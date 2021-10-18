Бизнес-аккаунт дня: украшения ручной работы от казанского мастера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 174-я

Около десяти лет назад жительница Казани Аксинья Бердникова кардинальным образом сменила род деятельности и начала делать украшения на заказ. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Авторские украшения из натуральных камней

Поступая в КАИ им. Туполева после школы Аксинья Бердникова даже представить не могла, что когда-то станет не техническим специалистом, а мастером по изготовлению украшений из полудрагоценных камней. Окончив вуз и получив профессию, связанную с автоматизированными системами управления, она 10 лет отработала инженером-конструктором в разных отраслях — от предприятий приборостроения до мебельного производства. Но однажды, поняв, что эта стезя вовсе не ее, уволилась. Так началась история создания ее бренда KristyKo.

Мастерица работает в основном с полудрагоценными камнями всевозможных расцветок — черный агат, кварц, жемчуг, амазонит, аметист, горный хрусталь, турмалин — обрамляя их фурнитурой, которая не теряет своего внешнего вида, поскольку относится к классу люкс. В ассортименте изделий — полный набор украшений для женщин: серьги, браслеты, колье — таких, которых больше нет ни у кого. Они доступны не только жительницам Казани или Татарстана — свои изделия Аксинья отправит в любую точку мира.

Сегодня аккаунт магазина ювелирных украшений в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. В портфолио компании — более ста региональных и федеральных проектов. Свои рекомендации по ведению профиля дает и иллюстрирует SMM-менеджер и таргетолог Светлана Кириллова.

Качественные фото положительно влияют на принятие решения о покупке

Имя и описание профиля. То, что выделено в описании жирным шрифтом, это ключевые слова — они помогают при поиске пользователям увидеть вашу страницу. Но из-за того, что «ЦепиKristyKo» написано слитно, поиск Instagram воспримет это как одно слово. Стоит убрать «KristyKo», чтобы не дублировать ник.

Рекомендации по описанию профиля:

Написать имя не прописными буквами.

Формат Stories подразумевает личный контент, поэтому эту строку можно убрать.

подразумевает личный контент, поэтому эту строку можно убрать. Если вы живете в Казани, стоит добавить, что здесь можно забрать украшение при личной встрече.

И в последней строке стоит добавить призыв к действию, чтобы побуждать перейти к диалогу подписчиков. Например, «Для заказа, пишите в WhatsApp ».

Highlights. Здесь есть информация о вас и отзывы — это поможет подписчикам познакомиться с вами и увидеть, сколько людей у вас приобрели украшение. Но не хватает информации, которая может быть интересна потенциальному покупателю:

украшения в наличии;

цена или вилка цен на изделия;

сроки изготовления на заказ

Публикации. В ленте рядом фотографии украшений на одном и том же фоне. Из-за этого профиль выглядит однообразно, а колье с чёрными камнями на чёрном манекене теряется, его сложно разглядеть. Качественные фото и привлекательный вид ленты профиля может сыграть роль в принятии решения о покупке.

Посмотрите эти примеры визуального оформления аккаунтов. Обратите внимание на мастеров, которые создают украшения.

Также вдохновение можно искать на Pinterest, в журналах и даже в фильмах.



Большой «подвал» из хештегов не поможет продвижению

Тексты. Очень здорово, что в публикациях вы создаёте историю и предназначение каждого изделия. Это показывает, насколько вы трепетно относитесь к своему делу. Но иногда стоит немного добавить конкретики. Например, непонятно, насколько лёгкие украшения. Стоит уточнить, сколько граммов весят, они невесомы или всё-таки чувствуются на запястье?

Формулировка «подходит всем», — звучит громко, но вряд ли всем подойдут эти серьги. С одеждой какого стиля они сочетаются лучше всего: деловой, повседневный или более нарядный.

Большой «подвал» из хештегов не помогает в продвижении. Рекомендуем выбрать 2-3 основных тега, которые релевантны вашей теме (например, #украшенияручнойработы и #аксессуары) и использовать только их — получится аккуратно и более эффективно.

Продвижение. Если есть задача продолжать развивать аккаунт и увеличить число потенциальных заказчиков, то рекомендуем привести в порядок все пункты, описанные выше.

Взаимодействие с блогерами: соберите казанских (и не только) блогеров, которые говорят о стиле и моде у себя в профиле, и предложите им прорекламировать ваши аксессуары.

Таргетированная реклама в Instagram. Протестируйте рекламу с целью «Сообщение». Это позволит в один клик перейти в переписку в Direct или WhatsApp, чтобы заказать украшение. Чтобы стимулировать больше заявок, предложите бонус к заказу: украшение в подарок, бесплатную доставку или скидку при заказе от X рублей.

Удачи!