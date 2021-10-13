Молодые игроки «Салавата Юлаева» сделали сумасшедший камбэк, но «Ак Барс» увозит победу из Уфы

Главные итоги второго Зеленого дерби сезона

Прошлое дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» прошло довольно скучно, но в Уфе команды исправились. До начала третьего периода команды играли в такой же блеклый хоккей, но в третьем отрезке матча молодые игроки уфимской команды взяли игру под свой контроль и совершили камбэк. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второго «зеленого дерби» сезона и рассказывает, как молодежь «Салавата Юлаева» совершила практически героический камбэк всего за 40 секунд и почему, кроме трех нападающих и Тимура Билялова в «Ак Барсе» больше некого выделить. Это и многое другое — в материале.

«Ак Барс» и «Салават» мерились проблемами перед вторым дерби

Давно не секрет, что противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» является самым напряженным и принципиальным во всей Континентальной лиге. Между этими командами было все — куча скандалов, эпичных матчей и серий плей-офф, а также между клубами разворачивается нешуточная борьба на просторах интернета...

Ко второму дерби в этом сезоне команды подошли с разными проблемами. К примеру, «Салават Юлаев» в последние матчи перестал показывать ту игру, которая была на старте регулярки. Команда Томи Лямся как будто медленно потухает, и это связано, прежде всего, с игрой финской тройки.

В последних матчах звено Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд практически не выделяется. Например, матч против питерского СКА уфимцы проиграли подчистую. Имея восемь минут большинства лидеры «Салавата Юлаева» создали лишь пару острых моментов. В последних пяти матчах финское звено в сумме набрало лишь пять очков, это безусловный сильный спад в игре команды, который пока что не так сильно отражается на результате, но в перспективе это может стать большой проблемой «Салавата Юлаева».

В свою очередь, «Ак Барс» играет в хоккей, который тяжело смотреть. Дмитрий Квартальнов решил, что единственный способ быть на вершине турнирной таблицы — это осторожная игра от обороны.

В первом периоде вчерашней встречи «Ак Барс», напротив, довольно много ошибался в своей зоне, но уфимцы не воспользовались этими моментами. К слову, именно «Салават Юлаев» очень мощно стартовал в этом матче, перебросав соперника 8:2. Результат это не принесло, по итогам первого отрезка матча на табло горели нули. Уже в следующих периодах обе команды выдали, что называется, остросюжетный триллер.

Второе звено «Салавата» сдулось. Игру на себя взяли молодые хоккеисты

На старте регулярного чемпионата, казалось, что «Салават Юлаев» наконец-то решил проблему со вторым звеном. Тройка Кулемин — Кадейкин — Шмелев действовала уверенно и результативно, но это только на старте. Сейчас же это звено не внушает уверенность в том, что именно оно будет второй ударной силой в самых важных матчах.

В матчах против СКА и «Йокерита» отсутствовал Андрей Кадейкин, и второе звено команды вовсе пропало. На месте Кадейкина появился Петр Хохряков, который является чистым чекером. Это наводит на мысль, что в команде Томи Лямся не хватает игровиков.

В матче против «Ак Барса» второму звену уфимцев подобраться к чужим воротам было сложно. Примечательно, что в матчах против топ-клубов именно второе звено «Салавата Юлаева» выглядит беззубо даже на фоне третьего — вчера даже тройка Хохрякова сыграла острее.

Неудивительно, что в таких обстоятельствах молодые игроки уфимцев стали брать игру на себя. Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозеров и Шакир Мухамадуллин — здорово помогли своей команде спасти матч.

Еще на Кубке чемпионов в Казани главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся отмечал молодых игроков своей команды, говоря о том, что хоккеисты должны помочь в предстоящем сезоне. В том числе за счет ротации.

Да пока что, ни один из хоккеистов не может выдержать стабильно высокую планку, за исключением разве что Мухамадуллина, который выходит в первой паре и играет в большинстве, но в силу своего возраста хоккеист пока крайне нестабилен. Все же именно он при счете 0:2 сократил преимущество «Ак Барса» до минимума. Мухамадуллин пошел в атаку и стоя на пятаке с лету добил шайбу в ворота Тимура Билялова.

