал сын последнего М.А. Сайдашев, претендовавший, благодаря своей активности, широкому кругозору и правовой грамотности, на лидерство во всей думе. При нем фракция, не имея уже рычагов для открытого давления на администрацию, не без успеха училась закулисной борьбе. Например, несмотря на ряд неудачных попыток снять с должности члена управы Л.А. Плетнева и заведующего техническим отделением управы П.П. Голышева, осознанно игнорировавших нужды и потребности татарского населения при составлении смет на благоустройство города, М.А. Сайдашев со своими сподвижниками, поддержанные некоторыми русскими членами Думы, собрав серьезный компрометирующий материал, сумели, в конце концов, отправить этих общественных деятелей в отставку.

Купцы Сайдашевы стояли у истоков формирования новых органов административного управления Казани и Казанской губернии. Фото ringofive.narod.ru

Как писали члены комитета по делам печати в 1911 году: «Излюбленным приемом мусульман-татар является организация депутаций, собраний, телеграмм, коллективных писем от лица будто бы селений, городов и т.д. Таким путем действовала печать при обсуждении законов о праздничном отдыхе…». В статье под заголовком «Казань 14 октября» № 675 1910 года говорилось о праздновании мусульманами своих праздников. Член комитета обвинял издателей газеты в тайном плане, согласно которому Сайдашевы словесно или через газеты распространяют среди мусульман слухи, смущают народ о забвении татарами своих праздников, будто мусульмане скоро совсем забудут о своих традициях, и в дальнейшем будут праздновать христианские праздники. Смыслом всего этого плана называлось предполагаемое ходатайство Сайдашевых от имени недовольных мусульман с просьбой о разрешении проведении празднеств.

Этот донос весьма заинтересовал местные власти, после чего казанский губернатор препроводил заявление полицмейстера в Казанский временный комитет по делам печати. Губернатор довольно серьезно воспринял написанное в доносе сообщение «о начавшемся возбуждении среди мусульманского населения, возникающем через посредство статей, помещенных в газете «Баянуль-хак»», и просил Временный комитет сообщить более конкретные данные по этой статье, а также в целом уведомить его о направлении «Баянуль-хак». Он остерегался, что газета «Баянуль-хак» действительно могла стать источником или средством для искусственного возбуждения мусульманского населения против правительства и предпринимаемых им мер в порядке управления.

Ответ Казанского временного комитета по делам печати последовал незамедлительно. Казанскому губернатору сообщили, что «Баянуль-хак», как и другие татарские газеты, придерживается националистического направления, при этом носит ярко выраженную мусульманскую окраску. Газета уделяет много внимания окраинам, населенным инородцами, исповедывающими ислам, а также событиям на Ближнем Востоке, к которым газета относится с весьма живым интересом, в особенности, если дело касается положения вещей в Персии или Турции. Что касается статей о праздничных днях, отдыхе, сказанных в доносе, Комитет писал, что они заключают в себе лишь стремление при помощи различных доводов религиозно-нравственного характера обосновать притязания мусульман на право производить торговлю в православные праздники. Никакого намека, говорилось в письме губернатору, на то, что будто бы русские хотят заставить татар праздновать воскресные дни с той целью, чтобы последние забыли свою религию, и сделались христианами, в газете не печаталось. Также комитет сообщал, что не может ничего сказать о тревожных слухах, якобы, распускаемых Сайдашевыми среди татарской массы, и о возбуждении ими по собственной инициативе ходатайстве, будто бы, по поручению мусульманского населения. Просматриваемые в комитете татарские газеты, в связи с доносом, никакого материала для опасений не дали, а другими сведениями и источниками Комитет по данному делу, по собственному признанию, не обладал.

Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что Сайдашевы, будучи гласными в органах местного самоуправления, к мнению которых прислушивалось большинство остальных депутатов, внесли весомый вклад в развитие родного города, а также с успехом отстаивали интересы всех слоев населения общества. Купцы Сайдашевы стояли у истоков формирования новых органов административного управления Казани и Казанской губернии, а также своей активной работой в них, в условиях возросшей гражданской активности принесли огромную пользу своим соотечественникам, городу и региону.