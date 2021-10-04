В Уфе планируют возвести ледовый дворец над восьмиполосной магистралью

Воплотится ли необычный проект в жизнь или пополнит большой список нереализованных?

Новость о возможном строительстве нового ледового комплекса над тоннелем на проспекте Салавата Юлаева в Уфе вызвала бурную реакцию горожан: одни засомневались в необходимости такой стройки, другие — в возможности создания инфраструктуры вокруг, а некоторые полагают, что проекту помешают непреодолимые технические препятствия и он присоединится к внушительному списку объектов, которые в последнее время планировали возвести в столице Башкортостана, но они так и не были созданы. Подробности — в материале «Реального времени».

Окончательное решение еще не принято

Спортивно-образовательный комплекс имени Александра Семака планируется построить по концессионному соглашению между правительством Башкортостана и дочерней компанией АФК «Система» «Системные концессии». Инвестиции в строительство комплекса составят примерно три миллиарда рублей. Правительство республики и благотворительный фонд имени А. Семака обсуждают выделение капитального гранта из федерального бюджета. Остальные средства выделят бюджет республики и концессионер.

По плану дворец должен стать тренировочной площадкой для детей и любителей. В состав комплекса должны войти две ледовые арены, 25-метровый бассейн, хоккейный центр, хореографический зал и зал для игровых видов спорта. Проект уже получил одобрение Министерства спорта России.

Вместе с тем детального технического проекта пока нет. В администрации Уфы «Реальному времени» сообщили, что окончательное решение о возможности строительства спортивного сооружения над тоннелем еще не принято:

— На «Инвестчасе» [в администрации города] рассмотрели финансовую модель проекта, технические возможности, обсудили вопросы строительства инженерных коммуникаций. В частности, было принято решение о проведении специального инструментального обследования тоннеля. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное решение о строительстве вышеуказанного объекта над тоннелем.

Источник: fondprioritetyrosta.ru

Руководитель фонда имени Александра Семака — Ольга Семак подтвердила «Реальному времени», что более подробная информация появится только на следующей неделе, после «Инвестиционного часа» в администрации главы республики.

«Неужто нет других мест для арены?»

Новость о возможном большом строительстве над тоннелем не на шутку взволновала уфимцев. Ильдар Фаткуллин предполагает, что строительство может на долгое время парализовать главную транспортную артерию Уфы:

— Скорее всего, существующие колонны не выдержат, значит, будут ставить новые, следовательно, на ближайшие два года проезд в тоннеле будет ограничен, опять все встанем в пробках! Даже страшно подумать, в каких!

Других горожан смутил эскизный проект дворца, на котором не видно мест для парковки автомобилей. По мнению некоторых уфимцев, район обделен общественным транспортом, а значит, наличие парковки там — необходимость.

— Машины где, в тоннеле парковать будут? — задается вопросом Константин Сурменко.



— Неужто нет других мест для арены? Где машины ставить? И так загруженная до упора трасса! Как в час пик оттуда выезжать? В центре вроде нет нехватки в спортсооружениях, можно вынести такие объекты в более отдаленные районы города с большой площадью под паркинг, — предлагает Элина Базянова.

Кто-то из уфимцев полагает, что приступать к новым проектам лучше тогда, когда решены все вопросы со старыми.

— А можно сначала достроить то, что начали: мечеть, дороги, парки, детские площадки, подъезды, школы, сады… Это как затеял ремонт в комнате, а разобрал всю квартиру. Теперь ходим по грязи, вечно ремонт, ни помыться, ни поесть, ни поспать, а закончить — денежки закончились и времени не хватает, — сетует Эльвира Ханнанова.



— У нас уже есть спортивный комплекс-долгострой на Российской и гордость нашего города — недостроенная мечеть. Зачем нам очередные долгострои? — интересуется Карина Баталина.

Нет бюджетов для реализации столь сложных проектов

Эксперт строительной отрасли, директор аналитического агентства «План А» Иван Зорин рассказал «Реальному времени», почему некоторые большие проекты так и остаются на бумаге.

— Есть две проблемы в строительстве крупных инфраструктурных объектов. Первая — это деньги на их строительство. Насколько я знаю, сейчас нет подобных бюджетов для реализации столь сложных проектов. Понятно, что они реализуются в основном на федеральные средства. И вторая — это целесообразность строительства данных проектов. Понятно, что вдолгую это приносит какие-то результаты, это развитие спорта, это стимулирование граждан к ведению здорового образа жизни, но затем встает вопрос, как этот объект в дальнейшем будет функционировать.

