Бизнес-аккаунт дня: челнинская стекольная компания

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 158-я

В 2006 году в Набережных Челнах открылась «Камская стекольная компания», которая занимается поставкой и нарезкой стекла. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для тепла и уюта

Уже 15 лет небольшой коллектив «Камской стекольной компании» обеспечивает строительные компании, изготовителей окон и мебели различными видами стекол и зеркал, изготовленных отечественными и зарубежными производителями. Например, энергосберегающие стекла закупают в основном для изготовления оконных рам, как и мультифункциональное стекло, которое обеспечивает комфортный микроклимат — летом не дает помещению нагреваться, зимой, напротив, помогает экономить на отоплении. Огнеупорные стекла — для противопожарных систем или изготовления варочных поверхностей и посуды.

Кроме того, мастера-стекольщики могут нарезать стекло с разным видом обработки его краев или зеркало по размерам заказчика, также в списке услуг нанесения различных рисунков пескоструйным методом. Такие узорчатые стекла и зеркала становятся украшением мебели или интерьера. Причем услуги предоставляют не только для юрлиц, но и частных заказчиков.

Аналитический разбор аккаунта стекольной компании выполнила проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Видеообзоры продукции внушают больше доверия, чем фото

Описание профиля. Ник и имя профиля полностью соответствуют тематике.

Аватарку желательно обновить, так как она является не читабельной.

7 499 подписок. Желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфолловинг.

Лучше не сокращать слова в описании, так как пользователям нужно полное УТП для понимания. «Свое производство зеркал!» — лучше убрать восклицательный знак, чтобы придерживаться дружелюбного тона коммуникации с клиентами.

Ссылка является нерабочей, скорее всего, это связано с тем, что в ссылке совместно указана электронная почта. Желательно, отредактировать ссылку, чтобы люди могли сохранить сайт (особенно для сегмента B2B), и прикрепить ее в специальном блоке.

Адрес закреплен в описании, что является некорректным использованием функций Instagram.

Контакты закреплены в описании, что, опять же, является неверным способом, который усложняет путь клиенту. Ее также необходимо перенести в спецблок.

Визуальное оформление. Отсутствует единый стиль оформления аккаунта — аватарка, обложки хайлайтс и лента выполнены в разных стилях.

Обложки хайлайтс визуально не связаны с названиями рубрик и между собой. Рекомендуем использовать для рубрик хайлайтс иконки, оформленные в едином стиле.

Креативы в ленте также визуально не связаны между собой, то есть нет определенных фирменных цветов, повторяющихся графических элементов, надписей в едином стиле. Некоторые изображения с водяными знаками фотостоков, которые нельзя использовать в коммерческих целях. Не используется видеоформат в постах, хотя видеообзоры продукции внушают больше доверия, чем фото.

Наши рекомендации: рекомендуем выбрать один стиль оформления и придерживаться его в оформлении аватарки, обложек хайлайтс и ленты, чтобы аккаунт выглядел как единое целое и был узнаваем.

Соцсеть как один из показателей «лица» бизнеса

Контент-план. Актуальные есть, но их содержимое не является каким-то информативным контентом для клиентов, очень сложно что-то понять по видео. Лучше это все оформить в тексте и с фотографиями. С отзывами аналогичная проблема.

В профиле явно отсутствует рубрикатор: нет тематического разделения постов, которые бы отвечали на вопросы аудитории. На большинстве фотографий и вовсе нет текстовых описаний, что является подтверждением небрежного ведения профиля. Такое впечатление, что владельцу аккаунта то ли некогда заниматься профилем, то ли ему это не нужно.

Соцсети — один из показателей «лица» бизнеса: если в постах нет текстов, фотографии взяты с фотостоков, а комментарии подписчиков остаются без ответов, у аудитории может сложиться мнение, что на пользователей наплевать. К тому же сейчас так много бизнес-аккаунтов, которые могут похвастаться красивым визуальным оформлением и грамотным подходом к контенту, что подписчики могут сделать заказ в другом, живом профиле.

Качество текстов оставляет желать лучшего. Как правило, подписи к фото либо состоят из одного предложения, либо вовсе отсутствуют. Краткость — сестра таланта, но не в случае общения с подписчиками. Важно рассказать аудитории о достоинствах своих услуг и товаров. В наличии есть круглое зеркало? Отлично, стоит указать его размер, материал рамы, стоимость. Но не просто написать это в ряд, а рассказать подробнее о модели — чем она отличается от других вариантов, для какого интерьера или комнаты подходит это зеркало.

Также нас смущает выражение «настоящее зеркало». Разве зеркала бывают ненастоящими? Звучит данная фраза странно. Несмотря на минималистичный подход к текстам, мы все же заметили ошибки. Одна из них представлена уже в описании профиля. Правильно писать «нарезка стекла и зеркал». Возможно, что в слове «зеркала» просто дописана лишняя буква «а». В любом случае, стоит регулярно проверять тексты в профиле на наличие ошибок и опечаток.

Наши рекомендации:

Разделить контент на два блока — информационный и продающий. В первом важно рассказывать аудитории об услугах магазина. Допустим, как упаковываются зеркала при транспортировке. Во втором — следует писать не просто название модели, а демонстрировать его преимущества.

Возможно, фотоконтента для этого будет недостаточно. Можно прибегнуть к видеороликам Reels, чтобы показать зеркала и стекла со всех сторон.

чтобы показать зеркала и стекла со всех сторон. Добавить больше текста. На данный момент информации по товарам не то чтобы недостаточно, а ее вообще нет. Как подписчику захочется совершить покупку, если о зеркале нет никаких характеристик в профиле?

Следить за ошибками в текстах. Для этого можно воспользоваться специальными сервисами для онлайн-проверок текстов.

Модерация. Комментарии есть. Но модерация работает на плохом уровне, так как на комментарии не отвечают, следовательно, теряют большую часть потенциальных клиентов.

Наши рекомендации: лучше отвечать на все комментарии, чтобы поддерживать связь с пользователями, тем самым вы будете получать больше доверия к своему бренду.

Аналитика в цифрах: публикуется около 10 постов в месяц, что кажется нам хорошим количеством, но следует поработать над контент-планом, так как большое количество постов выгружены в один день и не имеют никакого смысла. Вовлеченность средняя — 1,01% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 39/100. Количество достоверной аудитории — 45%, из Набережных Челнов 50% аудитории.

Наши рекомендации:

Запустить рекламные креативы, где будут представлены несколько моделей, желательно, чтобы были «живые» фотографии.

Собрать несколько отзывов (можно видео) и запустить на продвижение, что должно в итоге дать высокую конверсию.