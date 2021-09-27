День в истории: Дюма в Казани, первый детский сад в России и запуск ЧАЭС на Украине

Чем примечательна дата 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в мире — День туризма, в России чествуют воспитателей и всех работников дошкольного образования. В разные годы и столетия в этот день папа римский утвердил Орден иезуитов, на воду спустили первенец Черноморского флота России «Слава Екатерины», Алесандру I представили первый в мире велосипед, в Казань прибыл знаменитый французский романист Александр Дюма, в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад, конструктора Сергея Королева приговорили к 10 годам заключения, а Советский Союз вступил в Интерпол. Родились 24 сентября американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, дочь царя Алексея Михайловича Софья Романова, младшая сестра Марины Цветаевой Анастасия. Умерли русский писатель Иван Гончаров, французский художник, скульптор Эдгар Дега, создатель лучших в мире средств ПВО Александр Леманский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Дюма в Казани



В 1858 году на пароходе «Нахимов» в Казань прибыл знаменитый французский романист Александр Дюма — автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Он остановился в гостинице пароходного общества «Меркурий» в Адмиралтейской слободе и пробыл в Казани неделю. Все это время его приглашали на званные обеды и ужины в «благородных» домах, многие хотели с ним сфотографироваться. В одной из лавок он приобрел книгу «Граф Монте-Кристо» с портретом автора, от которого Дюма расхохотался. Генерал Лан орагнизовал для гостя охоту на зайцев. Покинул Дюма Казань 3 октября на пароходе «Нахимов».



Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1933 году в Казани открылся второй Всетатарский съезд колхозников-ударников. В этом году Татария первой в СССР выполнила план хлебосдачи. Успехи Татарстана были отмечены Иосифом Сталиным. Чтобы колхозники повышали производство, на селе ввели систему поощрений ударников труда. Победители, среди которых было немало молодежи, удостоились премий в виде автомашин, сельхозтехники, ценных вещей.



В 2019 году столица Татарстана впервые приняла финалистов всероссийского урбанистического хакатона «Города». Парни и девушки ломали голову над непростой задачей — как преобразовать здания в татарстанской глубинке. Победителем стал проект переустройства бывшего банка в молодежный центр в Мамадыше. Конкурсанты решили обустроить его в стиле игры «Монополия». А складные стулья, по их мнению, можно вешать на стены, завсегдатаи центра смогут преобразовывать пространство так, как им хочется, в зависимости от запланированных мероприятий. Студенты пообещали сделать в здании «стартапочную», лекторий, музыкальный блок, установить телескоп — по их словам, «в Париж через Мамадыш» больше жители райцентра ездить не будут, наоборот, «круассаны в Париже «поперхнутся» от зависти.



Фото: Максим Платонов

В 2017 году стало известно о решении перенести Казанский пороховой завод в соседнюю Удмуртию. Представитель президента России в ПФО Михаил Бабич пояснил журналистам, что перенос Казанского порохового завода из Казани в Кизнер является «основным вариантом дальнейшего использования мощностей объекта, но не единственным». При этом он дал понять, что перенос порохового завода будет проходить постепенно. Через год Министерство промышленности и торговли РФ объявило об окончательном решении судьбы взрывоопасного производства: сам завод будет закрыт к 2023 году, а выпуск пироксилиновых порохов перенесут не в Кизнер, как планировали год назад, а на Алексинский химический комбинат Тульской области. В 2019 году заговорили о том, что Казанский пороховой завод все же останется в Казани, а перенесут только опасное производство.



Первый в России детский сад

Первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли, крепостной Подвинского завода Ефим Михеевич Артамонов. Построенный на Нижнетагильском заводе велосипед был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Конструкция самоката была настолько прочной, что мастер смог доехать на нем со скоростью 10 км/ч от Урала до Петербурга на коронацию Александра I и представить свое изобретение царю ровно 220 лет назад 27 сентября в 1801 году.

Фото: wikimapia.org

В 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России детский сад. Его открыла жена известного российского профессора Карла Люгебиля Софья. Это было платное учреждение, и отдать туда детей могли себе позволить только очень обеспеченные родители. В Петербурге к новинке отнеслись скептически: говорили, что большое количество коллективных игр ограничивает детей, игры с мелкими предметами портят зрение, а пение — сажает голос. Но уже через 3 года частные детсады начали открываться в других городах России.



27 сентября 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорен к 10 годам заключения будущий создатель советского авиационного ракетостроения Сергей Королев. За пересмотр приговора боролась его мать Мария Королева. Приговор был отменен, однако Королева судили второй раз в 1940 году. Сначала его направили в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, а в 1942 году его перевели в КБ тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе, где работали над ракетными двигателями новых типов для применения их в авиации.



Фото: kazved.ru

Талибы* казнили бывшего президента Афганистана

В 1540 году папа римский Павел III утвердил новый монашеский орден — орден святого Игнатия. Орден скоро обрел второе название — Общество Иисуса, а его члены стали называться иезуитами. Иезуиты имели права священников, но могли вести светский образ жизни. От членов общества требовалась армейская дисциплина, беспрекословное повиновение младших по положению. Они разработали новую систему морали, назвав ее «приспособительной», которая позволяла произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования в зависимости от обстоятельств. Из-за этого слово «иезуит» приобрело переносное значение и стало синонимом хитрого, двуличного человека.



В 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?». В ней предлагалась знаменитая формула E=mc², которая определяла связь массы и энергии. Эта формула стала символом теории относительности и одной из самых известных формул в физике. Формула также стала известна благодаря широко использованному заключению популяризаторами науки, что масса тела увеличивается с увеличением его скорости.



Фото: wikipedia.org

В 1940 году в Берлине был подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией о военном союзе. Пакт был заключен сроком на 10 лет и являлся развитием «Антикоминтерновского пакта», заключенного в 1936 году между Германией и Японией, который официально имел сотрудничество в борьбе против Коммунистического интернационала. Тройственный пакт обязывал участников оказывать взаимную политическую, экономическую и военную помощь. Позже к пакту присоединились правительства Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии.



В 1977 году включением в сеть турбогенератора №2 энергоблока №1 была введена в строй Чернобыльская атомная электростанция имени Владимира Ильича Ленина — первая на Украине атомная электростанция. Строительство станции велось 7 лет, и первые проблемы появились еще на этапе строительства. Так, в 1973 году сотрудники КГБ докладывали о неудовлетворительной работе арматурного цеха и проблемах при укладке бетона. На стройку везли бракованные трубы, некачественные плитку и кирпич, не хватало квалифицированных рабочих рук. Только за первые 4 года работы станции зафиксировано 87 случаев отказа оборудования, многочисленные нарушения вели к несчастным случаям. Из-за отсутствия охраны на территорию проникали посторонние и выносили оборудование, воровали материалы и сами сотрудники. В итоге в 1986 году это закончилось одной из крупнейшей катастроф в истории, когда взорвался четвертый энергоблок.

Фото: wikipedia.org

В 1996 году при взятии Кабула войсками талибов* был казнен бывший президент Афганистана Мохаммад Наджибулла. Перед захватом столицы президенту предложили покинуть город. Однако бывший президент предпочел оставаться в стране до конца. Группа талибов* ворвалась в миссию ООН и задержала там Наджибуллу и его брата Ахмадзая. После задержания он перенес пытки, а затем его повесили в центре города. Эта казнь лишила надежд на демократический вектор развития страны.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.