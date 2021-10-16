Кто сидел за спиной Акинфеева, Буффона, Нойера...

Как складывались карьеры многократных чемпионов, которые выигрывали золото, сидя на скамейке запасных

Бывают такие чемпионы, которые приходят к победам, усердно работая на тренировках, но на играх занимая место на скамейке запасных. Не будем далеко ходить за примерами: Сергей Козко и Нукри Ревишвили были в чемпионских составах «Рубина в 2008 и 2009 годах, Сергей Николаев «полировал банку» в годы побед «Ак Барса» в Кубке Гагарина, 2008—2009 гг. «Реальное время» вспоминает о вратарях, для которых место на скамейке запасных было основным на протяжении всей карьеры.

Александр Тыжных. Хоккей, 12-кратный чемпион СССР

Тыжных, экс-хоккеист, а ныне успешный агент, был воспитанником «Трактора». В 18 лет в ранге чемпиона Европы среди юниоров он попал в ЦСКА, став вторым голкипером после Владислава Третьяка. Номинально он был первым вратарем, но основным голкипером команды оставался Третьяк, игравший под 20-м номером.

В 1984 году, когда Третьяк окончил карьеру, Тыжных участвовал в Кубке Канады, сыграв там два матча. Основным вратарем был Мышкин. Любопытно, что Тыжных был и в составе сборной, победившей на Кубке Канады-1981, но, как уже и привык к тому времени, не сыграл там ни одной минуты.

На чемпионате мира 1985 года сменщиком Мышкина стал Мыльников, поскольку Виктор Тихонов разочаровался в Тыжных. Он не выглядел надежным в чемпионате, где на него была возложена роль первого вратаря ЦСКА. В сезоне 1985 года армейцы еле-еле смогли стать чемпионами СССР, опередив «Динамо» только на одно очко.

В итоге Тыжных четыре матча провел в начале карьеры за «Трактор», еще 100 матчей — ближе к окончанию карьеры — за СКА МВО, «Салават Юлаев» и «Кейп Бретон». 19 раз он выходил за различные составы сборной СССР. И 189 игр за 10 сезонов в ЦСКА (68 из которых — с 1983 по 1986 годы, когда Третьяк уже заканчивал карьеру). И даже в «Кейп Бретон» вместо Тыжных взяли Белошейкина.

Фото: facebook.com

У Александра был старший брат Сергей, защитник, 1952 года рождения. Он всего лишь за семь сезонов в «Тракторе» сыграл столько же, сколько младший брат за десять в ЦСКА: 186 против 189 матчей. Но у Сергея было еще девять сезонов «Ижстали», три сезона в Альметьевске и еще 18 — за команды подмосковного Воскресенска, башкирского Нефтекамска, удмуртского Глазова, в общей сложности 30 лет в хоккее. Правда, побед было только две: в чемпионате Болгарии, и среди юниоров, в 1971 году, в составе сборной, ворота которой защищал юный Владик Третьяк.

Олег Васильченко. Гандбол, четырехкратный чемпион СССР

Васильченко крайне не повезло в том, что он родился в один год с Анатолием Галузой, основным вратарем гандбольного СКА из Минска. Они были конкурентами в студенческой команде «Политехник», выступавшей на уровне первой лиги чемпионата СССР. В 1976-м ее переименовали в СКА, и она поднялась в высшую лигу под руководством легендарного Спартака Мироновича. Только Галуза всегда был на шаг впереди партнера. Осознавая это, Васильченко мог бы и уйти — его звали в литовский «Гранитас», в ЦСКА, был вариант и со столичным МАИ, когда полкоманды разогнали после того, как у игроков нашли на таможне запрещенный на то время «Архипелаг ГУЛАГ».



В итоге уроженец Калининграда Васильченко так и остался в ставшем ему родным Минске. За спиной бобруйчанина Галузы. А тот был и чемпионом мира среди юниоров 1977 года, и капитаном команды СКА, и обладателем Кубка Кубков 1983 и 1988 годов, и победителем Кубка европейских чемпионов 1987, 1989 и 1990 годов, когда Васильченко уже не было в команде.

Фото: sb.by

Он-то как пролетал и мимо сборной, трижды (!) вызываясь в состав молодежной дружины Советского Союза и ни разу не сыграв в ее составе. В его карьере — только одна победа в Кубке европейских чемпионов и две в Кубке кубков. А большего не удалось выиграть, поскольку подпирал более молодой Александр Миневский, который вначале сменил Васильченко, а потом и Галузу.

После 1990 года Галуза отправился в Голландию, где играл и работал тренером, а Васильченко — в Чехословакию, играя в чемпионате Центральной группы войск. После вывода советских войск из стран Восточной Европы и развала СССР остался без работы. Долгое время таксовал, а сейчас работает практически по своей спортивной специальности: бывший вратарь в 63 года устроился охранником.

