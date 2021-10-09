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Видеоопрос: «Сподвигнут ли вас новые ограничения сделать прививку?»

00:00, 09.10.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «Сподвигнут ли вас новые ограничения сделать прививку?»
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане с 11 октября ужесточают антикоронавирусные меры. Кинотеатры, театры, концертные залы смогут работать лишь при заполняемости зрительных залов не более 50%, но не более 500 человек. А для посещения кафе, ресторанов, бассейнов, фитнес-залов и торговых центров теперь будет необходим QR-код о том, что у вас есть прививка от коронавируса, или о том, что вы переболели коронавирусом в последние шесть месяцев.

— Что вы думаете про новые коронавирусные ограничения? Привились ли вы? Сподвигнет ли этот запрет сделать прививку? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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