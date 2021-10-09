Как Плющенко и Ягудин потеряли по олимпийскому золоту

Больше остальных пострадала Ирина Слуцкая: минус две победы

В олимпийском Пекине в третий раз в истории будет разыграно золото в командном турнире фигуристов. Пока его завоевывали только Россия и Канада, бронза в обоих случаях была у сборной США. «Реальное время» уточняет, как могли закончиться остальные турниры, если бы командники придумали пораньше, еще в 1976 году.

Одиночницы — самое слабое звено сборной СССР

Очевидные плюсы командных турниров заключаются в том, что федерации сейчас заинтересованы в развитии всех четырех видов фигурного катания, чтобы гарантированно попасть в десятку сильнейших на Олимпийских играх. Для понимания, на старты лыжников и биатлонистов выходят до ста и более участников, и попадание даже в десятку — это отличный результат для многих. А тут достаточно иметь по одному стабильному участнику в каждой дисциплине — и ты уже в заветной десятке. Потому-то все чаще происходят истории с натурализацией — чтобы закрыть ту или иную брешь в заявке, и этого не было ранее.

В виртуальном розыгрыше медалей мы проанализировали историю олимпийского фигурного катания, начиная с Игр-1976 года в Инсбруке, поскольку тогда впервые в программу были включены танцы на льду и собран весь квартет дисциплин. Надо сказать, что на тот момент в одиночном катании еще существовала так называемая «школа», выполнение обязательных предметов в соревнованиях одиночников, и, если брать в расчет и ее, то одинаковое количество очков набрали бы в итоге сборные СССР и США. У нас были две пары олимпийских чемпионов — Роднина и Зайцев, Пахомова и Горшков, но было и слабое место, которым было на протяжении всей советской истории женское одиночное катание. 12-летняя на тот момент школьница Елена Водорезова, ныне тренер Елена Буянова, в одну калитку проиграла бы Дороти Хэмилл, олимпийской чемпионке из США. Англия опередила бы Канаду за счет своего чемпиона Джона Карри, а замкнула бы квинтет сильнейших сборная Чехословакии. Там потеряли Ондрея Непелу, перешедшего в профессионалы и Хану Машкову, погибшую в автокатастрофе, танцевальный дуэт из брата и сестры Дианы и Мартина Скотницких, переехавших на тренерскую работу во Францию, а достойной смены потом уже так и не было...

Ирина Роднина и Александр Зайцев на Олимпиаде-1976. Фото: sportzur.com

Олимпиада в Лейк-Плэсиде — это безоговорочная победа советского фигурного катания на самом льду, но в виртуальном командном соревновании наша сборная финишировала бы только второй. У нас опять оставалось бы первенство за парами Родниной с Зайцевым и Линичук и Карпоносовым, но в команднике, как известно, важнее отсутствие слабых мест, а не наличие лидеров. А в этом плане команда США существенно подтянулась: там были и танцы, и очень сильная пара Бабилония — Гарднер, и традиционно сильные одиночники. У нас Водорезова повзрослела, и, увы, очень серьезно заболела, уйдя из спорта на несколько лет, а дебютантка Кира Иванова еще не выглядела так хорошо, какой она будет в Сараево-1984. Как и одиночник Игорь Бобрин. Англия опять опередила бы всех в борьбе за бронзу. У нее были и олимпийский чемпион Робин Казинс, и стремительно прогрессирующий танцевальный дуэт Торвилл — Дин. Но обиднее всего в случае проведения командного турнира было бы делегации из ГДР. У них были олимпийская чемпионка Анет Петч, вице-чемпион Ян Хоффман и бронзовая пара, но не было танцевального дуэта, последний из которых выступал за ГДР в далеком 1970 году. При этом в стране было много сильных пар и одиночниц, одну из которых срочно перепрофилировали в конькобежный спорт, и она стала величайшей конькобежкой современности. Речь идет о Карин Энке, трехкратной олимпийской чемпионке, 11 раз становившейся чемпионкой мира — до этой головокружительной карьеры она была одной из сильнейших фигуристок ГДР. Бывшие одиночники Торстен Олов и Александр Кениг составили неплохие пары с Бабетте Пройслер и Пегги Шварц. К примеру, что мешало составить подобный дуэт, допустим из танцора Эберхарда Рюгера и бывшей звезды-одиночницы Габи Зейферт, ставшей его супругой? Но нет, танцев в ГДР не было 18 лет, вплоть до объединения двух Германий.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Фото: championat.com

