«Впрочем, ничего нового»: Квартальнов вновь уступил Воробьеву, не сделав работу над ошибками

«Ак Барс» опять проиграл лидерам лиги, забросив лишь одну шайбу и сбившись на удаления

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Ко второму поединку между двумя самыми титулованными командами КХЛ «Металлургом» и «Ак Барсом», казалось, казанцы подходили окрепшими по сравнению с казанским матчем. На работу над ошибками времени почти не было — восточное турне не давало расслабиться, но, судя по вчерашней игре, не были сделаны и простые выводы. Казанцы вновь много удалялись, не реализовали свои попытки в неравных составах, не успевали за Зерновым и проиграли (2:1). Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги ответного поединка «Ак Барса» с «Металлургом». Когда себя будут проявлять легионеры, почему казанцы вновь сбились на удаления и для чего на лед выходил Дарис Зарипов? Подробнее — в итогах.

«Ак Барс» уступил «Металлургу» в игре-копии казанской

Уже 13 побед подряд и всего одно поражение за весь сезон значились за «Металлургом» перед ответной встречей с казанским «Ак Барсом». Хоккеисты Ильи Воробьева уверенно обыграли «Сочи» Назарова, а в остальное время вальяжно отдыхали. Так что, пока казанцы летали из Казахстана в Башкортостан и выкладывали силы в нервных играх, «Магнитка» пребывала в лайт-режиме.

«Ак Барс» после собственного разбора на части в исполнении Ильи Воробьева и его парней собрался и одержал две победы. В Нур-Султане казанцы даже напомнили болельщикам, что такое реализация большинства и оформили три попытки в неравных составах. Сумели дожать и «Салават Юлаев» в Уфе во втором «зеленом дерби» сезона. Выглядел ли «Ак Барс» в этих поединках как команда, преодолевшая кризис? Не совсем. Скорее «Барыс» и «Салават» в данный момент на спаде, чем казанцы так сильны.

Впрочем, и вчерашний матч не выглядел безнадежным для «Ак Барса». В первом периоде Казань выглядела не хуже, а где-то и побыстрее. Но чем дальше в лес… Казанцев добило пресловутое отсутствие дисциплины, креатива и усталость после отбытых штрафов. Вот так Чибисов пробивал Бобкова уже на старте третьего периода. Это, на секундочку, не гол пропущенный в меньшинстве. Казанцы не успевали накрывать свободно расхаживающего на синей линии игрока.

Команда Дмитрия Квартальнова не предложила ничего принципиально нового «Магнитке». Стартовая прыть с высоким темпом, удаления и плохое большинство. «Вот как-то так, но никак иначе...»

У «Ак Барса» опять много удалений и нулевая реализация в большинстве

Последнее, что стоит делать в играх с такой командой, как «Металлург», — хватать удаления. О том, что игра в неравных составах в исполнении магнитогорцев одна из самых убийственных во всей лиге, а меньшинство самое разрушительное в КХЛ, мы писали в итогах прошлого матча этих команд.

Однако казанцы будто забыли этот простой факт и уже за первый период наудалялись на 4 минуты. В стартовой двадцатиминутке отстояли. Но уже при следующем удалении «Ак Барса» хозяева льда быстренько свой шанс реализовали. Это Джош Карри мощным щелчком положил шайбу после того, как «Металлург» плотно осел в зоне «Ак Барса» и расставился.

Ничему эта шайба не научила казанцев и далее. Кирилл Панюков уже второй раз за матч уходил отдыхать на скамейку штрафников за задержку соперника. Да и вообще хоккеисты «Ак Барса» будто сговорились и сбились на задержки игроков «Магнитки» клюшкой. Кэмпфер, Миннулин, Панюков… Так и заработали еще шесть минут штрафа за второй отрезок поединка.

Впрочем, «сталевары» тоже давали шанс и цепляли казанцев. Вполне ожидаемо хозяева льда робкие попытки казанцев сожрали. Вновь нулевая реализация большинства «Ак Барса».

Легионеры пробуждаются? Но, возможно, это разовая акция

По первому периоду разобрать, кто тут фаворит и лидер таблицы, а кто команда, выбирающаяся из кризиса, было нельзя. «Ак Барс» вышел играть в таком же высоком темпе, в котором «Магнитка» провела матч в Казани, и это сработало. Уже на пятой минуте американский атакующий защитник Стивен Кэмпфер наконец-то забросил свою вторую шайбу в сезоне (еще 6 очков у него ассистентские).

В предсезонке он показал себя довольно ярко, и казалось, что после прихода Стивена потеря Альберта Яруллина не станет такой катастрофической. У американца хорошо шли дальние броски, и что-то даже залетало. На престижном предсезонном MVP TANECO Кубке чемпионов Кэмпфер и вовсе был признан самым ценным игроком турнира. Однако на старте официального сезона американский дэф обороты сбавил, хотя и исправно собирал ассистентские очки.

Вчера он, наконец, напомнил, как умеет выбираться в атаку. Стивен приехал в чужую зону при позиционной атаке, сместился к левому кругу, хитро отыгрался с Джорданом Уилом в короткой перепасовке и неожиданно бросил с неудобной — Кошечкин такого не ожидал.

Во втором периоде, когда «Ак Барс» получал первое большинство, Кэмпфер выдавал умную передачу, которая отрезала сразу троих хоккеистов «Металлурга»: не реализовали, но об игровом интеллекте это говорит много.

Выступление новых легионеров в этом сезоне у «Ак Барса» пока сложно назвать однозначно удачным. Будем смотреть, разовая это акция или иностранцы просыпаются?

Зарипов превратился в талисман обоих команд. Но темпа игр с лидерами КХЛ он не выдерживает

Все меньше и меньше у болельщиков остается понимания, для чего в составе появляется Данис Зарипов в таких ответственных играх. Перед началом встречи камеры лихо выхватывали фигуру капитана казанцев на льду, а за кадром звучали речи о том, что это настоящий символ и «Ак Барса», и «Металлурга».

Но, похоже, быть символом, как тот Капитан Татарстан, что ходит с гуттаперчевым лицом Зарипова по трибунам во время домашних игр «Ак Барса», — главная роль Даниса Зиннуровича на сегодняшний день. Кэп выбил себе неплохой контракт, предполагающий много дополнительных выплат за выход команды в плей-офф. Другой вопрос, что «Ак Барс» туда выйдет в любом случае. Только вот вряд ли силами самого Зарипова.

40-летний форвард вышел в тройке с двумя молодыми хоккеистами — Воронковым и Сафоновым. Постоянно что-то им подсказывал, но сам все меньше принимал участие в активных действиях «Ак Барса». Ничем примечательным, даже своими фирменными трюками руками, он не отметился. Для чего именно Квартальнов сделал ставку и выпустил медленного ветерана в игре с самой быстрой командой начала сезона — загадка. Ведь с командами попроще он отдыхал.

— Тройка Зарипова с Воронковым и и Сафоновым? Здесь все логично: у двоих молодых парней много энергии, это нужно нашей команде. Согласен, Данис чуть-чуть помедленнее, он тут мозг, они договариваются и создают неплохие моменты на вбрасываниях, например. И в прошлой, и в предыдущей игре у них были голы, мы довольны этим, — считает Дмитрий Квартальнов.

Эрик Добролюбов