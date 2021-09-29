Бизнес-аккаунт дня: казанская мультиформатная кафе-пекарня

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 161-я

Российские пекарни в последние годы начали менять концепцию, становясь все больше мультиформатными. Помимо выпечки, здесь предлагают услуги ресторана, кофейни и кулинарии. Такая многофункциональная кафе-пекарня три года назад открылась в Казани. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

И ароматный хлеб, и европейская кухня

Казанская кафе-пекарня BREADLY позиционирует себя как пекарня-артизан, что означает, что всю продукцию здесь готовят вручную и выпекают на месте.

Сегодня аналитический разбор кондитерской выполнила команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Шапка профиля — это часть продающей воронки

Профиль сразу производит приятное впечатление. В качестве аватара использован логотип. Название хорошо в нем читается. Видно, что к визуальному оформлению подошли профессионально. Обложки хайлайтс оформлены в едином стиле с аватаром.

В качестве ника использовано название бренда. Если вы уже известны, то тут вопросов нет. Если же ваше кафе пока еще не ищут по названию, то нужно его доработать. Строка с ником работает как строки в поисковиках Yandex и Google. Поэтому писать в этой строке свое название для малоизвестных брендов грозит тем, что в профиль не придут новые подписчики. Имя профиля выбрано удачно, геоположение указано — это упростит путь клиентов в кафе, они легко смогут найти его в поиске.

Но вот в био хочется конкретики. Сочетание различных кулинарных традиций и вкусов разных стран мира — не является УТП, этим может похвастаться добрая половина кафе. Продумайте, что в вашем кафе такого, за что пользователь должен выбрать именно вас? Возможно, это ваш основной продукт — блюдо, на которое к вам приходят клиенты. Или же это может быть тематическое УТП. Подумайте, чем ваше кафе выделяется среди ваших коллег по цеху.

Добавьте в описание профиля время работы и возможность заказать у вас доставку — не скрывайте от ваших клиентов эту возможность. Есть ли в кафе бизнес-ланчи? Если да, то в какое время можно на них прийти? Если есть для гостей парковка, то этот факт тоже не стоит умалчивать.

Не используйте описание профиля для указания адресов кафе. Для это есть специальный раздел, в нем пользователям удобнее вас найти. Они будут видеть расположение кафе на карте. Кроме того, у вас есть taplink, где также перечислены адреса и способы связи с вами.

В описании профиля нужно указать, какое целевое действие должен совершить пользователь. Возможно, забронировать стол, перейти на сайт, получить специальное предложение (промокод). Шапка профиля — это часть продающей воронки. Призыв к действию увеличит количество клиентов.

Хештеги для аккаунта в сегменте HoReCa принесут хороший охват

В актуальном есть вся важная информация, которая будет интересна пользователю в первую очередь. Еще раз хочется отметить визуальное оформление обложек хайлайтс — они выполнены на хорошем уровне и в едином стиле с аватаром.

Про контент. В постах описание к фото блюд хорошее, вызывает желание заказать блюдо. Также хочется отметить, что описание есть и на английском языке. Но мы не рекомендуем размещать в каждом посте информацию о возможности и способе доставки. Напомним, что эта информация должна быть в описании профиля.

А вот что посоветовали бы добавить, так это хештеги. Для аккаунта в сегменте HoReCa хештеги могут дать хороший охват. Ну как не воспользоваться бесплатным инструментом?

Также в постах стоит использовать точечную геолокацию. Рядом с вашими кафе есть офисные здания, отдельные офисы крупных организаций, учреждения. Применение точечной геолокации так же поможет в привлечении дополнительного охвата.

Stories важны для бизнес-аккаунта такого типа

Очень хорошо, что у кафе выходят Stories, что важно для бизнес-аккаунта такого типа. Есть и новый формат видео — Reels — их пока не так много, но сняты они на хорошем уровне и набирают много просмотров. Чего не скажешь о стандартных постах.

Притом что у аккаунта уже больше 10 тысяч подписчиков, средняя вовлеченность 0,6% — и это низкий показатель. Посты практически не комментируются. Поэтому проверьте аудиторию аккаунта. Несмотря на то, что по данным сервиса по проверке аудитории, доступны 85,9% аудитории, активны из них всего 4,8%.

Ну а после проверки нужно почистить аудиторию вручную, при этом не превышая количество отписок, согласно правилам Instagram. Либо доверьте это невеселое занятие специальным сервисам.

После того как аудитория подписчиков будет почищена, можно заняться продвижением: запустить таргет или договориться о сотрудничестве с блогерами.

Это первый аккаунт, который мы разбираем в спецпроекте «Реального времени», вызвавший у нас много положительных эмоций как у профессионалов. Желаем удачи!