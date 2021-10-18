«Нефтехимик» сыграл потрясающий матч и вышел на третье место

«КАМАЗ» же оказался бессилен против своих легенд Евдокимова и Варламова

Первый круг в чемпионате ФНЛ приближается к завершению. Осталось провести по одному матчу, и участники турнира практически тут же нырнут в пучину второго круга. К исходу первого круга «Нефтехимик» выглядит ярко, одержав пять крупных побед, и выделив из своих рядов лучшего бомбардира турнира. Подробности — в материале «Реального времени».

Явление легенд в Краснодаре

Матч в Краснодаре между местной «Кубанью» и «КАМАЗом» из рядового грозил превратиться для татарстанцев в исторический. Дело в том, что перед его началом краснодарскую команду возглавил уроженец Нижнекамска, легенда «КАМАЗа» 90-х Роберт Евдокимов. А в помощники он взял уроженца Казани, другую легенду «КАМАЗа» 90-х Евгения Варламова, и уроженца Казани Олега Нечаева, ранее работавшего в тренерском штабе Юрия Уткульбаева в «Нефтехимике».

Это трио сменило тренерский штаб Александра Точилина и экс-рубиновца Владимира Маминова, у которых что-то откровенно не заладилось в Краснодаре. Даже памятуя о том, что краснодарская «Кубань» еще прошлой весной играла в ПФЛ, но она же по праву выиграла и в составе есть целый ряд любопытных футболистов. При этом «Кубань» поменяла уже второго наставника, поскольку в начале сезона рассталась с Сергеем Первушиным. Увольнение Точилина произошло после победного матча с «Ротором», но до него было обидное домашнее поражение от «Нефтехимика», когда нижнекамцы использовали удаление Максима Сидорова, достаточно быстро его реализовав. На последних минута краснодарцы пошли на реализацию углового всей командой, включая голкипера Андрея Климовича, но в результате получили красивый гол в пустые ворота от Данилы Емельянова, который даже местный комментатор охарактеризовал как «вкуснятина». Видимо, уже тогда руководством клуба было принято решение расстаться с Точилиным, и даже последовавшая гостевая победа в Волгограде не могла изменить это решение.

Краснодарскую команду возглавил уроженец Нижнекамска, легенда «КАМАЗа» 90-х Роберт Евдокимов. Фото vk.com/pfckuban

Комплекс ошибок Морозова и успехов Юшина

Между тем, «КАМАЗ», будучи таким же дебютантом ФНЛ, как и бывшая команда Точилина «Олимп-Долгопрудный», обосновался в середине, которую принято называть «золотой», и подошел к завершению первого круга, имея положительный баланс побед и поражений.

Поначалу он даже имел шансы на положительный исход в Краснодаре, уповая на использование стандартных положений. Однажды челнинцы попали в штангу, правда там было зафиксировано нарушение правил, а ближе к концу первого тайма имели опасный момент, когда на верховой мяч набегали сразу двое челнинцев, тем самым, помешав друг другу. А затем пропустили гол от Азамата Гурфова, причем, этому способствовал комплекс ошибок от защитника челнинцев Сергея Морозова. Вначале он сбил соперника в опасной близости от штрафной. Илья Петров зарядил со штрафного так, как мы помним бывало в составе «Нефтехимика», в котором она забил десять голов в прошлом сезоне, преимущественно из-за штрафной. Сейчас же мяч угодил в штангу. Тут бы игрокам «КАМАЗа» подсушить игру, но челнинцы рванули вперед, потеряли мяч и получили контратаку, в которой Артур Саркисов выиграл у Руслана Аюкина в дистанционном забеге, опасно ударил, на что среагировал голкипер «КАМАЗа» Олег Баклов. Он готов был реагировать и на добивание Азамата Гурфова, но Морозов подставил под удар ногу, и мяч предательски изменил направление, юркнув в ближний угол.

В эти же минуты во Владикавказе «решал» Александр Юшин. Если в прошлом году Петров забил за «Нефтехимик» десять мячей за сезон, то сейчас Юшин провел уже 12 к исходу первого круга. Справедливости ради, Петров не форвард. Правда, не все мячи Юшина приносят пользу команде, к примеру, в матче со «Спартаком» он сделал хет-трик, уже при счете — 2:0, но «Ротору», «Краснодару» и «Кубани» забивал голы, ставшие победными. Вот и сейчас он был архиполезен. Вначале сделал передачу на Данилу Емельянова, ставшую результативной, а затем отличился сам. Момент напомнил взятие ворот в матче «Рубин» — «Локомотив», про который Леонид Слуцкий сказал, что никогда подобного не видел. Леонид Викторович, сравните гол во Владикавказе, найдете много похожего. Также вратарь выносил мяч от своих ворот, нижнекамцы его приняли, быстро организовали контратаку на «спинах» игроков «Алании, А там Юшин сделал практически все в одиночку. Подхватил мяч у центра поля. Прошел, смещаясь с правого фланга в центр, и оттуда пальнул, приблизившись к штрафной.

Поначалу «КАМАЗ» даже имел шансы на положительный исход в Краснодаре. Фото pfckuban.ru

Догнали Уридию и обогнали «Аланию»

Перевалив через час игры, нижнекамцы забили в третий раз, и снова в героях были Юшин, сделавший голевую передачу, и Емельянов, забивший гол, ценой травмы. Это был дассистентский дубль Юшина, который сделал свою четвертую голевую передачу, догнав, тем самым, Мераби Уридия. А Емельянов забил четвертый свой гол, догнав... все того же Уридию, у которого было по четыре гола и ассиста. «Они догнали Уридию, и обогнали «Аланию»», так прокомментировал происходящее на поле телекомментатор, мысленно похоронивший шансы своей команды.