Александр Рыбка. Футбол, четырехкратный чемпион Украины

Вратарь сборной Украины Александр Шовковский — это футбольный «людоед», сожравший за 23 года в киевском «Динамо» не одного конкурента. Для понимания: пока Шовковский защищал цвета «Динамо», Анджело Паруцци, а потом и Джанлуиджи Буффон «уничтожали» карьеры конкурентов по «Ювентусу», Мануэль Нойер в два присеста «сожрал» Тома Штарке, а потом Свена Ульрайха в «Баварии». В других странах просто не было команд, так часто выигрывавших чемпионство.

Под Шовковским «посидели» Близнюк, Филимонов, Худжамов, но наиболее пострадавшим от него выглядит Александр Рыбка, такой же воспитанник «Динамо», только родившийся на 13 лет позже. Дебют Рыбки в «Динамо» состоялся в возрасте 18 лет в 2005 году, а уже через год он дебютировал в Лиге чемпионов. Практически канонизированный на родине после ЧМ в Германии Шовковский пропустил четыре от «Реала», да еще и удалился. Рыбка пропустил пенальти, но потом отстоял на ноль.

В матче первой лиги Рыбка, защищавший ворота «Динамо-2», начал ногами бить игрока соперников, который с ним столкнулся. В итоге был дисквалифицирован на 10 матчей, хотя было предложение о годовом бане.

А ведь он был надеждой украинского футбола, поскольку стал вице-чемпионом Европы среди молодежи, вместе с Михаликом и Чигринским, Алиевым и Милевским. Спустя 10 лет, после этих событий, соперники Рыбки по молодежному финалу ЧЕ-2006 Куарежма, Моутиньо и Нани стали чемпионами Европы в 2016-м, а сейчас этого же успеха достиг и еще один менее удачливый его соперник — Джорджо Кьеллини. Что касается самого Рыбки, то он, избежав дисквалификации за драку, позже получил 2 года бана за нарушение антидопинговых правил.

Фото: wikipedia.org

Валерий Чижов. Футбол, четырехкратный чемпион России

Если не хочешь, чтобы твоя карьера прошла на скамейке запасных, уходи... в «Нефтехимик». Первым эту схему прочувствовал Валерий Чижов, за ним — Вячеслав Исупов, ныне основной вратарь нижнекамского «Нефтехимика», который устал ждать, когда Игорь Акинфеев освободит место основного в ЦСКА.

В 1992 году «Спартак» вели к чемпионству Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче, а на подстраховку пригласили краснодарца Евгения Плотникова. «Спартак» искал различные сочетания, и в какой-то момент на сборах оказалось аж девять вратарей: ветераны Жидков и Прудников, талантливый, но пьющий, белорус Тумилович, малоизвестные Алексеев и Воробьев. Тут можно было переживать и о потере места в дубле, выступая за который, Чижов получал зарплату в 5 тысяч долларов, в то время как рубль, оторвавшись от причала стабильности, рванул в свободное плавание. По словам самого Чижова, эта зарплата раз в восемь превышала зарплаты его родителей, вместе взятых.

Чижов всего трижды выходил на замены в основе: заменил Черчесова на 4 минуты против «Ротора»; Тяпушкина после первого тайма игры со Ставрополем и его же в игре против «Урала», где Чижов получил 13 минут. В общей сложности в команде от отыграл час и 2 минуты.

Неудивительно, что в 20 лет Чижов ушел из «Спартака». Удивительно, что он поменял Москву на Нижнекамск. По его собственным словам, надо было кормить семью — тогда у него как раз родилась дочка. Руководство «Нефтехимика» предоставило ему даже служебный автомобиль, популярную тогда 99-ю. На второй год выступления он получил даже предложение поехать в чемпионат Бельгии, но порвал ахилл. Но только этим Нижнекамск не угодил Чижову — он остался здесь и провел в «Нефтехимике» 15-летнюю карьеру.

Фото: pravda-nn.ru

Сергей Чепчугов. Футбол, трехкратный чемпион России

Игорь Акинфеев уничтожает конкурентов уже 18 лет, начиная с 2003 года, когда он вышел против самарских «Крыльев Советов». Он пережил десяток конкурентов. Самым титулованным и долгосидящим за Акинфеевым стал Сергей Чепчугов. В его активе значится всего 17 матчей за 7 лет в ЦСКА, но 13 из них он провел в сезоне 2011/12 годов, когда Акинфеева травмировал бразилец Велитон.

Не совсем доверяя Чепчугову, руководство ЦСКА арендовало у «Анжи» Владимира Габулова. В матче против махачкалинской команды Габулов не имел права играть, и вышел Чепчугов, который удалился, срубив Юрия Жиркова. Так в ЦСКА дебютировал Сергей Ревякин, затем сыгравший еще один, уже полный матч, поскольку Чепчугов был дисквалифицирован.

После того, как Габулов вернулся в «Анжи», Чепчугов даже сыграл на уровне Лиги чемпионов, против «Реала»: ничья и разгром — 1:4, последний на уровне еврокубков. В следующий раз заменять Акинфеева в матче еврокубка (опять против «Реала») довелось в 2018 году Георгию Кырнацу. Правда на его долю пришлось только 47 секунд.



Фото: euro-football.ru

Бытует мнение, что Чепчугов загубил свою карьеру, проведя семь ее лучших лет за спиной Акинфеева.