Одиночный взлет Кристи Ямагучи

В Сараево победа сборной США повторилась бы, и это — несмотря на то, что в советской сборной решили проблему с женской «одиночкой». Кира Иванова стала бронзовым призером Игр, неплох был уже и Александр Фадеев, финишировавший седьмым. Плюс оставалась победа парников Валовой — Васильева и серебро Бестемьяновой — Букина в танцах. Но США опять привезли очень ровный состав. Великий Скотт Хэмилтон, Розалин Самнерс, парники брат и сестра Карратерс... Плюс в виртуальной тройке призеров появилась бы Канада, которую вытащил бы на пьедестал Брайан Орсер. У конкурентов из Англии — супердуэт Торвилл — Дин, но необъяснимые провалы во всех остальных дисциплинах. Смотрите сами: там в предолимпийский период катались Новарт и вице-чемпион мира среди юниоров Марк Пепердей, а в Сараево поехал абсолютно невнятный Робинсон, у одиночниц были Дебора Котерил (4-е место на чемпионатах мира и Европы) и Вуд, а стартовала Сьюзан Джексон. Наконец, самая большая загадка с Сьюзан Гарланд, которая дебютировала в 13 лет на Олимпиаде-1980 и весь олимпийский цикл каталась с Робертом До, а в Сараево почему-то стартовала с новым партнером Ианом Дженкинсом, доставшимся ей от другой партнерши.

Наталья Бестемьянова — Андрей Букин. Фото: ussr22.su

Свое первое место на пьедестале советская сборная вернула бы в Калгари. Гордеева — Гриньков, Бестемьянова — Букин, Фадеев и Иванова — мощная команда, которой не было бы равных. Разве что у Канады, но там случился провал в парном катании, а потому они даже сборной США уступили бы. Кстати, в Калгари впервые начали катать по три танца. Помимо того, на Олимпиаде-1988 максимально укомплектованными выступали ФРГ, Чехословакия, Англия и — сюрприз! — Китай. Половину олимпийской делегации из Поднебесной составили фигуристы, пока еще очень слабые. Потом там появится Лу Чень, затем будут парники, одиночники, но полный состав Китай соберет уже только в Сочи-2014.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото: afisha-ola.ru

Альбервиль-1992 — первый и последний старт сборной СНГ. И победный, если бы во Франции проводился командный турнир. Мы на тот момент были сильнее сборных США, Чехословакии, хозяев Олимпиады, Канады и Англии. На Олимпиаде впервые не соревновались в «школе» у одиночников, количество которых немного, но выросло. Танцоры катали уже по четыре танца. За Францию выступали брат и сестра Изабель и Поль Дюшене, блистательная Сурия Бонали, но в этой сборной столкнулись со слабым одиночным катанием и отсутствием парников. Чехословакия в целом выступила лучше, поскольку у нее как раз были Петр Барна и парник Рене Новотны, который после долгих лет выступлений нашел Радку Коваржикову, с которой потом он станет еще и чемпионом мира. А к победе на ЧМ чехов, кстати, привела Ирина Роднина.

В женской одиночке в Альбервилле победила американская японка Кристи Ямагучи, и это какой-то сюрреализм. До той поры Ямагучи каталась с Руди Галиндо в паре, помимо того, они выступали поодиночке. И именно Галиндо поначалу был более успешен, став призером, а потом и чемпионом мира среди юниоров в одиночке. Ямагучи шла по его стопам, на ЮЧМ 1988 года они выигрывают золото и в паре, плюс Кристи побеждает в одиночке, потом они продолжают совместные выступления на взрослом уровне. А потом Кристи бросила партнера и стала звездой мирового масштаба, а Руди только раз зацепил бронзу на чемпионате мира 1996 года.

Марина Климова — Сергей Пономаренко. Фото: championat.com

Лиллехаммер: нет одиночниц — нет сборной

Канада выиграла бы на Олимпиаде в Лиллехаммере 1994 года, если бы командный турнир придумали на 20 лет раньше. За ней шла бы Англия, у которой вернулись на Олимпиаду из профессионального спорта Торвилл — Дин, и Украина с Оксаной Баюл, выигравшей одиночное катание. А у России команды не было, поскольку не стартовали одиночницы. Почему — загадка. У нас были Мария Бутырская, Ольга Маркова, Татьяна Рачкова, в конце концов, 15-летняя Ирина Слуцкая. Но до Олимпиады не добралась ни одна из них.

