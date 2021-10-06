Северная Корея: взлет и рост «первой» сестры Ким Чен Ына

На этой неделе все межкорейские каналы связи были восстановлены — ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что это может произойти в начале октября. На неделе высокого уровня сессии ГА ООН президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к окончанию войны на Корейском полуострове. На что заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон ответила, что Северная Корея готова к миру с Южной Кореей, восстановлению межкорейского офиса связи и организации саммита руководителей стран. Старший преподаватель корееведения, магистр северокорейских исследований и магистратуры по азиатско-тихоокеанскому региону, замдиректора Международного института корееведения Университета Центрального Ланкашира Соджин Лим в статье для международного издания The Conversation рассказывает о том, кто такая Ким Ё Чжон и какое значение мир может придать ее заявлению. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Что необходимо отбросить, так это двуличное отношение»

Когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин недавно призвал к прекращению войны на Корейском полуострове, первым ответом на это был отказ со стороны вице-министра иностранных дел Северной Кореи. Это был стандартный ответ Пхеньяна всякий раз, когда выдвигалась идея превратить перемирие 1953 года между двумя враждующими Кореями в реальный мирный договор.

Поэтому было неожиданно, когда на следующий день поступило довольно теплое послание от Ким Ё Чжон, сестры верховного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая объявила эту идею «достойной восхищения». Однако она указала ряд предварительных условий, которые необходимо выполнить:

«Что необходимо отбросить, так это двуличное отношение, нелогичные предрассудки, дурные привычки и враждебную позицию, оправдывающую свои собственные действия, при этом нарушая наше справедливое осуществление права на самооборону».

Это сообщение обычно ожидают от самого Ким Чен Ына, поэтому оно вызвало множественные дискуссии со стороны наблюдателей за пределами Кореи в СМИ о том, какое значение мир может придать заявлению его младшей сестры.

Кто такая Ким Ё Чжон?

Сестра верховного лидера впервые привлекла внимание международной общественности в 2018 году, когда она стала первым представителем династии Ким из Северной Кореи, посетившим Южную Корею с официальным визитом. Она была в составе национальной делегации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, на которых две страны соревновались как одна команда. Она провела встречу с президентом Муном и появилась на фотографиях вместе с вице-президентом США Майком Пенсом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Эти фотографии с ее участием заполонили Северную Корею.

После того, что это было объявлено ее дипломатическим триумфом на зимних Олимпийских играх, ее рейтинг вырос еще сильнее, когда она встретилась с президентом Китая Си Цзиньпином и присутствовала на всех трех личных встречах между ее братом и президентом США Дональдом Трампом.

Однако о детстве Ким Ё Чжон известно немного — даже дата ее рождения неясна. Она является младшим ребенком в отношениях бывшего верховного лидера Ким Чен Ира и Ко Ён Хуэй, которая была родом из Японии, и, таким образом, считалась бы представителем низшей касты в сложной корейской системе «сонгбун», если бы Ким Чен Ир не имел возможности удаления официальной записи о ее происхождении. Ким Ё Чжон училась в одной частной школе со своим старшим братом в Берне, в Швейцарии, после чего она поступила в Университет Ким Ир Сена в Пхеньяне, где изучала информатику.

К 2009 году из-за плохого здоровья Ким Чен Ира вопрос о его преемственности стал предметом неотложных дискуссий, и становилось все более очевидным, что Ким Чен Ына готовят взять на себя руководство после его смерти. Но на похоронах Ким Чен Ира Ким Ё Чжон сфотографировали вместе со старшими членами семьи.

Ее дважды повышали до политбюро, с 2017 по 2019 год и с 2020 по 2021 год. Кроме того, она также является руководителем отдела пропаганды и агитации, в качестве которого она укрепила культ личности, окружающий ее брата, а также регулярные заявления о внешних отношениях Северной Кореи.

Считается, что она замужем за Чхве Сонгом, младшим сыном секретаря корейской рабочей партии Чхве Рён Хэ, что дает ей еще один источник политической власти.

Предполагаемый наследник?

Какой властью на самом деле обладает Ким Ё Чжон? Один инцидент, произошедший в июне 2020 года, показывает, насколько она может проявлять свою волю в Северной Корее. В отместку за использование южнокорейскими перебежчиками воздушных шаров для сброса пропагандистских листовок на Север, она предупредила, что приказала отделу, отвечающему за межкорейские дела, «решительно провести следующее действие», добавив: «Вскоре мы увидим трагическую сцену полного разрушения бесполезного совместного узла связи между севером и югом». На следующий день здание взорвали, что говорит о том, что, когда Ким Ё Чжон чего-то желает, это случается.

Еще один интересный эпизод может пролить свет на политические отношения между ней и ее братом. В марте 2020 года Ким Ё Чжон выступила со своим первым официальным заявлением, обрушившись на офис президента Южной Кореи, так называемый Голубой дом, и призвала Север прекратить учения с боевой стрельбой. Она назвала руководство «наивным ребенком» и «обгоревшим ребенком, боящимся огня».

Двумя днями позже Ким Чен Ын направил соболезнование в связи со вспышкой COVID-19 на Юге. Это «подчеркнуло его непоколебимую дружбу и доверие к президенту Муну и выразило, что он продолжит тихо посылать свои наилучшие пожелания президенту Муну, чтобы он победил». Это сообщение сбило с толку корейских наблюдателей: были ли брат и сестра в ссоре из-за отношений между Севером и Югом или это было демонстрацией дипломатии «хороший полицейский — плохой полицейский».

Это семья, в которой многие из возможных претендентов на власть мужского пола были казнены или убиты, в том числе Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, который был убит нервно-паралитическим веществом VX в аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии в 2017 году; и его дядя Чан Сонг-Тхэк, который, как сообщается, был расстрелян в 2013 году по обвинению в контрреволюционности. Таким образом, статус отношений Ким Ё Чжон с ее братом изучается так же тщательно, как и физическое здоровье Ким Чен Ына, когда дело доходит до того, сможет ли она бросить вызов высшей власти в Северной Корее.

Фото: theconversation.com

В Северной Корее кажется, что для достижения лидерства необходимо ухватиться за троицу власти, состоящей из вооруженных сил, партии и народа. И Ким Чен Ир, и Ким Чен Ын стали ведущими фигурами Национальной комиссии обороны (NDC), вооруженных сил, а также партии через Корейскую рабочую партию (KWP). Они оба развили культ личности, давая им доступ к людям.

Ким Ё Чжон, возможно, добилась признания своего имени в качестве представителя по международным отношениям и имеет доступ к власти в KWP. Но пока она не назначена на должность в НДЦ. Если это произойдет в ближайшее время, это может быть признаком того, что Северная Корея готовится к своей первой женщине-руководителю.