К слову, Шакир в 17 матчах этого сезона уже набрал 5 (3+2) очка. Если защитник будет показывать более качественную игру, в таком случае Мухамадуллин может сделать отличную хоккейную карьеру.

Уже через 38 секунд после шайбы Шакира «Салават Юлаев» и вовсе сравнял счет. Данил Алалыкин просидел весь матч 13 нападающим, а под конец вышел и сразу же забил. Поборовшись у борта, Данил вышел на ударную позицию и пустил шайбу по низу. Билялов не смог зафиксировать шайбу, и она предательски проползла за ленточку ворот. Прекрасный гол забивает Алалыкин, и это, кстати, его первая заброшенная шайба в этом сезоне.

Что касается Пустозерова и Башкирова, то эти ребята отлично подошли под четвертое звено команды. Молодые игроки иногда выстреливают в отдельно взятых матчах, но пока что слишком не стабильны. Пустозеров набрал 3 (2+1) очка в девяти встречах, а Башкиров в 17 матчах отличился 6 (2+4) очками. Потенциал этих ребят, безусловно, велик, и сегодня все молодые игроки здорово помогли своей команде сравнять счет в матче.

— В прошлом матче у нас была непростая игра, ничего не получалось. Сегодня показали, что можем выигрывать. Первый период сыграли неплохо, но не смогли забить. Отмечу, что мы отыграли две шайбы у сильного соперника. И два наших молодых парня Мухамадуллин и Алалыкин забили, — отмечал свою молодежь Томи Ламса после игры.

Второе звено «Ак Барса» нашло свою игру, а где остальные?

После вчерашней победы над «Салаватом Юлаевым» по буллитам «Ак Барс» сравнялся по очкам с уфимцами, но также остался на четвертом месте. Казанская команда показывает результат, но как было сказано выше — играет команда в крайне осторожный хоккей, за что в третьем периоде «Ак Барс» и поплатился.

Единственный «луч света» — это второе звено казанской команды. Кагарлицкий — Галимов — Коваленко нашли свой стиль игры, что позволяет им хоть немного креативить в атаке. К слову, именно эти парни забросили первую шайбу во вчерашней встрече.

Галимов в своей зоне поборолся за шайбу и по борту направил ее в сторону Коваленко, а тот не хитро отдает на Дмитрия Кагарлицкого и всего за пару передач казанцы организуют выход 2 в 1. Дмитрий Кагарлицкий решает бросить, и после броска шайба прилетела прямиком в визор Николаю Коваленко, после чего отправляется в ворота Юхи Метсолы. Судя по реакции Николая, он сам был в замешательстве и не сразу понял, что открыл счет в дерби.

Уже в послематчевой буллитной серии все тот же Дмитрий Кагарлицкий реализует победный бросок.

Стоит отметить, что на троих хоккеисты набрали уже 33 очка, и на данный момент именно второе звено «Ак Барса» является главной атакующей силой команды, а где остальные хоккеисты?

Наконец-то отличился заброшенной шайбой Дмитрий Воронков, реализовав большинство. Воронков не стал ничего придумывать, зайдя в зону, хлестко бросил из-под защитника и попал в ближний угол ворот. К слову, у Дмитрия в 17 матчах 4 (1+3) очка.

Что касается легионеров казанской команды, то и они выглядят не очень убедительно. К слову, новый генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в этом сезоне решил изменить подход к подбору легионеров в клубе. Если прошлый генменеджер клуба Рафик Якубов делал ставку на иностранцев, которые уже имели немалый опыт игры в КХЛ, то Валиуллин сделал ставку на легионеров из других лиг. И пока нельзя однозначно сказать, что новый путь успешнее прежнего.

Пока что новые иностранцы выглядят не совсем убедительно. Не всегда заметен Джордан Уил, в 8 матчах у игрока лишь 5 (1+4) очков, а Пер Линдхольм и вовсе набрал лишь пять результативных баллов в 14 встречах. От шведского центрфорварда ждут явно большего в команде, которая будет претендовать на Кубок Гагарина.

В матче против «Салавата Юлаева» из двух иностранных нападающих играл только Уэл, но и он ничем не запомнился. У главного тренера «Ак Барса», безусловно, должны быть вопросы к игре своих легионеров.

Сергей Писцов