Видеоопрос: «Готовы ли вы ездить по платным дорогам, чтобы не стоять в пробках?»
С ростом количества загородных коттеджных поселков и жилых комплексов, расположенных на окраинах города, Казань начала задыхаться в пробках. Да и передвижение между населенными пунктами становится все менее комфортным из-за роста транспортного потока. В Москве решением проблемы частично становятся платные автомагистрали. По всему миру в 2021 году эксплуатируется свыше 400 тысяч платных дорог более чем в 50 странах мира. Китай — лидер, в нем 179 610 км платных дорог. Германия на втором месте с 52 276 километрами, Индия третья (25 756 км). На этой неделе в Казани в рамках Kazan Digital Week обсуждали интеллектуальные дорожные системы на платных автодорогах, и была высказана надежда на то, что масштабные проекты скоростной автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург позволят и России войти в число лидеров. В рамках своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» спросило у казанцев, готовы ли они ездить по платным автомагистралям, чтобы ускорить свое передвижение на автомобиле.
— Готовы ли вы ездить по платным дорогам, чтобы сократить время, проводимое в пробках? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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