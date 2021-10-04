Инста-Татарстан: шутка от президента, Тямаев с мамой в образе мафиози и новые песни от Dabro и Хабиба

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

В последние дни известные татарстанцы в основном радовали и смешили подписчиков в Instagram-постах. Так, президент республики заставил фолловеров поспорить — в чей адрес направлен его пост-шутка. Известная телеведущая Гульназ Сафарова решила пощекотать себе нервы и прокатиться на велосипеде по тросу экстрим-парка. Посты со словами поздравлений спортсменам и звездным именинникам писали оперная певица Аида Гарифуллина и глава Минспорта РТ Владимир Леонов. Вновь избранный мэр Иннополиса Руслан Шагалеев снимает стресс в спортзале. Чем еще удивляли своих подписчиков известные политики, медийные личности и артисты — в обзоре «Реального времени».

Минутка юмора от президента

«У каждого есть друг, который вечно портит кадр!!», — в шутку подписал свое фото у себя в аккаунте президент республики Рустам Минниханов. На снимке он стоит у музейной экспозиции, а напротив главы республики фотограф Марсель Бадыкшин, который снимает его.

К кому именно относится фраза Минниханова, взялись решить подписчики. Одни считают, что президент написал это о себе, другие — о фотографе. Подписчики также оценили чувство юмора президента, отметив, что при такой загрузке, у Минниханова остается время на смешные посты.

Поздравление с победой — от министра

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов не изменяет своей традиции — сообщать в своем аккаунте о спортивных достижениях жителей республики. В этот раз поздравления были адресованы Ниязу Билалову, который завоевал титул чемпиона России по дзюдо среди мужчин на соревнованиях, прошедших в Майкопе.

«Золотую медаль в весовой категории до 100 кг завоевал Набережночелнинский дзюдоист, воспитанник МАУ СШОР «Олимпийский» мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов. Поздравляю!» — написал под фото с победителем глава министерства.

«Профсоюзная» — это не про клубы и спиртное»

Дамир Фаттахов, в недавнем времени возглавлявший Минмолодежи республики, а теперь работающий в Москве заместителем руководителя Росмолодежи, на выходные прилетел в родную Казань и, как говориться, — с корабля на бал — сразу попал на фестиваль «Профсоюзная». Свое удивление преображением «главной тусовочной улицы в пешеходную зону» и восхищение увиденным он решил выразить в посте.

Фаттахов отметил, что «во многих больших городах мира есть улицы, которые периодически становятся пешеходными. Там проводят фестивали, концерты, а магазины и заведения получают новый импульс и приток гостей. Интересный опыт, который можно масштабировать. «Профсоюзная» — это не про клубы и спиртное. Это культовое место для молодых людей, которым нужны точки притяжения и общение».

Последующие будни были насыщены новой работой — Дамир Фаттахов изучал, как выстроена работа с молодежью в регионах России. Начал с курортного края — Пятигорска.

Поздравления от оперной дивы

Звезда мировой оперной сцены родом из Казани Аида Гарифуллина поздравила с днем рождения еще одну мировую звезду — легендарного футболиста Роналдо. В посте, где она на фото стоит рядом с ним , она на английском и испанском написала слова поздравления: «Happy Birthday my dear friend ¡Feliz cumpleaños, amigo! @ronaldo». Ответ от именинника не заставил себя ждать — он поблагодарил Аиду за поздравления.

За несколько дней до этого с днем рождения певица поздравляла и своего коллегу по оперной сцене Андреа Бочелли, отметив, что знакома с ним уже 10 лет и не раз они вместе выступали на одной сцене: «знаю тебя как артиста, как талантливого музыканта, великолепного и открытого человека и замечательного друга. За эти годы, мы объездили пол мира, где только не пели вместе... и эти моменты всегда наполнены радостью и потрясающей музыкой».

Тямаев с мамой в образе «блатных мафиози»

Звезда татарской поп-музыки Фирдус Тямаев на днях поделился с подписчиками очередным видеопостом, где он снялся со своей мамой. Артист едет с ней в автомобиле, певец включил свою песню и предложил матери изобразить из себя, как он выразился, «типа блатных мафиози — в черных очках, пальцы веером, жующие жвачку, отправились на тусовку». У видео уже около пары сотен тысяч просмотров и более полутысячи комментариев.

Экстрим от Сафаровой

Забавным видео поделилась и известная ТВ-ведущая Гульназ Сафарова. В один из своих редких выходных она вместе с мужем и сыном отправилась в экстрим-парк на озере Лебяжье. На кадрах она в экипировке сидит на специальном велосипеде без шин на высоте в несколько метров, инструктор дает ей указания, как правильно ехать по узкому канату.

Первая попытка экстремальной езды прошла на ура. «Идти навстречу страху — единственный способ его победить», написала под видео известная ведущая.

Вместо психотерапевта — кикбоксинг

Руслан Шагалеев, вновь избранный мэром Иннополиса, поделился в своем аккаунте видеопостом с тренировки по кикбоксингу. Под ним он написал, что «один поход к @fedor_trener на тренировку заменяет три похода к психотерапевту и отлично подходит для снятия офисного стресса».

Хабиб порадовал задорной песней

В понедельник восходящая поп-звезда и звезда ТикТока с 11,5 млн подписчиков Хабиб (Шарипов) сообщил своим поклонникам, что через сутки выйдет его новый трек под названием «На 4 этаже». Известность казанскому певцу принесла песня «Ягодка-малинка», с тех пор его композиции выходят в лидеры танцевальных чартов.

В видео-посте он показал часть своего концертного выступления в Новосибирске, где на сцене он исполняет новую песню. Кстати, как он сообщил еще в одном посте, его клип на «Ягоду-малинку» в YouTube за 9 месяцев посмотрели уже 292 млн раз.

Группа Dabro пришла к Ивану Урганту

Еще одни выходцы из Татарстана, снискавшие любовь поклонников со всей России, — группа Dabro — стали героями шоу на первом канале «Вечерний Ургант». В эфире телепередачи два исполнителя тоже представили российской публике новый трек — «Услышит весь район!». Об этом в своем аккаунте сообщил подписчикам один из солистов группы Иван Засидкевич: «Мощная энергия и живой звук, смотрите в 23:40».

Следом в посте артисты опубликовали и часть своего выступления в эфире телепередачи. В комментариях творчеством казанцев восхитились известный исполнитель, телеведущий, экс-лидер группы Hi-Fi Митя Фомин, звезды «Инстаграма» сестры Манукян. Некоторые из подписчиков отметили, что новая песня их тронула до слез.