Источник: fondprioritetyrosta.ru

По мнению Зорина, стадионы большую часть времени простаивают, но нагрузка по содержанию сооружений от этого не уменьшается.

— Изначально нагрузка по их содержанию ложится на государство. В данный момент времени я не вижу большой возможности у государства — непосредственно у республики, потому что это ляжет на плечи республики, — финансовой возможности обслуживать такие крупные социальные инфраструктурные проекты, как стадион гигантский.

Проекты, которым не суждено было сбыться

Сообщения о тех объектах, которые планируется построить в Уфе, появляются регулярно, однако далеко не все доходят хотя бы до стадии строительства. Мы собрали только некоторые из самых громких анонсированных проектов, которые так и не были реализованы:

Экологический зоологический парк «Агидель» планировали разместить на площади в 200 гектаров в районе Кузнецовского Затона. В 2017 году объявил о проекте бывший тогда министром природопользования и экологии Илдар Хадыев. По его словам, место и проект на тот момент были уже определены. Однако в 2019 году появилась информация, что проекта межевания не было. С тех пор о создании зоосада ничего не сообщается.

Городской приют для домашних животных на 500 собак и 200 кошек планировал построить в 2017 году Ирек Ялалов, занимавший в то время пост главы администрации Уфы. Сити-менеджер сообщил, что проект разработан и проходит государственную экспертизу. По плану строительство обошлось бы в 130 миллионов рублей, но к нему так и не приступили.

Вокруг самого известного недостроя — мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева — по проекту должен был вырасти «Муслим-сити». Девелоперский проект Духовного управления мусульман Башкортостана был анонсирован еще в 2014 году. Согласно проекту, вокруг соборной мечети должны были появиться многоэтажные дома, коммерческие объекты недвижимости, гостиницы, фитнес-центр и кафе. Однако после многочисленных обращений местных жителей и разразившегося кризиса от проекта в первоначальном виде отказались. В ДУМ РБ вместо жилых домов теперь хотят организовать на указанных участках общественные пространства с коммерческой недвижимостью. Строительство планируют закончить к 2024 году, однако к нему еще не приступили.

Источник: islamrb.ru

Линию фуникулера от Телецентра до Набережной в 2018 году предложил построить Рустэм Хамитов. Предполагаемая протяженность канатной дороги составляла около 250 метров, а стоимость — 30—40 миллионов рублей вместе со всеми вагончиками и опорами. Еще 5—10 миллионов планировалось потратить на проектировку, но, судя по всему, она так и не состоялась.

О том, что столице Башкортостана необходим современный футбольный стадион, заговорили после того, как ФК «Уфа» закрепился в Российской премьер-лиге. Сейчас команда проводит матчи на устаревшем «Нефтянике», который не отличается комфортными условиями для зрителей. В 2018 году начались предметные разговоры о создании в Уфе современной футбольной арены с раздвижной крышей. В феврале 2021 года намерения подтвердил Радий Хабиров. Глава региона обозначил срок строительства стадиона до 2024 года, к 450-летию Уфы. Однако на сегодняшний момент информации о месте строительства нет, к тому же «Реальное время» уже сообщало о финансовых трудностях футбольного клуба «Уфа», спонсор для которого не найден до сих пор.

В 2019 году анонсировали строительство другого спортивного объекта — Центра волейбола. Изначально он должен был располагаться на территории парка Калинина и принять матчи волейбольного чемпионата мира в 2022 году. На сегодняшний день к строительству еще не приступили.

В том же 2019 году был представлен проект новой филармонии, которая должна была разместиться на обновленной городской набережной под памятником Салавату Юлаеву. К строительству планировали приступить в 2020 году и закончить в 2022 году. В декабре 2020 года премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров рассказал, что филармония по-прежнему в числе запланированных объектов, но когда его реализация завершится — неизвестно.



Источник: ар-групп.рф

Появится ли новый ледовый комплекс над проспектом Салавата Юлаева или в каком-то другом месте, на сегодняшний момент неизвестно. Не стоит исключать и варианта его попадания в список нереализованных проектов Уфы.