Бизнес-аккаунт дня: казанская гончарная мастерская

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 169-я

У каждого народа своя история развития гончарного искусства. Расписная глазурованная художественная керамика у казанских татар появилась еще в XI—XII веках, когда на территории современного Татарстана существовала Волжская Булгария. Некоторые традиции ее ремесленников дошли и до наших дней. Их сохраняют и мастера гончарной мастерской «Ишморат», которая была основана в Казани 5 лет назад. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Из стоматолога — в ремесленника

Основательница керамической мастерской Снежана Ишмуратова в прошлом стоматолог, окончила Казанский медуниверситет. Но творческое начало взяло верх, Снежана стала рисовать картины, а в 2016 году основала мастерскую «Ишморат».

Гончары мастерской создают различные изделия из глины и обучают своему искусству жителей Казани. В женском творческом коллективе есть и мужчина — Ильгизар Хамидуллин. Как рассказывает о нем Снежана, «он не видит глазами, но удивительно чувствует и видит изделия руками». Он единственный в Татарстане незрячий гончар.

Небольшой, но очень дружный коллектив мастерской проводит мастер-классы, организует творческие девичники и дни рождения, создает своими руками сувенирную продукцию в национальном стиле, украшения и предметы интерьера.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мастерской провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

В основу аватара — узнаваемость и яркость

Любой творческий процесс обладает своей неповторимой эстетикой. Гончарное ремесло — это абсолютно уникальный процесс, который не только красив, но и медитативен и прекрасен в своей первобытности. Представьте, из воды и земли рождается искусство.

Красиво показать такие простые вещи — это задача не самая легкая. Аккаунт @ishmorat_ceramica имеет небольшие огрехи. Первое, что бросается в глаза — аватар профиля — он непонятный и странный. Лучше поменять его на логотип студии, который не только у них есть, но в целом замечательный: яркий, запоминающийся и простой. Узнаваемость и яркость — это два ключевых вызова, которым должен соответствовать аватар.

Второй момент — это имя профиля. Лучше дать больше конкретики, написать «гончарная студия Казань». Это позволит появляться в поиске «Инстаграма», потому что имя будет соответствовать запросу потенциального клиента.

Био профиля немного хаотичное и вызывает вопросы. Лучше убрать все лишнее, оставить только суть: «Керамика с душой, глиняная посуда и мастер-классы».

Ссылка в описании ведет на сервис taplink — это хорошо. Но потенциал сервиса не раскрыт: не установлен FB Pixel, не показан адрес студии, нет цен на занятия и мастер-классы, нет товарных позиций, нет номера телефона и фотографий. Вместо этого аккуратный список услуг и три кнопки. Нужно дать потенциальному клиенту больше информации и возможностей связаться со студией.

Акцент в хайлайтс не на красоту, а на удобство для клиента

Хайлайтсы. Внешний вид прекрасен: обложки аккуратные, в собственной стилистике, эстетичные. Но само их содержание нелогичное. Например, в разделе «Доставка» показан процесс упаковки товара, а не стоимость и способ доставки. В какие города можете доставить? Каким логистическим сервисом пользуетесь? В первую очередь нужно ответить на эти вопросы, а уже потом показывать доставку.

Историям не хватает «сторителлинга». В разделе «Мастер-классы» 1-й слайд — цена, а в следующих товары. А нужно показать прейскурант всех возможных мастер-классов и потом работы учеников. И таких немного неправильных моментов в хайлайтсах много. Акцент нужно сделать не на красоте, а на удобстве для потенциального клиента.

Публикации. Сами по себе они неплохие, но есть несколько моментов, которые бы улучшили этот профиль.

Первое — это качество самих фотографий. Они местами зернистые, нечеткие, неправильные по балансу белого. Повторюсь, местами! Товарные позиции отличные. Люди выглядят счастливыми. От этих публикаций сам получаешь эмоции. И с эстетической стороны все очень хорошо.

Второе. Нечастый, нерегулярный постинг . Делайте от 9 постов в месяц — этого количества хватит для правильной работы алгоритмов соцсети.

Третье. Не хватает рубрикатора . Контент очень однотипный. Хочется больше разнообразия, историй, новостей и моментов из жизни студии. Сделайте рубрикатор и равномерно публикуйте посты по каждому из смысловых блоков.

. Контент очень однотипный. Хочется больше разнообразия, историй, новостей и моментов из жизни студии. Сделайте рубрикатор и равномерно публикуйте посты по каждому из смысловых блоков. Четвертое. Шрифт в визуале не очень хороший, его тяжело читать. Замените его на более простой и читабельный, особенно если запускаете рекламу через кнопку «продвигать» в «Инстаграме». На практике скажу, что простые шрифты дают лучшие результаты.

В остальном — замечательный аккаунт с собственной стилистикой и настроением!