Сборная США стала бы лишь четвертой на этой Олимпиаде. У нее в составе был Джерод Суоллоу, почти такой же оригинал, как Ямагучи или Галиндо. На юниорском чемпионате мира он умудрился выступать одновременно в парах и в танцах, на которых в итоге и сконцентрировался. Плюс Тодд Санд, который какое-то время катался одиночником за Данию, а потом вернулся в США и стал парником.

Три следующие Олимпиады — наши. В Нагано мы бы опередили США, Францию, Украину, Японию, впервые собравшую полный комплект. На домашней Олимпиаде японцы решили даже проблему парного катания, хотя исторически Япония, конечно же, выглядит на этом поприще как сапожник без сапог. Подготовить таких блестящих партнерш, как Рена Иноуэ (бронза чемпионата мира с американцем Цимерманом), Кеко Ина (четвертое место на мире с американцем Болдуином), Кавагути (две бронзы чемпионатов мира с россиянином Смирновым), и не суметь создать ни одной достойной пары для национальной сборной.. Причем был же опыт приглашения партнеров — россиян Алексея Тихонова и Александра Маркунцова, канадца Марвина Трана, но встретить «два одиночества» так и не удавалось. Впрочем, в фигурном катании Япония очень долго запрягала. Минору Сано был третьим на ЧМ-1977, Мидори Ито выиграла чемпионат мира 12 лет спустя. А сейчас страна — один из фаворитов в одиночном катании, и парное с танцами наверняка подтянет.

Канада не смогла делегировать в Нагано одиночниц. А в Солт-Лейк-Сити — смогла, и в целом собрала сильный состав, с которым была бы второй на Олимпиаде. Без всякого раздела золотых медалей, как присудила Международная федерация в парном катании, посчитав, что Бережная — Сихарулидзе и Сале— Пелетье откатали свои программы на равные оценки. У нас в команде были едва ли не впервые сильные позиции в одиночном катании — Алексей Ягудин и Ирина Слуцкая, а вот у США были слабые танцы (Наоми Ланг — Петр Чернышов) и третье место на виртуальном пьедестале. Далее шли Италия и Украина. Италия, кстати, традиционно вела агрессивную политику набора: французы Янник Кокон, Самуэль Контести и Шарлен Гиньяр, чехи Карел Зеленка и Онджей Готарек, американка Сюзанна Дриано, Диана Гереншер из Швейцарии, канадец Кристофер Миор, татарин из России Иван Бариев… Но в Америке у нее стартовал чисто итальянский состав.

Японка в составе сборной России

В Турине команды финишировали бы в следующем порядке: Россия с Плющенко и Слуцкой, с чемпионскими парами Тотьмянина — Маринин и Навка — Костомаров, потом — США, Канада. Украина с Татьяной Волосожар оставалась бы за чертой пьедестала.

А вот в Ванкувере наши фигуристы, впрочем, как и вся олимпийская делегация, выступили слабо. Сборные на пьедестале командника расположились бы следующим образом: Канада (Вертью — Моир, Джоанни Рошетт, Патрик Чан), США (Лайсачек, Дэвис — Уайт, Нагасу), Россия, Италия, ФРГ. У нас в составе впервые выступала чистокровная японка Юко Кавагути, и это, конечно, стало позором для такой великой нации фигурного катания, как Россия. Сравните эту ситуацию с нынешней, когда в основе сборной четыре почти равных пары, и ближайшем резерве столько же. Но после Турина наше фигурное катание лет пять «болело», когда ветераны уже ушли, а юная поросль еще не готова была выступать — в том числе, из-за возраста.

Татьяна Навка — Роман Костомаров. Фото: wmj.ru

Из-под решения о проведении командного турнира по фигурному катанию на Олимпиадах выглядывает интересная деталь. До той поры федерации мало интересовались фигуристами из «дальнего зарубежья». Только американка Дианне Де Леу выступала за Голландию, где родилась ее мать, да канадская пара из брата и сестры Дюшене переехала во Францию. Остальные перемещения касались в основном бывшего СССР.

Сейчас же случаются такие союзы, что просто диву даешься. К примеру, один из них: муж и жена Комацубара — Колето. Мисато Комацубара выступала за Италию, американец Тим Колето — за Южную Корею вместе с американкой Юра Мин, затем за Норвегию. Сейчас супруги представляют Японию. Юра Мин каталась за Америку с Игорем Огаем, потом перешедшим в Беларусь, а потом выступала за Южную Корею с американцами Александром Гамелином и Дэниэлом Итоном. Просто какой-то «Дом-2 на коньках»...