Все потому, что счет стал 3:0, «Нефтехимик», тем самым, шел к своей шестой крупной победе в сезоне, два раза по 5:0, а также 4:1 и 3:0. Тем более, надежен был Андрей Голубев, однажды вытащивший совершенно мертвый мяч, после удара Батраза Гурциева, которому помогал рикошет. Но тут «Алания» прибавила в движении, и ей помог судья Ян Бобровский. Чемпион Европы 2006 года среди юношей (помните сборную Прудникова, Помазуна, Сапеты), сейчас судит, и во вчерашнем матче он дважды обнаружил нарушение правил со стороны Давида Хубаева, удалив его. У «Алании» оставалось 20 минут на реализацию большинства, и она сделала это издевательски быстро. В течении трех минут они дважды продемонстрировали, как можно забивать «с метра — легко». Николай Гиоргобиани ударом головой, а Ислам Машуков пяточкой вбивали мячи в ворота «Нефтехимика» — 2:3. Уже в добавленное время Хетаг Кочиев влепил мячом в перекладину, лишив свою команду шанса сделать супер-камбэк.

За перипетиями этого обжигающего событиями матча, игра «Кубани» с «КАМАЗом» выглядела пресной, и запоминающейся только своей вывеской. Если «Нефтехимик» с помощью гостевой победы вошел в тройку лидеров, то «КАМАЗ» проиграл, и с абсолютно одинаковыми показателями по победам-ничьим-поражениям (все по 6) и разностью мячей — 16:16, вылетел из десятки сильнейших.

Среди тех, кто по итогам первого круга стоит на вылет — астраханский «Волгарь» и липецкий «Металлург». Фото vk.com/fcva1960

Галопом по аутсайдерам

Среди тех, кто по итогам первого круга стоит на вылет — астраханский «Волгарь» и липецкий «Металлург». «Волгарь», как и в прошлом году обыграл «Нефтехимик», и это, конечно, не красит нижнекамский клуб, куда перешли два экс-астраханцы Бердников и Емельянов. Нынешний бомбардир Премьер-Лиги Агаларов также из «Волгаря», как и бомбардир ФК «Сочи» Воробьев. В целом, астраханцы потеряли восьмерых лидеров прошлого сезона, а среди приобретений воспитанник казанского футбола Артур Гилязетдинов. Не случайно в Астрахани также поменяли главного тренера, хотя административный штаб в лице экс-казанца Олега Флегонтова, бывшего судьи Олега Целовальникова и экс-журналиста «Спорт-Экспресса» Андрея Анфиногентова, рассчитывает на то, что смогут исправить ситуацию.

Ивановский «Текстильщик» отказался от Сергея Павлова, который застал еще первый чемпионат России, и впал в какой-то непонятный симбиоз с московским ЦСКА. С клубном начал работу новый тренерский штаб, включающий в себя легенд армейского клуба Бокова, Гутеева, Гущина, во главе с бывшим тренером молодежки армейского клуба Игорем Аксеновым. В состав команды перешел квартет армейцев Тигран Аванесян, Гоча Гогричиани, Вадим Карпов, и малиец Лассана Ндиайе. Каким-то чудом в тренерско-административном штабе ивановцев выжили кумовья Игорь Тихонов и Андрей Минвалиев, ранее поигравшие за казанский «Рубин» времен Игоря Волчка.

Взаимосвязи армейского клуба и команды из «города невест» окрепли, после того, как председателем совета директоров ЦСКА стал Максим Орешкин, у которого в бытность министром экономического развития России два года работал заместителем Станислав Воскресенский, ныне губернатор Ивановской области. Глядишь, произведенные изменения и позволят «Текстильщику» подняться из грязи в князи, как удалось супруге губернатора — актрисе и модели Светлане Дрыге, начинавшей трудовую карьеру на пивзаводе, в отделении главного брожения и дображивания.

В другом неудачнике старта сезона — липецком «Металлурге» видят корень проблем в составе. Фото vk.com/fcmetallurg_lp

Просто неудачники

В другом неудачнике старта сезона — липецком «Металлурге» видят корень проблем в составе, где аж девять человек родились еще при СССР. «Молодую кровь» представляют новички команды Юрий Завезен и Дмитрий Редькович, которые провели прошлый год в составе другого аутсайдера — «Чертаново», чей бывший директор Николай Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупных размерах. Так что еще надо подумать, кто может причислять себя к неудачникам?

Причем, липчане могут сетовать не только на себя, но и на татарстанские команды, которые были очень щедры к их конкурентам из «Енисея» и «Томи». «Нефтехимик» бездарно проиграл обеим этим командам — 0:1 «Томи» и 2:3 «Енисею», «КАМАЗ» сыграл дома вничью с тем же «Енисеем».

Таким же неудачником первого круга, как Астрахань и Липецк, может считать себя волгоградский «Ротор». Игравший еще в прошлом сезоне в Премьер-Лиге, сейчас он не попадает даже в десятку лучших в ФНЛ. Кстати, Волгоград также взял максимальное количество очков у татарстанских команд — по три, дубли в этих матчах на счету экс-рубиновца Камиля Муллина и Игоря Школика.

Любопытно, что Волгоград возглавляет бывший ватерполист Андрей Рекечинский, футбольный директор Липецка экс-гребец Александр Зюзин, они даже выступали на одной Олимпиаде 2000 года в Сиднее. По этому поводу вспоминается, что спортивным директором ФК «Тамбов» был профессиональный боксер Павел Худяков, который был в составе сборной России в одно время с Денисом Лебедевым и Александром Поветкиным. И это все положительное, что можно вспомнить о «Тамбове», который с этого года прекратил существование.



Джаудат Абдуллин