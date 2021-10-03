Видео недели: рухнувший переход, космическая экскурсия и задержание Саакашвили

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Стенка на стенку

Период пересменки в школе №42 Набережных Челнов напоминает ледовое побоище. Видео о том, как выходящие из здания школьники после первой смены сталкиваются с теми, кто идет ко второй, попало сначала в местные паблики, а потом разлетелось по республиканским СМИ. Ежедневным столпотворением и давкой у входа возмущены и сами ученики, и их родители, при этом администрация учебного заведения никак не может решить эту проблему.

Пешеходный переход унес жизни двух водителей

Следственный комитет РФ на своем официальном канале видеохостинга YouTube опубликовал кадры с места крушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительной версии, конструкция рухнула после того, как водитель грузовика МАN попытался проехать с поднятым кузовом под переходом. Рухнувший из-за этого мост буквально расплющил кабину большегруза, а также «Газели», которая двигалась в этот же момент по встречной полосе. Оба водителя погибли на месте.

Экс-президента Грузии задержали

Одним из знаковых событий недели стало задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Ко дню выборов в органы местного самоуправления Саакашвили (на минуточку, гражданин Украины) приехал в Грузию, где вот уже восемь лет как объявлен в розыск. Разумеется, местная полиция медлить не стала, и очень быстро по Сети разошлись кадры, на которых экс-президент в наручниках лучезарно улыбается в камеру.

В грузинской тюрьме, судя по настрою властей страны, осужденному заочно политику предстоит провести не менее 9 лет: он приговорен к срокам по двум уголовным делам, одно из которых — об убийстве. Сам Саакашвили пишет из тюрьмы пламенные воззвания к своим сторонникам, утверждает, что его приговор — происки властей России, и надеется на скорейшее освобождение. Власти Грузии отпускать его, судя по официальной риторике, никоим образом не настроены.

Ожидание парома обернулось трагедией

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуслонском районе Татарстана. На камеры попал момент, как КАМАЗ на полном ходу сносит в реку ожидающий парома автомобиль Audi Q5. В результате легковушка вместе с водителем полностью ушла под воду, следом на нее навалился и большегруз, водитель которого сумел выбраться из кабины в отличие от владельца кроссовера. Вечером машины достали из воды и извлекли тело погибшего водителя.

Экскурсия по МКС

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас несет вахту на МКС, предложил «прогуляться» по модулю «Наука», недавно пристыкованному к космической станции. Вместе с еще одним космонавтом, находящемся на борту МКС Петром Дубровым, они провели для своих подписчиков видеоэкскурсию. В Twitter Новицкий пишет: «Вы долго этого ждали... И мы после разгрузки многоцелевого лабораторного модуля и выполнения двух важных выходов в открытый космос провели для вас подробную экскурсию по «Науке». Устраивайтесь поудобнее! Приятного просмотра!» За день на экскурсии «побывали» более 12 тысяч человек, посмотревших видео на канале Роскосмоса в YouTube.

«Когда съемки немного затянулись»

Фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале, поделился видео с одного из съемочных дней. На нем его дочь Мишель, устав от ожидания, не вытерпела и несколько раз обратилась к нему со зрительского места: «Пап, пап! Когда домой поедем?» Этот вопрос вызвал смех и аплодисменты зрителей, которые, видимо, тоже порядком подустали от съемок шоу.

Умный воришка по имени Вася

Как известно, вороны неравнодушны ко всему, что блестит и лежит не на месте, а еще они отличаются умом и сообразительностью. Так, и хозяйка ворона по имени Вася чуть не лишилась ключей от входной двери. Видео о том, как она просит Васю принести ей ключи, который тот прибрал в свое тайное место, женщина выложила в соцсети. После того как хозяйка ворона несколько раз попросила его принести ей ключи, умная птица направилась к лежанке кота, куда их спрятала, и вернула владелице.

Суперсемейка из волшебного дома

Трейлер анимационного мюзикла «Энканто» на днях представила студия Disney. Полнометражный мультик расскажет о семье Мадригал, живущей в Колумбии в местечке под названием Энканто в волшебном доме, который спрятан в горах. Каждый член этой семьи наделен уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Однако у главной героини Мирабель нет никаких суперспособностей, но зато она становится последней надеждой на спасение своей волшебной семьи. Увидеть мультфильм на больших экранах россияне смогут уже 25 ноября.

За 6 лет до «Армии мертвецов»

Netflix представит приквел «Армии мертвецов» — криминальный боевик «Армия воров». Спродюсировал фильм и написал к нему сценарий культовый режиссер Зак Снайдер, а вот режиссерское кресло занял Маттиас Швайгхефер. «Армия воров» со звездным составом расскажет историю, которая происходила за 6 лет до апокалипсиса и появления зомби, а точнее — как в команду воров попал бывший банковский клерк, который поможет им взломать три самых сложных в мире сейфа. В ролях снялись Натали Эммануэль, известная по «Игре престолов» и «Форсажу 7», Маттиас Швайгхефер — он же режиссер приквела и другие актеры. Увидеть приключенческий боевик можно будет на платформе видеосервиса уже в конце октября. А на днях вышел первый русский трейлер фильма.