6 вопросов о монголо-татарском иге
В годовщину начала стояния на Угре разъясняем позицию историков относительно татаро-монгольского владычества на Руси
В этот день, 17 октября 1480 года, началось событие, которое историки окрестили стоянием на Угре. Именно с ним ассоциируется сегодня окончательное освобождение России от монголо-татарского ига. «Реальное время» публикует эксплейнер, ответы на популярные вопросы об ордынском иге. А помогает нам в этом доцент кафедры истории Татарстана Института международных отношений КФУ, кандидат исторических наук Марат Гатин.
- Какова сейчас консенсусная версия историков о монголо-татарском иге? Было ли оно действительно игом?
Среди историков, очевидно, и не может быть только одной трактовки прошедших событий. Историк всегда субъективен. Тем историческая наука и прекрасна, что позволяет взглянуть на прошлое с разных точек зрения. В тех же случаях, когда кто-то и где-то стремится сконструировать единую версию прошедших событий или явлений, речь идет в первую очередь о политике, а не о науке.
Если говорить об иге, нужно напомнить, что этот термин в русских летописях не встречается, а впервые его употребил польский хронист Ян Длугош в конце XV столетия. Конечно, эпоху золотоордынского владычества над русскими землями нельзя назвать периодом расцвета в истории России. Это была власть чужеземцев и иноверцев. Многие моменты прошлого становятся яснее, если их анализировать и сравнивать.
Но хотел бы обратить внимание читателей на то, что:
— местная династия продолжила свое правление;
— проводилась политика веротерпимости, местная религиозная организация не подверглась разгрому, а получила даже льготы;
— были сохранены местные законы;
— автохтонное население не было подвержено насильственным депортациям и продолжило жить на своих землях.
Другими словами, если мы продолжаем называть это время игом, то как назвать ту систему властвования, которая сложилась в Волго-Уралье после середины XVI века? Слава Богу, от такой оценки постепенно начинают отходить. Например, термина «иго» уже нет в историко-культурном стандарте для школьного исторического образования в России.
- Как было организовано государство во времена монголо-татарского владычества на Руси, как управлялось?
Говоря кратко, зависимость русских княжеств от Орды проявлялась в политической, экономической и культурной сферах.
В политической сфере — это получение князьями у ханов ярлыков на княжение, то есть ни один князь не мог править без санкции золотоордынского правителя. Кроме того, на Руси появляются наместники хана — баскаки, которые следили за действиями князей. Хан был для русских людей высшей судебной инстанцией. Но во внутренних вопросах своих княжеств Рюриковичи действовали достаточно самостоятельно.
В экономической сфере — это в первую очередь выплата ежегодной дани (продовольствием, деньгами, рабами).
В культурной сфере — это предоставление привилегированного статуса Русской православной церкви, которая получила налоговый иммунитет и за время монголо-татарского владычества стала крупнейшим земельным собственником на Руси. А также влияние золотоордынской татарской культуры на быт, речь, обычаи русских людей.
- Есть версия о том, что за времена ига Русь окрепла в хозяйственном отношении и утихомирились междоусобные войны. Можно ли так сказать?
Да, действительно, ханы были заинтересованы в стабильном получении налоговых сборов и, соответственно, им был выгоден мир в русских землях. Как бы там ни было, количество княжеских междоусобиц резко сократилось. Москва, получив ханское покровительство в начале XIV века, стала энергично развиваться, и здесь развернулось активное строительство. Так что при всех минусах ордынского владычества нужно помнить, что Золотая Орда сыграла решающую роль в том, что именно Москве впоследствии удалось собрать Северо-Восточную Русь в единое государство.
- Какие можно перечислить основные социокультурные явления, оставшиеся Руси после татаро-монгол?
Эти явления обнаруживают свой след прежде всего в государственном управлении, военном деле, ювелирном искусстве и одежде допетровской Руси. Все это хорошо видно по многочисленным заимствованиям из татарского и других восточных языков той поры в русской речи (казна, деньги, таможня, караул, алмаз, башмак, кафтан и т.д. и т.п.).
- Откуда взялось название «татаро-монголы»? Это был один сборный этнос? И были ли среди завоевателей Руси татары в современном понимании этого слова?
Иногда говорят, что термин «татаро-монголы» или «монголо-татары» — искусственный конструкт и появился лишь в XIX веке. Но это не так. Данное понятие реально существовало уже в XIII веке и использовалось в разных частях Евразии, о чем свидетельствуют сами исторические источники: например, китайцы пишут о «мэн-да», а армяне о «мугал-татарах». «Монголо-татары» — это для XIII века скорее не этническая характеристика, а обозначение представителей Монгольской империи, то есть своего рода политоним. Примечательно, что русские летописи сообщают нам о татарах, но не о монголах. Термин «татар» в ту эпоху очевидно играл роль соционима — названия группы золотоордынского общества, связанной прежде всего с военной или чиновничьей службой. Это были люди разного этнического происхождения, но в основном тюрки.
Современные татары, несмотря на всякого рода спекуляции, имеют непосредственное прямое отношение к татарам того времени. Скептикам можно посоветовать, например, почитать такой памятник литературы золотоордынской эпохи, как «Кодекс Куманикус». В нем тюркский язык обозначен как «татарча», и он будет понятен знающему татарский язык человеку.
- Почему за время монголо-татарского владычества Русь смогла сохранить православие? И правда ли, что за эти века на Руси строилось больше церквей, чем до того?
Золотая Орда была крупнейшим государством Европы XIII–XV вв. Это государство, в котором жили мусульмане, христиане и язычники. Насильственное насаждение какой-либо веры среди своих подданных никогда не стояло в политических задачах у золотоордынских ханов. Это и понятно: такая политика вызвала бы сопротивление. Для золотоордынского государства была характерна религиозная терпимость, что, кстати, удивляло чужеземцев. Для ханов важна была в первую очередь политическая лояльность ордынской власти.
Как уже отмечалось ранее, Русская православная церковь имела особый привилегированный статус. Говоря о церковном строительстве в период золотоордынского владычества над Русью, хочу отметить, что памятников этого времени сохранилось немало.
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