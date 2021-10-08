Бизнес-аккаунт дня: альметьевский шоурум декоративной посуды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 168-я

В минувшем году в Альметьевске открылся небольшой шоурум декоративной посуды. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для красоты и уюта на кухне

Больше 20 лет жительница нефтяной столицы Татарстана Марина Цитрикова посвятила кондитерскому мастерству. Но в прошлом году решила уйти в несколько другую сферу бизнеса — вместе с дочерью-подростком Анастасией они открыли небольшой шоурум, основным товаром в котором стала посуда.

Как рассказывает Марина, они всегда любили готовить, делать красивые фотографии, создавать атмосферу на кухне и, конечно же, стильную посуду. Это увлечение и переросло в бизнес.

В ассортименте магазина — все, что нужно, чтобы красиво сервировать стол, причем не только в праздничный день, но и для обычного ежедневного завтрака или ужина: чашки, стаканы и бокалы, тарелки, столовые приборы и прочие предметы. Также хозяйки шоурума помогут составить эксклюзивный бокс с оригинальной посудой, который станет отличным подарком.



Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина посуды провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

В описание профиля — максимум нужной информации для клиента

Шапка профиля. Ник рассказывает о товарах, которые предлагает компания. География бизнеса ограничена, поэтому рекомендуем ник профиля дополнить названием города. Добавьте к нику almet. Имя профиля подобрано по всем правилам — потенциальные клиенты легко найдут аккаунт в «Инстаграм».

Над описанием профиля для привлечения клиентов придется поработать. Ответьте на вопрос, почему они должны купить именно у вас? Что важно для клиентов при принятии решения о покупке. Если посуда премиум-класса, обозначьте это в описании. Дайте больше информации о доставке, например в какое время она осуществляется. Напишите о том, что есть доставка по всей России. Сейчас информация об этом только в описании к постам.

Снимите опасения клиентов — укажите информацию о надежной упаковке. Может быть, вы делаете комплектацию под ключ? Помогите клиенту принять решение о покупке у вас. В аватаре написано шоурум, значит клиент может приехать к вам и посмотреть. Но куда приехать? Адрес не указан. Укажите его в специальной строке. Перейдя в хайлайтс, самые терпеливые пользователи, конечно, узнают о том, что есть студия, куда можно приехать и посмотреть. Но и тут нет адреса. Не усложняйте путь пользователя — дайте максимум нужной информации в описании профиля.

Вместо логотипа — качественная фотография товара

Продолжим про «Актуальное». Папка «Рецепты» — по факту там анонсы постов с рецептами. Этого ли ожидают пользователи, заходя в нее? Нужно либо обновить контент, либо удалить этот хайлатс. Зайдя в хайлайтс «Как заказать», ожидаемой информации пользователь тоже не найдет. Эту папку можно было бы переименовать «О себе».

Вопрос и к хайлайтс «В наличии». В нем информация опубликована достаточно давно, 51 неделю назад. Действительно ли эта информация актуальна? Если нет, то обновите данные или совсем уберите ее. Рекомендуем вам добавить актуальное с отзывами — это отличный инструмент для увеличения продаж и привлечения новых клиентов.

Поработать стоит и над оформлением обложек актуального и аватара. Аватар заполнен нечитабельным текстом, который к тому же не дает информации об аккаунте. Если нет логотипа, то можно использовать фото товара, в вашем случае — фото посуды. На обложках актуального также нечитабельный текст. Использование сложных шрифтов здесь неуместно. К тому же в подписях есть вся информация. Оформите обложки и хайлайтс в едином стиле. Сейчас это сделано за счет цвета. Возможно, в обновленной версии цвет так же оставить связующим звеном.

Контент. К постам есть живое хорошее описание. Контент не только текстовый, но есть и видеоформат. Фото не профессиональные, но в целом использовать можно. По возможности рекомендуем заказать профессиональную фотосессию, так как товар дорогой, то и фотоконтент должен соответствовать. Но при этом хочется отметить, что используются фото с едой, что делает товар более привлекательным для пользователей.

Что особо хочется отметить в описании к постам у этого аккаунта — это наличие цен. Спасибо вам за клиентоориентированный подход. Спасибо, что не заставляете ваших клиентов запрашивать информацию о ценах в комментариях к посту. Ваши клиенты это оценят.

Рекомендации по контенту в постах:

Продолжайте использовать хештеги в постах. Но делайте не больше десяти и не повторяйте одни и те же хештеги из поста в пост.

в постах. Но делайте не больше десяти и не повторяйте одни и те же хештеги из поста в пост. В конце текста добавляйте призыв к действию . Например, «для заказа напишите нам в директ» или «заказывайте, пока есть в наличии» и тому подобное.

. Например, «для заказа напишите нам в директ» или «заказывайте, пока есть в наличии» и тому подобное. Используйте в постах точечную геолокацию : указывайте популярные места в городе, особенно те, где может быть ваша аудитория.

: указывайте популярные места в городе, особенно те, где может быть ваша аудитория. И в продолжении темы клиентоориентированности рекомендуем отвечать на все комментарии , тем более что их не так много.

Аудитория: у аккаунта 3336 подписчиков и нет накрученных подписок. Доступная аудитория — 87,2%. Но вовлеченность в аккаунте низкая — 1,1%.

Рекомендации для увеличения вовлеченности существующих подписчиков и привлечения новых:

чаще публиковать посты;

использовать формат reels ;

; запустить прямые эфиры ;

; начать работать с микроблогерами.